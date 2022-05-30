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Дивидендный календарь 30.05.2022

30 Мая 2022
Даниил Курицин

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ-5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На прошлой неделе все, затаив дыхание, ждали объявление дивидендов от «Газпрома». И ожидания оправдались, совет директоров рекомендовал 52,53 руб. на акцию. В момент объявления дивидендная доходность составила более 19%, сейчас снизилась до 17,8%. Дивиденды «Газпрома» мы подробно разобрали в видео на нашем Ютуб-канале.

30 мая уже другой нефтяной гигант, «Роснефть», объявил о дивидендах размеров в 23,63 руб. на акцию с дивидендной доходностью около 6%. С учетом промежуточных выплат, компания заплатила рекордные дивиденды.

«Казаньоргсинтез» объявил о выплате 3,97 руб. на обыкновенные акции и 0,25 на префы. Более менее нормальная доходность у обычки — 5,9%. С учетом промежуточных дивидендов, совокупный доход для инвесторов за 12 мес. составил 9,72 руб. на акцию.

«Химпром» выплатит 0,375 руб. на акцию.

Компании ТНС остаются в лидерах по доходности, котировки акций даже снизились. Скорее всего это связано с тем, что акции низколиквидные и инвесторы не ожидают в будущем подобных выплат.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заплатит также за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и из прибыли прошлых лет. Но доходность, по сравнению с «сестрами» небольшая — 7,45-7,6%.

Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал 0,095 руб. на акцию. Сетевики также продолжают радовать.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

Совет директоров «Детского Мира» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г. Судя по котировкам акций в последний месяц, инвесторы закладывали этот сценарий.

«Совкомфлот» также не будет платить по итогам 2021 года. Котировки компании отреагировали сдержанно.

А вот неожиданным стало решение ФСК ЕЭС отказаться от дивидендов. Обычно компания стабильно платила на протяжении многих лет.

«Черкизово» тоже отказалось от выплаты дивидендов, несмотря на достаточно благоприятную ситуацию в секторе.

Сводная таблица

Компания

Тикер

Купить до

Дивиденд, руб.

Доходность

Металлургия

«Норильский никель»

GMKN

10.6.2022

1166,22

5,80%

Горнодобыча

«Селигдар»

SELG

17.06.2022

4,5

9,22%

Пищепром

«Абрау – Дюрсо»

ABRD

05.07.2022

3,44

1,97%

«Белуга Групп»

BELU

15.06.2022

47,24

1,96%

«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.

KROTP

06.07.2022

0,1

0,04%

Телеком

МТС

MTSS

07.07.2022

33,85

13,66%

«Ростелеком»

RTKM

-

4,56

7,79%

«Ростелеком» прив.

RTKMP

-

4,56

7,90%

Нефтегаз

«Газпром»

GAZP

18.07.2022

52,53

17,40%

«Сургутнефтегаз» прив.

SNGSP

18.07.2022

4,73

13,34%

«Нефтяная компания Роснефть»

ROSN

07.07.2022

23,63

5,93%

«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.

TATNP

06.07.2022

16,14

4,45%

«Татнефть имени В.Д. Шашина»

TATN

06.07.2022

16,14

4,07%

«Газпром нефть»

SIBN

06.07.2022

16

3,81%

«Сургутнефтегаз»

SNGS

18.07.2022

0,8

3,43%

Хим.пром

«Казаньоргсинтез»

KZOS

07.07.2022

3,9741

5,86%

«ФосАгро»

PHOR

07.07.2022

390

5,39%

«Химпром» прив.

HIMCP

07.07.2022

0,374812

4,35%

«Казаньоргсинтез» прив.

KZOSP

07.07.2022

0,25

1,36%

«Нижнекамскнефтехим» прив.

NKNCP

07.07.2022

0,744

1,18%

«Нижнекамскнефтехим»

NKNC

07.07.2022

0,744

0,92%

Машиностроение

«Донской завод радиодеталей прив.»

DZRDP

04.07.2022

141,7

8,43%

«Левенгук»

LVHK

30.05.2022

0,24

1,87%

Генерация

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

08.06.2022

0,2365838004

7,28%

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

12.07.2022

14,692585

20,41%

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

11.07.2022

2,528301887

16,74%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

11.07.2022

2,528301887

17,20%

«Ставропольэнергосбыт» прив.

STSBP

30.06.2022

0,0846086

12,69%

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

12.07.2022

18,19

12,09%

«РЭСК»

RZSB

07.06.2022

2,40411458

11,61%

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

12.07.2022

14,692585

8,80%

«Красноярскэнергосбыт»

KRSB

31.05.2022

0,846632826

8,35%

«Красноярскэнергосбыт» прив.

KRSBP

31.05.2022

0,846632826

8,11%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

-

0,0402011

7,59%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

-

0,0402011

7,44%

Сети

«Россети Центра и Приволжья»

MRKP

22.06.2022

0,0278233

13,25%

«Россети Урала»

MRKU

24.06.2022

0,0249

13,11%

«Ленэнерго» прив.

LSNGP

09.06.2022

21,2238

13,04%

«Россети Центра»

MRKC

23.06.2022

0,0338114

11,66%

«МОЭСК»

MSRS

03.07.2022

0,095

10,80%

«Россети Кубань»

KUBE

22.06.2022

2,7856

4,64%

«Ленэнерго»

LSNG

08.06.2022

0,3479

4,44%

«Россети Волги»

MRKV

24.06.2022

0,00032305

1,08%

Другое

«Сегежа»

SGZH

31.05.2022

0,69

7,67%

ПАО «ММЦБ»

GEMA

16.06.2022

18

5,45%

НПО «Физика»

NPOF

27.05.2022

300

2,53%

Сегодня последний день, когда можно купить акции «Левенгук» с дивидендами. Завтра отсечка будет у «Сегежи» и «Красноярскэнергосбыта».

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания

Доходность

«ТНС энерго Воронеж» прив.

20,41%

«Газпром»

17,40%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

17,20%

«ТНС энерго Марий Эл»

16,74%

МТС

13,66%

Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?

ОГК-2 — 30 мая.

Другие дочки «Газпрома» — «Мосэнерго» и ТГК-1 также должны в ближайшее время объявить размер дивидендов.

СД «Транснефти» рассмотрит вопрос о дивидендах в конце мая-начале июня.

Также уже должtн был пройти совет директоров «Фармсинтеза», но пока сообщений нет.

Теги: abrd, belu, gazp, gmkn, krotp, mtss, ogkb, rtkm, selg, sibn, sngsp, tatn, дивиденды