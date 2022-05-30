Дивидендный календарь 30.05.2022
- 30 Мая 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ-5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
На прошлой неделе все, затаив дыхание, ждали объявление дивидендов от «Газпрома». И ожидания оправдались, совет директоров рекомендовал 52,53 руб. на акцию. В момент объявления дивидендная доходность составила более 19%, сейчас снизилась до 17,8%. Дивиденды «Газпрома» мы подробно разобрали в видео на нашем Ютуб-канале.
30 мая уже другой нефтяной гигант, «Роснефть», объявил о дивидендах размеров в 23,63 руб. на акцию с дивидендной доходностью около 6%. С учетом промежуточных выплат, компания заплатила рекордные дивиденды.
«Казаньоргсинтез» объявил о выплате 3,97 руб. на обыкновенные акции и 0,25 на префы. Более менее нормальная доходность у обычки — 5,9%. С учетом промежуточных дивидендов, совокупный доход для инвесторов за 12 мес. составил 9,72 руб. на акцию.
«Химпром» выплатит 0,375 руб. на акцию.
Компании ТНС остаются в лидерах по доходности, котировки акций даже снизились. Скорее всего это связано с тем, что акции низколиквидные и инвесторы не ожидают в будущем подобных выплат.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заплатит также за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и из прибыли прошлых лет. Но доходность, по сравнению с «сестрами» небольшая — 7,45-7,6%.
Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал 0,095 руб. на акцию. Сетевики также продолжают радовать.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
Совет директоров «Детского Мира» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г. Судя по котировкам акций в последний месяц, инвесторы закладывали этот сценарий.
«Совкомфлот» также не будет платить по итогам 2021 года. Котировки компании отреагировали сдержанно.
А вот неожиданным стало решение ФСК ЕЭС отказаться от дивидендов. Обычно компания стабильно платила на протяжении многих лет.
«Черкизово» тоже отказалось от выплаты дивидендов, несмотря на достаточно благоприятную ситуацию в секторе.
Сводная таблица
Компания
Тикер
Купить до
Дивиденд, руб.
Доходность
Металлургия
«Норильский никель»
GMKN
10.6.2022
1166,22
5,80%
Горнодобыча
«Селигдар»
SELG
17.06.2022
4,5
9,22%
Пищепром
«Абрау – Дюрсо»
ABRD
05.07.2022
3,44
1,97%
«Белуга Групп»
BELU
15.06.2022
47,24
1,96%
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.
KROTP
06.07.2022
0,1
0,04%
Телеком
МТС
MTSS
07.07.2022
33,85
13,66%
«Ростелеком»
RTKM
-
4,56
7,79%
«Ростелеком» прив.
RTKMP
-
4,56
7,90%
Нефтегаз
«Газпром»
GAZP
18.07.2022
52,53
17,40%
«Сургутнефтегаз» прив.
SNGSP
18.07.2022
4,73
13,34%
«Нефтяная компания Роснефть»
ROSN
07.07.2022
23,63
5,93%
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.
TATNP
06.07.2022
16,14
4,45%
«Татнефть имени В.Д. Шашина»
TATN
06.07.2022
16,14
4,07%
«Газпром нефть»
SIBN
06.07.2022
16
3,81%
«Сургутнефтегаз»
SNGS
18.07.2022
0,8
3,43%
Хим.пром
«Казаньоргсинтез»
KZOS
07.07.2022
3,9741
5,86%
«ФосАгро»
PHOR
07.07.2022
390
5,39%
«Химпром» прив.
HIMCP
07.07.2022
0,374812
4,35%
«Казаньоргсинтез» прив.
KZOSP
07.07.2022
0,25
1,36%
«Нижнекамскнефтехим» прив.
NKNCP
07.07.2022
0,744
1,18%
«Нижнекамскнефтехим»
NKNC
07.07.2022
0,744
0,92%
Машиностроение
«Донской завод радиодеталей прив.»
DZRDP
04.07.2022
141,7
8,43%
«Левенгук»
LVHK
30.05.2022
0,24
1,87%
Генерация
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
08.06.2022
0,2365838004
7,28%
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
12.07.2022
14,692585
20,41%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
11.07.2022
2,528301887
16,74%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
11.07.2022
2,528301887
17,20%
«Ставропольэнергосбыт» прив.
STSBP
30.06.2022
0,0846086
12,69%
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
12.07.2022
18,19
12,09%
«РЭСК»
RZSB
07.06.2022
2,40411458
11,61%
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
12.07.2022
14,692585
8,80%
«Красноярскэнергосбыт»
KRSB
31.05.2022
0,846632826
8,35%
«Красноярскэнергосбыт» прив.
KRSBP
31.05.2022
0,846632826
8,11%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
-
0,0402011
7,59%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
-
0,0402011
7,44%
Сети
«Россети Центра и Приволжья»
MRKP
22.06.2022
0,0278233
13,25%
«Россети Урала»
MRKU
24.06.2022
0,0249
13,11%
«Ленэнерго» прив.
LSNGP
09.06.2022
21,2238
13,04%
«Россети Центра»
MRKC
23.06.2022
0,0338114
11,66%
«МОЭСК»
MSRS
03.07.2022
0,095
10,80%
«Россети Кубань»
KUBE
22.06.2022
2,7856
4,64%
«Ленэнерго»
LSNG
08.06.2022
0,3479
4,44%
«Россети Волги»
MRKV
24.06.2022
0,00032305
1,08%
Другое
«Сегежа»
SGZH
31.05.2022
0,69
7,67%
ПАО «ММЦБ»
GEMA
16.06.2022
18
5,45%
НПО «Физика»
NPOF
27.05.2022
300
2,53%
Сегодня последний день, когда можно купить акции «Левенгук» с дивидендами. Завтра отсечка будет у «Сегежи» и «Красноярскэнергосбыта».
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания
Доходность
«ТНС энерго Воронеж» прив.
20,41%
«Газпром»
17,40%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
17,20%
«ТНС энерго Марий Эл»
16,74%
МТС
13,66%
Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?
ОГК-2 — 30 мая.
Другие дочки «Газпрома» — «Мосэнерго» и ТГК-1 также должны в ближайшее время объявить размер дивидендов.
СД «Транснефти» рассмотрит вопрос о дивидендах в конце мая-начале июня.
Также уже должtн был пройти совет директоров «Фармсинтеза», но пока сообщений нет.