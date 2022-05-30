Дивидендный календарь 30.05.2022

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ-5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На прошлой неделе все, затаив дыхание, ждали объявление дивидендов от «Газпрома». И ожидания оправдались, совет директоров рекомендовал 52,53 руб. на акцию. В момент объявления дивидендная доходность составила более 19%, сейчас снизилась до 17,8%. Дивиденды «Газпрома» мы подробно разобрали в видео на нашем Ютуб-канале.

30 мая уже другой нефтяной гигант, «Роснефть», объявил о дивидендах размеров в 23,63 руб. на акцию с дивидендной доходностью около 6%. С учетом промежуточных выплат, компания заплатила рекордные дивиденды.

«Казаньоргсинтез» объявил о выплате 3,97 руб. на обыкновенные акции и 0,25 на префы. Более менее нормальная доходность у обычки — 5,9%. С учетом промежуточных дивидендов, совокупный доход для инвесторов за 12 мес. составил 9,72 руб. на акцию.

«Химпром» выплатит 0,375 руб. на акцию.

Компании ТНС остаются в лидерах по доходности, котировки акций даже снизились. Скорее всего это связано с тем, что акции низколиквидные и инвесторы не ожидают в будущем подобных выплат.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заплатит также за 2021 год, за 1 кв. 2022 года и из прибыли прошлых лет. Но доходность, по сравнению с «сестрами» небольшая — 7,45-7,6%.

Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал 0,095 руб. на акцию. Сетевики также продолжают радовать.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

Совет директоров «Детского Мира» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г. Судя по котировкам акций в последний месяц, инвесторы закладывали этот сценарий.

«Совкомфлот» также не будет платить по итогам 2021 года. Котировки компании отреагировали сдержанно.

А вот неожиданным стало решение ФСК ЕЭС отказаться от дивидендов. Обычно компания стабильно платила на протяжении многих лет.

«Черкизово» тоже отказалось от выплаты дивидендов, несмотря на достаточно благоприятную ситуацию в секторе.

Сводная таблица

Компания Тикер Купить до Дивиденд, руб. Доходность Металлургия «Норильский никель» GMKN 10.6.2022 1166,22 5,80% Горнодобыча «Селигдар» SELG 17.06.2022 4,5 9,22% Пищепром «Абрау – Дюрсо» ABRD 05.07.2022 3,44 1,97% «Белуга Групп» BELU 15.06.2022 47,24 1,96% «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. KROTP 06.07.2022 0,1 0,04% Телеком МТС MTSS 07.07.2022 33,85 13,66% «Ростелеком» RTKM - 4,56 7,79% «Ростелеком» прив. RTKMP - 4,56 7,90% Нефтегаз «Газпром» GAZP 18.07.2022 52,53 17,40% «Сургутнефтегаз» прив. SNGSP 18.07.2022 4,73 13,34% «Нефтяная компания Роснефть» ROSN 07.07.2022 23,63 5,93% «Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. TATNP 06.07.2022 16,14 4,45% «Татнефть имени В.Д. Шашина» TATN 06.07.2022 16,14 4,07% «Газпром нефть» SIBN 06.07.2022 16 3,81% «Сургутнефтегаз» SNGS 18.07.2022 0,8 3,43% Хим.пром «Казаньоргсинтез» KZOS 07.07.2022 3,9741 5,86% «ФосАгро» PHOR 07.07.2022 390 5,39% «Химпром» прив. HIMCP 07.07.2022 0,374812 4,35% «Казаньоргсинтез» прив. KZOSP 07.07.2022 0,25 1,36% «Нижнекамскнефтехим» прив. NKNCP 07.07.2022 0,744 1,18% «Нижнекамскнефтехим» NKNC 07.07.2022 0,744 0,92% Машиностроение «Донской завод радиодеталей прив.» DZRDP 04.07.2022 141,7 8,43% «Левенгук» LVHK 30.05.2022 0,24 1,87% Генерация «Интер РАО ЕЭС» IRAO 08.06.2022 0,2365838004 7,28% Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 12.07.2022 14,692585 20,41% «ТНС энерго Марий Эл» MISB 11.07.2022 2,528301887 16,74% «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 11.07.2022 2,528301887 17,20% «Ставропольэнергосбыт» прив. STSBP 30.06.2022 0,0846086 12,69% «ТНС энерго Кубань» KBSB 12.07.2022 18,19 12,09% «РЭСК» RZSB 07.06.2022 2,40411458 11,61% «ТНС энерго Воронеж» VRSB 12.07.2022 14,692585 8,80% «Красноярскэнергосбыт» KRSB 31.05.2022 0,846632826 8,35% «Красноярскэнергосбыт» прив. KRSBP 31.05.2022 0,846632826 8,11% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP - 0,0402011 7,59% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB - 0,0402011 7,44% Сети «Россети Центра и Приволжья» MRKP 22.06.2022 0,0278233 13,25% «Россети Урала» MRKU 24.06.2022 0,0249 13,11% «Ленэнерго» прив. LSNGP 09.06.2022 21,2238 13,04% «Россети Центра» MRKC 23.06.2022 0,0338114 11,66% «МОЭСК» MSRS 03.07.2022 0,095 10,80% «Россети Кубань» KUBE 22.06.2022 2,7856 4,64% «Ленэнерго» LSNG 08.06.2022 0,3479 4,44% «Россети Волги» MRKV 24.06.2022 0,00032305 1,08% Другое «Сегежа» SGZH 31.05.2022 0,69 7,67% ПАО «ММЦБ» GEMA 16.06.2022 18 5,45% НПО «Физика» NPOF 27.05.2022 300 2,53%

Сегодня последний день, когда можно купить акции «Левенгук» с дивидендами. Завтра отсечка будет у «Сегежи» и «Красноярскэнергосбыта».

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания Доходность «ТНС энерго Воронеж» прив. 20,41% «Газпром» 17,40% «ТНС энерго Марий Эл» прив. 17,20% «ТНС энерго Марий Эл» 16,74% МТС 13,66%

Кто рассмотрит дивиденды на этой неделе?

ОГК-2 — 30 мая.

Другие дочки «Газпрома» — «Мосэнерго» и ТГК-1 также должны в ближайшее время объявить размер дивидендов.

СД «Транснефти» рассмотрит вопрос о дивидендах в конце мая-начале июня.

Также уже должtн был пройти совет директоров «Фармсинтеза», но пока сообщений нет.