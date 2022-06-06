Дивидендный календарь 06.06.2022

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На прошлой неделе мы не ждали каких-то громких объявлений о дивидендах. Но событий было достаточно.

Ожидаемо порадовали дочки «Газпрома». Особенно отличилось ОГК-2, рекомендовав 9,65 копеек на акцию, что дает сейчас 15% дивдоходности.

Результаты ТГК-1 и «Мосэнерго» поскромнее - около 11% доходности, но с учетом будущего понижения ставки тоже неплохо.

«Центральный телеграф» в этом году снова выплатит хорошие дивиденды - 1,52 руб. на обычку и префы. Доходность по привилегированным акциям превысит 17%.

«Лензолото» объявила дивиденды в 5,29 руб. на префы. После того, как компания продала производственные активы и выплатила почти все денежные средства в виде дивидендов, большего тут ждать не стоит.

«Курганская генерирующая компания» объявила дивиденды размером в 1,4427 руб. на префы и 0,89205 руб. на обычку, доходность 3,9% и 2,3% соответственно. Из-за того, что компания не отказалась от моратория на банкротства дату отсечки пока не объявили. Это произойдет на собрании акционеров.

Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» выплатит 0,78 руб. на акцию, доходность составит 9,7%.

Совет директоров «Ростелекома» подтвердил ранее объявленные дивиденды. Также мы узнали дату отсечки.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

Пока дочки «Россетей» нас радовали хорошими дивидендами, сама головная компания решила ничего не платить за 2021 год.

«Саратовский НПЗ» отказался от выплат за 2021 год. Одна из немногих на данный момент компаний, которая могла порадовать инвесторов высокой дивдоходностью. Уверен, что финансовые результаты за 2021 год отличные. Такое решение скорее всего продиктовано текущим положением компании.

Совет директоров НКХП не смог решить вопрос, по поводу выплаты дивидендов на прошлом собрании. Перенесли решение на 3 июня.

«Мечел» отказался от выплаты за 2021 год, несмотря на отличные финансовые результаты. Не спасло даже то, что дивиденды на привилегированные акции прописаны в уставе. В целом, этого можно было ожидать после начала спецоперации, да и у металлургов сейчас сложное положение дел (ссылка).

«Группа Ренессанс страхование» и En+ решили не выплачивать дивиденды.

Сводная таблица

Компания Тикер Купить до Дивиденд, руб. Доходность Металлургия «Норильский никель» GMKN 10.06.2022 1166,22 5,68% Горнодобыча «Селигдар» SELG 17.06.2022 4,5 9,31% «Лензолото» прив. LNZLP 11.07.2022 5,29 0,31% Пищепром «Абрау – Дюрсо» ABRD 05.07.2022 3,44 2,03% «Белуга Групп» BELU 15.06.2022 47,24 1,98% «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. KROTP 06.07.2022 0,1 0,04% Телеком «Центральный телеграф» прив. CNTLP 30.06.2022 1,52 16,89% «Центральный телеграф» CNTL 30.06.2022 1,52 14,76% МТС MTSS 07.07.2022 33,85 13,01% «Ростелеком» прив. RTKMP 15.07.2022 4,56 7,91% «Ростелеком» RTKM 15.07.2022 4,56 7,86% Нефтегаз «Газпром» GAZP 18.07.2022 52,53 17,69% «Сургутнефтегаз» прив. SNGSP 18.07.2022 4,73 13,11% «Нефтяная компания Роснефть» ROSN 07.07.2022 23,63 6,36% «Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. TATNP 06.07.2022 16,14 4,63% «Татнефть имени В.Д. Шашина» TATN 06.07.2022 16,14 4,15% «Газпром нефть» SIBN 06.07.2022 16 3,89% «Сургутнефтегаз» SNGS 18.07.2022 0,8 3,68% «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» JNOSP 13.07.2022 0,01 0,10% Хим.пром «Казаньоргсинтез» KZOS 07.07.2022 3,9741 5,73% «ФосАгро» PHOR 07.07.2022 390 5,63% «Химпром» прив. HIMCP 07.07.2022 0,374812 4,35% «Казаньоргсинтез» прив. KZOSP 07.07.2022 0,25 1,43% «Нижнекамскнефтехим» прив. NKNCP 07.07.2022 0,744 1,20% «Нижнекамскнефтехим» NKNC 07.07.2022 0,744 0,97% Машиностроение «Донской завод радиодеталей прив.» DZRDP 04.07.2022 141,7 8,54% Генерация «ОГК-2» OGKB 07.07.2022 0,0965536029864 15,09% «ТГК-1» TGKA 14.07.2022 0,001125376 11,25% «Мосэнерго» MSNG 07.07.2022 0,22308 10,78% «Интер РАО ЕЭС» IRAO 08.06.2022 0,2365838004 7,32% «Курганская генерирующая компания» прив. KGKCP - 1,44270 3,90% «Курганская генерирующая компания» KGKC - 0,89205 2,30% Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 12.07.2022 14,692585 19,03% «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 11.07.2022 2,528301887 16,97% «ТНС энерго Марий Эл» MISB 11.07.2022 2,528301887 16,21% «Ставропольэнергосбыт» прив. STSBP 30.06.2022 0,0846086 12,76% «ТНС энерго Кубань» KBSB 12.07.2022 18,19 11,66% «РЭСК» RZSB 07.06.2022 2,40411458 11,54% «ТНС энерго Воронеж» VRSB 12.07.2022 14,692585 8,79% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP - 0,0402011 7,96% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB - 0,0402011 7,44% Сети «Россети Центра и Приволжья» MRKP 22.06.2022 0,0278233 13,25% «Россети Урала» MRKU 24.06.2022 0,0249 13,11% «Ленэнерго» прив. LSNGP 09.06.2022 21,2238 12,83% «Россети Центра» MRKC 23.06.2022 0,0338114 12,08% «МОЭСК» MSRS 03.07.2022 0,095 10,56% «Россети Кубань» KUBE 22.06.2022 2,7856 4,75% «Ленэнерго» LSNG 08.06.2022 0,3479 4,58% «Россети Волги» MRKV 24.06.2022 0,00032305 1,08% Ритейл Завод экологической техники и экопитания ДИОД DIOD 29.06.2022 0,78 9,65% Другое ПАО «ММЦБ» GEMA 16.06.2022 18 5,14%

Газпром пока сохраняет второе место по дивидендной доходности. «Центральный телеграф» взлетел на 4 место с привилегированными акциями.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания Доходность «ТНС энерго Воронеж» прив. 19,03% «Газпром» 17,69% «ТНС энерго Марий Эл» прив. 16,97% «Центральный телеграф» прив. 16,89% «ТНС энерго Марий Эл» 16,21%

Кто еще не объявил?

На рынке осталось мало компаний, которые не решили вопрос с дивидендами за 2021 год.

Пока самыми ожидаемыми остаются решения «Алросы», «Башнефти», «Транснефти» и «Русгидро».