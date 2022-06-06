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  4. Дивидендный календарь 06.06.2022

Дивидендный календарь 06.06.2022

6 Июня 2022
Даниил Курицин

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На прошлой неделе мы не ждали каких-то громких объявлений о дивидендах. Но событий было достаточно.

Ожидаемо порадовали дочки «Газпрома». Особенно отличилось ОГК-2, рекомендовав 9,65 копеек на акцию, что дает сейчас 15% дивдоходности.

Результаты ТГК-1 и «Мосэнерго» поскромнее - около 11% доходности, но с учетом будущего понижения ставки тоже неплохо.

«Центральный телеграф» в этом году снова выплатит хорошие дивиденды - 1,52 руб. на обычку и префы. Доходность по привилегированным акциям превысит 17%.

«Лензолото» объявила дивиденды в 5,29 руб. на префы. После того, как компания продала производственные активы и выплатила почти все денежные средства в виде дивидендов, большего тут ждать не стоит.

«Курганская генерирующая компания» объявила дивиденды размером в 1,4427 руб. на префы и 0,89205 руб. на обычку, доходность 3,9% и 2,3% соответственно. Из-за того, что компания не отказалась от моратория на банкротства дату отсечки пока не объявили. Это произойдет на собрании акционеров.

Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» выплатит 0,78 руб. на акцию, доходность составит 9,7%.

Совет директоров «Ростелекома» подтвердил ранее объявленные дивиденды. Также мы узнали дату отсечки.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

Пока дочки «Россетей» нас радовали хорошими дивидендами, сама головная компания решила ничего не платить за 2021 год.

«Саратовский НПЗ» отказался от выплат за 2021 год. Одна из немногих на данный момент компаний, которая могла порадовать инвесторов высокой дивдоходностью. Уверен, что финансовые результаты за 2021 год отличные. Такое решение скорее всего продиктовано текущим положением компании.

Совет директоров НКХП не смог решить вопрос, по поводу выплаты дивидендов на прошлом собрании. Перенесли решение на 3 июня.

«Мечел» отказался от выплаты за 2021 год, несмотря на отличные финансовые результаты. Не спасло даже то, что дивиденды на привилегированные акции прописаны в уставе. В целом, этого можно было ожидать после начала спецоперации, да и у металлургов сейчас сложное положение дел (ссылка).

«Группа Ренессанс страхование» и En+ решили не выплачивать дивиденды.

Сводная таблица

Компания

Тикер

Купить до

Дивиденд, руб.

Доходность

Металлургия

«Норильский никель»

GMKN

10.06.2022

1166,22

5,68%

Горнодобыча

«Селигдар»

SELG

17.06.2022

4,5

9,31%

«Лензолото» прив.

LNZLP

11.07.2022

5,29

0,31%

Пищепром

«Абрау – Дюрсо»

ABRD

05.07.2022

3,44

2,03%

«Белуга Групп»

BELU

15.06.2022

47,24

1,98%

«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.

KROTP

06.07.2022

0,1

0,04%

Телеком

«Центральный телеграф» прив.

CNTLP

30.06.2022

1,52

16,89%

«Центральный телеграф»

CNTL

30.06.2022

1,52

14,76%

МТС

MTSS

07.07.2022

33,85

13,01%

«Ростелеком» прив.

RTKMP

15.07.2022

4,56

7,91%

«Ростелеком»

RTKM

15.07.2022

4,56

7,86%

Нефтегаз

«Газпром»

GAZP

18.07.2022

52,53

17,69%

«Сургутнефтегаз» прив.

SNGSP

18.07.2022

4,73

13,11%

«Нефтяная компания Роснефть»

ROSN

07.07.2022

23,63

6,36%

«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.

TATNP

06.07.2022

16,14

4,63%

«Татнефть имени В.Д. Шашина»

TATN

06.07.2022

16,14

4,15%

«Газпром нефть»

SIBN

06.07.2022

16

3,89%

«Сургутнефтегаз»

SNGS

18.07.2022

0,8

3,68%

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

JNOSP

13.07.2022

0,01

0,10%

Хим.пром

«Казаньоргсинтез»

KZOS

07.07.2022

3,9741

5,73%

«ФосАгро»

PHOR

07.07.2022

390

5,63%

«Химпром» прив.

HIMCP

07.07.2022

0,374812

4,35%

«Казаньоргсинтез» прив.

KZOSP

07.07.2022

0,25

1,43%

«Нижнекамскнефтехим» прив.

NKNCP

07.07.2022

0,744

1,20%

«Нижнекамскнефтехим»

NKNC

07.07.2022

0,744

0,97%

Машиностроение

«Донской завод радиодеталей прив.»

DZRDP

04.07.2022

141,7

8,54%

Генерация

«ОГК-2»

OGKB

07.07.2022

0,0965536029864

15,09%

«ТГК-1»

TGKA

14.07.2022

0,001125376

11,25%

«Мосэнерго»

MSNG

07.07.2022

0,22308

10,78%

«Интер РАО ЕЭС»

IRAO

08.06.2022

0,2365838004

7,32%

«Курганская генерирующая компания» прив.

KGKCP

-

1,44270

3,90%

«Курганская генерирующая компания»

KGKC

-

0,89205

2,30%

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

12.07.2022

14,692585

19,03%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

11.07.2022

2,528301887

16,97%

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

11.07.2022

2,528301887

16,21%

«Ставропольэнергосбыт» прив.

STSBP

30.06.2022

0,0846086

12,76%

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

12.07.2022

18,19

11,66%

«РЭСК»

RZSB

07.06.2022

2,40411458

11,54%

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

12.07.2022

14,692585

8,79%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

-

0,0402011

7,96%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

-

0,0402011

7,44%

Сети

«Россети Центра и Приволжья»

MRKP

22.06.2022

0,0278233

13,25%

«Россети Урала»

MRKU

24.06.2022

0,0249

13,11%

«Ленэнерго» прив.

LSNGP

09.06.2022

21,2238

12,83%

«Россети Центра»

MRKC

23.06.2022

0,0338114

12,08%

«МОЭСК»

MSRS

03.07.2022

0,095

10,56%

«Россети Кубань»

KUBE

22.06.2022

2,7856

4,75%

«Ленэнерго»

LSNG

08.06.2022

0,3479

4,58%

«Россети Волги»

MRKV

24.06.2022

0,00032305

1,08%

Ритейл

Завод экологической техники и экопитания ДИОД

DIOD

29.06.2022

0,78

9,65%

Другое

ПАО «ММЦБ»

GEMA

16.06.2022

18

5,14%

Газпром пока сохраняет второе место по дивидендной доходности. «Центральный телеграф» взлетел на 4 место с привилегированными акциями.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания

Доходность

«ТНС энерго Воронеж» прив.

19,03%

«Газпром»

17,69%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

16,97%

«Центральный телеграф» прив.

16,89%

«ТНС энерго Марий Эл»

16,21%

Кто еще не объявил?

На рынке осталось мало компаний, которые не решили вопрос с дивидендами за 2021 год.

Пока самыми ожидаемыми остаются решения «Алросы», «Башнефти», «Транснефти» и «Русгидро».

Теги: дивиденды, новости