Дивидендный календарь 06.06.2022
- 6 Июня 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
На прошлой неделе мы не ждали каких-то громких объявлений о дивидендах. Но событий было достаточно.
Ожидаемо порадовали дочки «Газпрома». Особенно отличилось ОГК-2, рекомендовав 9,65 копеек на акцию, что дает сейчас 15% дивдоходности.
Результаты ТГК-1 и «Мосэнерго» поскромнее - около 11% доходности, но с учетом будущего понижения ставки тоже неплохо.
«Центральный телеграф» в этом году снова выплатит хорошие дивиденды - 1,52 руб. на обычку и префы. Доходность по привилегированным акциям превысит 17%.
«Лензолото» объявила дивиденды в 5,29 руб. на префы. После того, как компания продала производственные активы и выплатила почти все денежные средства в виде дивидендов, большего тут ждать не стоит.
«Курганская генерирующая компания» объявила дивиденды размером в 1,4427 руб. на префы и 0,89205 руб. на обычку, доходность 3,9% и 2,3% соответственно. Из-за того, что компания не отказалась от моратория на банкротства дату отсечки пока не объявили. Это произойдет на собрании акционеров.
Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» выплатит 0,78 руб. на акцию, доходность составит 9,7%.
Совет директоров «Ростелекома» подтвердил ранее объявленные дивиденды. Также мы узнали дату отсечки.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
Пока дочки «Россетей» нас радовали хорошими дивидендами, сама головная компания решила ничего не платить за 2021 год.
«Саратовский НПЗ» отказался от выплат за 2021 год. Одна из немногих на данный момент компаний, которая могла порадовать инвесторов высокой дивдоходностью. Уверен, что финансовые результаты за 2021 год отличные. Такое решение скорее всего продиктовано текущим положением компании.
Совет директоров НКХП не смог решить вопрос, по поводу выплаты дивидендов на прошлом собрании. Перенесли решение на 3 июня.
«Мечел» отказался от выплаты за 2021 год, несмотря на отличные финансовые результаты. Не спасло даже то, что дивиденды на привилегированные акции прописаны в уставе. В целом, этого можно было ожидать после начала спецоперации, да и у металлургов сейчас сложное положение дел (ссылка).
«Группа Ренессанс страхование» и En+ решили не выплачивать дивиденды.
Сводная таблица
Компания
Тикер
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Дивиденд, руб.
Доходность
Металлургия
«Норильский никель»
GMKN
10.06.2022
1166,22
5,68%
Горнодобыча
«Селигдар»
SELG
17.06.2022
4,5
9,31%
«Лензолото» прив.
LNZLP
11.07.2022
5,29
0,31%
Пищепром
«Абрау – Дюрсо»
ABRD
05.07.2022
3,44
2,03%
«Белуга Групп»
BELU
15.06.2022
47,24
1,98%
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.
KROTP
06.07.2022
0,1
0,04%
Телеком
«Центральный телеграф» прив.
CNTLP
30.06.2022
1,52
16,89%
«Центральный телеграф»
CNTL
30.06.2022
1,52
14,76%
МТС
MTSS
07.07.2022
33,85
13,01%
«Ростелеком» прив.
RTKMP
15.07.2022
4,56
7,91%
«Ростелеком»
RTKM
15.07.2022
4,56
7,86%
Нефтегаз
«Газпром»
GAZP
18.07.2022
52,53
17,69%
«Сургутнефтегаз» прив.
SNGSP
18.07.2022
4,73
13,11%
«Нефтяная компания Роснефть»
ROSN
07.07.2022
23,63
6,36%
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.
TATNP
06.07.2022
16,14
4,63%
«Татнефть имени В.Д. Шашина»
TATN
06.07.2022
16,14
4,15%
«Газпром нефть»
SIBN
06.07.2022
16
3,89%
«Сургутнефтегаз»
SNGS
18.07.2022
0,8
3,68%
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
JNOSP
13.07.2022
0,01
0,10%
Хим.пром
«Казаньоргсинтез»
KZOS
07.07.2022
3,9741
5,73%
«ФосАгро»
PHOR
07.07.2022
390
5,63%
«Химпром» прив.
HIMCP
07.07.2022
0,374812
4,35%
«Казаньоргсинтез» прив.
KZOSP
07.07.2022
0,25
1,43%
«Нижнекамскнефтехим» прив.
NKNCP
07.07.2022
0,744
1,20%
«Нижнекамскнефтехим»
NKNC
07.07.2022
0,744
0,97%
Машиностроение
«Донской завод радиодеталей прив.»
DZRDP
04.07.2022
141,7
8,54%
Генерация
«ОГК-2»
OGKB
07.07.2022
0,0965536029864
15,09%
«ТГК-1»
TGKA
14.07.2022
0,001125376
11,25%
«Мосэнерго»
MSNG
07.07.2022
0,22308
10,78%
«Интер РАО ЕЭС»
IRAO
08.06.2022
0,2365838004
7,32%
«Курганская генерирующая компания» прив.
KGKCP
-
1,44270
3,90%
«Курганская генерирующая компания»
KGKC
-
0,89205
2,30%
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
12.07.2022
14,692585
19,03%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
11.07.2022
2,528301887
16,97%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
11.07.2022
2,528301887
16,21%
«Ставропольэнергосбыт» прив.
STSBP
30.06.2022
0,0846086
12,76%
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
12.07.2022
18,19
11,66%
«РЭСК»
RZSB
07.06.2022
2,40411458
11,54%
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
12.07.2022
14,692585
8,79%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
-
0,0402011
7,96%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
-
0,0402011
7,44%
Сети
«Россети Центра и Приволжья»
MRKP
22.06.2022
0,0278233
13,25%
«Россети Урала»
MRKU
24.06.2022
0,0249
13,11%
«Ленэнерго» прив.
LSNGP
09.06.2022
21,2238
12,83%
«Россети Центра»
MRKC
23.06.2022
0,0338114
12,08%
«МОЭСК»
MSRS
03.07.2022
0,095
10,56%
«Россети Кубань»
KUBE
22.06.2022
2,7856
4,75%
«Ленэнерго»
LSNG
08.06.2022
0,3479
4,58%
«Россети Волги»
MRKV
24.06.2022
0,00032305
1,08%
Ритейл
Завод экологической техники и экопитания ДИОД
DIOD
29.06.2022
0,78
9,65%
Другое
ПАО «ММЦБ»
GEMA
16.06.2022
18
5,14%
Газпром пока сохраняет второе место по дивидендной доходности. «Центральный телеграф» взлетел на 4 место с привилегированными акциями.
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания
Доходность
«ТНС энерго Воронеж» прив.
19,03%
«Газпром»
17,69%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
16,97%
«Центральный телеграф» прив.
16,89%
«ТНС энерго Марий Эл»
16,21%
Кто еще не объявил?
На рынке осталось мало компаний, которые не решили вопрос с дивидендами за 2021 год.
Пока самыми ожидаемыми остаются решения «Алросы», «Башнефти», «Транснефти» и «Русгидро».