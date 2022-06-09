Conomy.Подкаст: Американский рынок, китайские акции

Последние 2 недели для фондового рынка США были успешными благодаря шорт-сквизу. В моменте продавец отсутствовал и на рынке были только покупатели, поэтому индекс S&P500 отрос практически до значений 4200. Многие акции отскочили от своего локального дна, особенно акции китайского сектора.

Это связано с 2 факторами:

Постепенное снятие ковидных ограничений в Китае. Регулятор заявил, что снижает давление на китайские IT-компании.

На фоне этого в один из крупнейших китайских фондов KWEB произошел приток денежных средств в размере 500 млн $. Безусловно, китайский рынок после полуторагодичного падения, остаётся очень привлекательным для инвесторов. Однако стоит помнить, что на американских биржах мы торгуем расписками на китайские компании, а это несёт определённые риски. В дополнение я не ожидаю того, что на общем негативном фоне китайским компаниям удастся долго показывать перформансы в разрез с рынком.

Кроме этого в видео разберем акции стоимости на американском рынке, какие бумаги могут быть интересны в случае дальнейшего падения индексов, которого мы ожидаем к концу года.