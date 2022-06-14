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  4. Дивидендный календарь 14.06.2022

Дивидендный календарь 14.06.2022

14 Июня 2022
Даниил Курицин

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.

НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%

Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.

Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%

Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.

ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).

ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.

«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.

На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».

Сводная таблица

Компания

Тикер

Купить до

Дивиденд, руб.

Доходность

Строительство

ПАО «ГК «Самолет»

SMLT

07.07.2022

41

1,72%

Горнодобыча

«Селигдар»

SELG

17.06.2022

4,5

9,06%

«Лензолото» прив.

LNZLP

11.07.2022

5,29

0,32%

Пищепром

«Абрау – Дюрсо»

ABRD

05.07.2022

3,44

2,05%

«Белуга Групп»

BELU

15.06.2022

47,24

2,05%

«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.

KROTP

06.07.2022

0,1

0,05%

Телеком

«Центральный телеграф» прив.

CNTLP

30.06.2022

1,52

17,04%

«Центральный телеграф»

CNTL

30.06.2022

1,52

15,08%

МТС

MTSS

07.07.2022

33,85

12,35%

«Ростелеком» прив.

RTKMP

15.07.2022

4,56

7,77%

«Ростелеком»

RTKM

15.07.2022

4,56

7,85%

Нефтегаз

«Газпром»

GAZP

18.07.2022

52,53

16,42%

«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»

BANEP

07.07.2022

117,29

14,28%

«Сургутнефтегаз» прив.

SNGSP

18.07.2022

4,73

13,34%

«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»

BANE

07.07.2022

117,29

10,45%

«Транснефть»

TRNFP

-

10497

8,07%

«Нефтяная компания Роснефть»

ROSN

07.07.2022

23,63

6,36%

«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.

TATNP

06.07.2022

16,14

4,43%

«Татнефть имени В.Д. Шашина»

TATN

06.07.2022

16,14

3,98%

«Газпром нефть»

SIBN

06.07.2022

16

3,70%

«Сургутнефтегаз»

SNGS

18.07.2022

0,8

3,67%

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

JNOSP

13.07.2022

0,01

0,10%

Хим.пром

«Казаньоргсинтез»

KZOS

07.07.2022

3,9741

5,83%

«ФосАгро»

PHOR

07.07.2022

390

5,39%

«Химпром» прив.

HIMCP

07.07.2022

0,374812

4,38%

«Казаньоргсинтез» прив.

KZOSP

07.07.2022

0,25

1,56%

«Нижнекамскнефтехим» прив.

NKNCP

07.07.2022

0,744

1,14%

«Нижнекамскнефтехим»

NKNC

07.07.2022

0,744

0,96%

Машиностроение

«Донской завод радиодеталей прив.»

DZRDP

04.07.2022

141,7

8,43%

Генерация

«ОГК-2»

OGKB

07.07.2022

0,0965536029864

14,85%

«ТГК-1»

TGKA

14.07.2022

0,001125376

12,79%

«Мосэнерго»

MSNG

07.07.2022

0,22308

10,97%

«РусГидро»

HYDR

07.07.2022

0,05305

6,68%

«Курганская генерирующая компания» прив.

KGKCP

-

1,44270

3,86%

«Курганская генерирующая компания»

KGKC

-

0,89205

2,39%

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

12.07.2022

14,692585

18,14%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

11.07.2022

2,528301887

17,08%

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

11.07.2022

2,528301887

15,90%

«Ставропольэнергосбыт» прив.

STSBP

30.06.2022

0,0846086

12,89%

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

12.07.2022

18,19

10,86%

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

12.07.2022

14,692585

9,06%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

-

0,0402011

7,91%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

-

0,0402011

7,53%

Сети

«Россети Урала»

MRKU

24.06.2022

0,0249

13,27%

«Россети Центра и Приволжья»

MRKP

22.06.2022

0,0278233

13,25%

«Россети Центра»

MRKC

23.06.2022

0,0338114

12,08%

«МОЭСК»

MSRS

03.07.2022

0,095

10,44%

«Россети Кубань»

KUBE

22.06.2022

2,7856

5,02%

«Россети Волги»

MRKV

24.06.2022

0,00032305

1,08%

Ритейл

Завод экологической техники и экопитания ДИОД

DIOD

29.06.2022

0,78

9,54%

Транспорт

Новороссийский комбинат хлебопродуктов

NKHP

07.07.2022

4,5

1,33%

Новороссийский морской торговый порт

NMTP

08.07.2022

0,54

9,82%

Другое

ПАО «ММЦБ»

GEMA

16.06.2022

18

5,17%

Акции «Газпрома» наконец начали расти и дивидендная доходность снизилась. «Центральный телеграф» залетел на 3 место с привилегированными акциями.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания

Доходность

«ТНС энерго Воронеж» прив.

18,14%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

17,08%

«Центральный телеграф» прив.

17,04%

«Газпром»

16,42%

«ТНС энерго Марий Эл»

15,90%

Кто еще не объявил?

Чего-то интересного ждать не стоит, большинство компаний приняло решение. Из тех, кто платит и не объявлял дивиденды осталась «Башинформсвязь».

Сейчас будем постепенно переходить к дивидендам за 1 кв. 2022 года, но, думаю, выплатят их единицы.

Теги: дивиденды, биржа