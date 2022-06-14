Дивидендный календарь 14.06.2022

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.

НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%

Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.

Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%

Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.

Подробнее в сводной таблице.

Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.

«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.

ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).

ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.

«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.

На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».

Сводная таблица

Компания Тикер Купить до Дивиденд, руб. Доходность Строительство ПАО «ГК «Самолет» SMLT 07.07.2022 41 1,72% Горнодобыча «Селигдар» SELG 17.06.2022 4,5 9,06% «Лензолото» прив. LNZLP 11.07.2022 5,29 0,32% Пищепром «Абрау – Дюрсо» ABRD 05.07.2022 3,44 2,05% «Белуга Групп» BELU 15.06.2022 47,24 2,05% «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. KROTP 06.07.2022 0,1 0,05% Телеком «Центральный телеграф» прив. CNTLP 30.06.2022 1,52 17,04% «Центральный телеграф» CNTL 30.06.2022 1,52 15,08% МТС MTSS 07.07.2022 33,85 12,35% «Ростелеком» прив. RTKMP 15.07.2022 4,56 7,77% «Ростелеком» RTKM 15.07.2022 4,56 7,85% Нефтегаз «Газпром» GAZP 18.07.2022 52,53 16,42% «Акционерная нефтяная Компания Башнефть» BANEP 07.07.2022 117,29 14,28% «Сургутнефтегаз» прив. SNGSP 18.07.2022 4,73 13,34% «Акционерная нефтяная Компания Башнефть» BANE 07.07.2022 117,29 10,45% «Транснефть» TRNFP - 10497 8,07% «Нефтяная компания Роснефть» ROSN 07.07.2022 23,63 6,36% «Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. TATNP 06.07.2022 16,14 4,43% «Татнефть имени В.Д. Шашина» TATN 06.07.2022 16,14 3,98% «Газпром нефть» SIBN 06.07.2022 16 3,70% «Сургутнефтегаз» SNGS 18.07.2022 0,8 3,67% «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» JNOSP 13.07.2022 0,01 0,10% Хим.пром «Казаньоргсинтез» KZOS 07.07.2022 3,9741 5,83% «ФосАгро» PHOR 07.07.2022 390 5,39% «Химпром» прив. HIMCP 07.07.2022 0,374812 4,38% «Казаньоргсинтез» прив. KZOSP 07.07.2022 0,25 1,56% «Нижнекамскнефтехим» прив. NKNCP 07.07.2022 0,744 1,14% «Нижнекамскнефтехим» NKNC 07.07.2022 0,744 0,96% Машиностроение «Донской завод радиодеталей прив.» DZRDP 04.07.2022 141,7 8,43% Генерация «ОГК-2» OGKB 07.07.2022 0,0965536029864 14,85% «ТГК-1» TGKA 14.07.2022 0,001125376 12,79% «Мосэнерго» MSNG 07.07.2022 0,22308 10,97% «РусГидро» HYDR 07.07.2022 0,05305 6,68% «Курганская генерирующая компания» прив. KGKCP - 1,44270 3,86% «Курганская генерирующая компания» KGKC - 0,89205 2,39% Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 12.07.2022 14,692585 18,14% «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 11.07.2022 2,528301887 17,08% «ТНС энерго Марий Эл» MISB 11.07.2022 2,528301887 15,90% «Ставропольэнергосбыт» прив. STSBP 30.06.2022 0,0846086 12,89% «ТНС энерго Кубань» KBSB 12.07.2022 18,19 10,86% «ТНС энерго Воронеж» VRSB 12.07.2022 14,692585 9,06% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP - 0,0402011 7,91% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB - 0,0402011 7,53% Сети «Россети Урала» MRKU 24.06.2022 0,0249 13,27% «Россети Центра и Приволжья» MRKP 22.06.2022 0,0278233 13,25% «Россети Центра» MRKC 23.06.2022 0,0338114 12,08% «МОЭСК» MSRS 03.07.2022 0,095 10,44% «Россети Кубань» KUBE 22.06.2022 2,7856 5,02% «Россети Волги» MRKV 24.06.2022 0,00032305 1,08% Ритейл Завод экологической техники и экопитания ДИОД DIOD 29.06.2022 0,78 9,54% Транспорт Новороссийский комбинат хлебопродуктов NKHP 07.07.2022 4,5 1,33% Новороссийский морской торговый порт NMTP 08.07.2022 0,54 9,82% Другое ПАО «ММЦБ» GEMA 16.06.2022 18 5,17%

Акции «Газпрома» наконец начали расти и дивидендная доходность снизилась. «Центральный телеграф» залетел на 3 место с привилегированными акциями.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания Доходность «ТНС энерго Воронеж» прив. 18,14% «ТНС энерго Марий Эл» прив. 17,08% «Центральный телеграф» прив. 17,04% «Газпром» 16,42% «ТНС энерго Марий Эл» 15,90%

Кто еще не объявил?

Чего-то интересного ждать не стоит, большинство компаний приняло решение. Из тех, кто платит и не объявлял дивиденды осталась «Башинформсвязь».

Сейчас будем постепенно переходить к дивидендам за 1 кв. 2022 года, но, думаю, выплатят их единицы.