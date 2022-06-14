Дивидендный календарь 14.06.2022
- 14 Июня 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.
НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%
Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.
Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%
Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.
ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).
ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.
«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.
На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».
Сводная таблица
Компания
Тикер
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Дивиденд, руб.
Доходность
Строительство
ПАО «ГК «Самолет»
SMLT
07.07.2022
41
1,72%
Горнодобыча
«Селигдар»
SELG
17.06.2022
4,5
9,06%
«Лензолото» прив.
LNZLP
11.07.2022
5,29
0,32%
Пищепром
«Абрау – Дюрсо»
ABRD
05.07.2022
3,44
2,05%
«Белуга Групп»
BELU
15.06.2022
47,24
2,05%
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.
KROTP
06.07.2022
0,1
0,05%
Телеком
«Центральный телеграф» прив.
CNTLP
30.06.2022
1,52
17,04%
«Центральный телеграф»
CNTL
30.06.2022
1,52
15,08%
МТС
MTSS
07.07.2022
33,85
12,35%
«Ростелеком» прив.
RTKMP
15.07.2022
4,56
7,77%
«Ростелеком»
RTKM
15.07.2022
4,56
7,85%
Нефтегаз
«Газпром»
GAZP
18.07.2022
52,53
16,42%
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»
BANEP
07.07.2022
117,29
14,28%
«Сургутнефтегаз» прив.
SNGSP
18.07.2022
4,73
13,34%
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»
BANE
07.07.2022
117,29
10,45%
«Транснефть»
TRNFP
-
10497
8,07%
«Нефтяная компания Роснефть»
ROSN
07.07.2022
23,63
6,36%
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.
TATNP
06.07.2022
16,14
4,43%
«Татнефть имени В.Д. Шашина»
TATN
06.07.2022
16,14
3,98%
«Газпром нефть»
SIBN
06.07.2022
16
3,70%
«Сургутнефтегаз»
SNGS
18.07.2022
0,8
3,67%
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
JNOSP
13.07.2022
0,01
0,10%
Хим.пром
«Казаньоргсинтез»
KZOS
07.07.2022
3,9741
5,83%
«ФосАгро»
PHOR
07.07.2022
390
5,39%
«Химпром» прив.
HIMCP
07.07.2022
0,374812
4,38%
«Казаньоргсинтез» прив.
KZOSP
07.07.2022
0,25
1,56%
«Нижнекамскнефтехим» прив.
NKNCP
07.07.2022
0,744
1,14%
«Нижнекамскнефтехим»
NKNC
07.07.2022
0,744
0,96%
Машиностроение
«Донской завод радиодеталей прив.»
DZRDP
04.07.2022
141,7
8,43%
Генерация
«ОГК-2»
OGKB
07.07.2022
0,0965536029864
14,85%
«ТГК-1»
TGKA
14.07.2022
0,001125376
12,79%
«Мосэнерго»
MSNG
07.07.2022
0,22308
10,97%
«РусГидро»
HYDR
07.07.2022
0,05305
6,68%
«Курганская генерирующая компания» прив.
KGKCP
-
1,44270
3,86%
«Курганская генерирующая компания»
KGKC
-
0,89205
2,39%
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
12.07.2022
14,692585
18,14%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
11.07.2022
2,528301887
17,08%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
11.07.2022
2,528301887
15,90%
«Ставропольэнергосбыт» прив.
STSBP
30.06.2022
0,0846086
12,89%
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
12.07.2022
18,19
10,86%
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
12.07.2022
14,692585
9,06%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
-
0,0402011
7,91%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
-
0,0402011
7,53%
Сети
«Россети Урала»
MRKU
24.06.2022
0,0249
13,27%
«Россети Центра и Приволжья»
MRKP
22.06.2022
0,0278233
13,25%
«Россети Центра»
MRKC
23.06.2022
0,0338114
12,08%
«МОЭСК»
MSRS
03.07.2022
0,095
10,44%
«Россети Кубань»
KUBE
22.06.2022
2,7856
5,02%
«Россети Волги»
MRKV
24.06.2022
0,00032305
1,08%
Ритейл
Завод экологической техники и экопитания ДИОД
DIOD
29.06.2022
0,78
9,54%
Транспорт
Новороссийский комбинат хлебопродуктов
NKHP
07.07.2022
4,5
1,33%
Новороссийский морской торговый порт
NMTP
08.07.2022
0,54
9,82%
Другое
ПАО «ММЦБ»
GEMA
16.06.2022
18
5,17%
Акции «Газпрома» наконец начали расти и дивидендная доходность снизилась. «Центральный телеграф» залетел на 3 место с привилегированными акциями.
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания
Доходность
«ТНС энерго Воронеж» прив.
18,14%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
17,08%
«Центральный телеграф» прив.
17,04%
«Газпром»
16,42%
«ТНС энерго Марий Эл»
15,90%
Кто еще не объявил?
Чего-то интересного ждать не стоит, большинство компаний приняло решение. Из тех, кто платит и не объявлял дивиденды осталась «Башинформсвязь».
Сейчас будем постепенно переходить к дивидендам за 1 кв. 2022 года, но, думаю, выплатят их единицы.