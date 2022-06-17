Conomy.Подкаст: Рекордная инфляция в США и заседание ФРС

Прошло очередное заседание ФРС и Джером Пауэлл в своем выступлении ничем не удивил. Его риторика стала более агрессивной и это видно в повышении ставки на 0,75%. Однако инфляцию этими действиями он не обуздает.

Забавно наблюдать, как ФРС снижает прогнозы по росту ВВП на каждом заседании. Велика вероятность, что в итоге где-то осенью они будут вынуждены признать, что наступила рецессия.

Фондовые рынки отреагировали как и после прошлых заседаний, падением. Никто уже давно не верит в политику ФРС, и что им удастся мягко посадить экономику. Да и индексы подходят к важным уровням, после достижения которых возможно интересное развитие ситуации. Обо всём этом, и не только, мы порассуждаем в видео.