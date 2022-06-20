Дивидендный календарь 20.06.2022

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На этой неделе никто не объявлял о дивидендах, или даже об их невыплате. В основном новости касались только одобрений собранием акционеров рекомендаций совета директоров. Тут никаких неожиданностей, пока все подтверждается.

Это последняя неделя, когда можно купить акции сетевиков с дивидендами, а именно «Россети Урала», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Центра», «Россети Кубань» и «Россети Волги».

Сводная таблица

Компания Тикер Купить до Дивиденд, руб. Доходность Строительство ПАО «ГК «Самолет» SMLT 07.07.2022 41 1,78% Горнодобыча «Лензолото» прив. LNZLP 11.07.2022 5,29 0,32% Пищепром «Абрау – Дюрсо» ABRD 05.07.2022 3,44 2,03% «Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив. KROTP 06.07.2022 0,1 0,04% «Белуга Групп» BELU - - 0,00% Телеком «Центральный телеграф» прив. CNTLP 30.06.2022 1,52 15,48% «Центральный телеграф» CNTL 30.06.2022 1,52 13,89% МТС MTSS 07.07.2022 33,85 12,22% «Ростелеком» RTKM 15.07.2022 4,56 7,59% «Ростелеком» прив. RTKMP 15.07.2022 4,56 7,61% Нефтегаз «Газпром» GAZP 18.07.2022 52,53 16,57% «Акционерная нефтяная Компания Башнефть» BANEP 07.07.2022 117,29 13,83% «Сургутнефтегаз» прив. SNGSP 18.07.2022 4,73 13,15% «Акционерная нефтяная Компания Башнефть» BANE 07.07.2022 117,29 10,41% «Транснефть» TRNFP - 10497 8,04% «Нефтяная компания Роснефть» ROSN 07.07.2022 23,63 6,16% «Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. TATNP 06.07.2022 16,14 4,15% «Татнефть имени В.Д. Шашина» TATN 06.07.2022 16,14 3,67% «Газпром нефть» SIBN 06.07.2022 16 3,58% «Сургутнефтегаз» SNGS 18.07.2022 0,8 3,50% «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» JNOSP 13.07.2022 0,01 0,10% Хим.пром «Казаньоргсинтез» KZOS 07.07.2022 3,9741 5,70% «ФосАгро» PHOR 07.07.2022 390 5,08% «Химпром» прив. HIMCP 07.07.2022 0,374812 4,22% «Казаньоргсинтез» прив. KZOSP 07.07.2022 0,25 1,54% «Нижнекамскнефтехим» прив. NKNCP 07.07.2022 0,744 1,12% «Нижнекамскнефтехим» NKNC 07.07.2022 0,744 0,92% Машиностроение «Донской завод радиодеталей прив.» DZRDP 04.07.2022 141,7 8,14% Генерация «ОГК-2» OGKB 07.07.2022 0,0965536029864 13,99% «ТГК-1» TGKA 14.07.2022 0,001125376 11,71% «Мосэнерго» MSNG 07.07.2022 0,22308 10,34% «РусГидро» HYDR 07.07.2022 0,05305 6,70% «Курганская генерирующая компания» прив. KGKCP - 1,44270 3,84% «Курганская генерирующая компания» KGKC - 0,89205 2,35% Сбыт «ТНС энерго Воронеж» прив. VRSBP 12.07.2022 14,692585 17,29% «ТНС энерго Марий Эл» прив. MISBP 11.07.2022 2,528301887 16,31% «ТНС энерго Марий Эл» MISB 11.07.2022 2,528301887 15,23% «Ставропольэнергосбыт» прив. STSBP 30.06.2022 0,0846086 12,48% «ТНС энерго Кубань» KBSB 12.07.2022 18,19 10,48% «ТНС энерго Воронеж» VRSB 12.07.2022 14,692585 9,26% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив. RTSBP - 0,0402011 7,82% «ТНС энерго Ростов-на-Дону» RTSB - 0,0402011 7,44% Сети «Россети Урала» MRKU 24.06.2022 0,0249 12,49% «Россети Центра и Приволжья» MRKP 22.06.2022 0,0278233 12,10% «Россети Центра» MRKC 23.06.2022 0,0338114 10,91% «МОЭСК» MSRS 03.07.2022 0,095 9,60% «Россети Кубань» KUBE 22.06.2022 2,7856 4,72% «Россети Волги» MRKV 24.06.2022 0,00032305 1,04% Ритейл Завод экологической техники и экопитания ДИОД DIOD 29.06.2022 0,78 9,32% Транспорт Новороссийский морской торговый порт NMTP 08.07.2022 0,54 9,68% Новороссийский комбинат хлебопродуктов NKHP 07.07.2022 4,5 1,37%

Доходности потихоньку снижаются с приближением к отсечке, даже малоликвидные ТНС растут.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания Доходность «ТНС энерго Воронеж» прив. 17,29% «Газпром» 16,57% «ТНС энерго Марий Эл» прив. 16,31% «Центральный телеграф» прив. 15,48% «ТНС энерго Марий Эл» 15,23%

Кто еще не объявил?

Все еще ждем «Башинформсвязь». Также нет решения совета директоров «Транснефти», хотя предполагаемый размер дивидендов мы уже знаем.

Не ясна ситуация с дивидендами «Полюса», их в марте объявили в долларах, а после никакой информации не поступало. Недавно компании собрала новый Совет директоров, возможно они займутся рассмотрением вопроса о дивидендах.

Так как новостей о дивидендах в течении недели поступает уже крайне мало, выпускать календарь будем реже или перенесем его в наш телеграмм канал.