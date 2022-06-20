Дивидендный календарь 20.06.2022
- 20 Июня 2022
Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.
Новости
На этой неделе никто не объявлял о дивидендах, или даже об их невыплате. В основном новости касались только одобрений собранием акционеров рекомендаций совета директоров. Тут никаких неожиданностей, пока все подтверждается.
Это последняя неделя, когда можно купить акции сетевиков с дивидендами, а именно «Россети Урала», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Центра», «Россети Кубань» и «Россети Волги».
Сводная таблица
Компания
Тикер
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Дивиденд, руб.
Доходность
Строительство
ПАО «ГК «Самолет»
SMLT
07.07.2022
41
1,78%
Горнодобыча
«Лензолото» прив.
LNZLP
11.07.2022
5,29
0,32%
Пищепром
«Абрау – Дюрсо»
ABRD
05.07.2022
3,44
2,03%
«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.
KROTP
06.07.2022
0,1
0,04%
«Белуга Групп»
BELU
-
-
0,00%
Телеком
«Центральный телеграф» прив.
CNTLP
30.06.2022
1,52
15,48%
«Центральный телеграф»
CNTL
30.06.2022
1,52
13,89%
МТС
MTSS
07.07.2022
33,85
12,22%
«Ростелеком»
RTKM
15.07.2022
4,56
7,59%
«Ростелеком» прив.
RTKMP
15.07.2022
4,56
7,61%
Нефтегаз
«Газпром»
GAZP
18.07.2022
52,53
16,57%
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»
BANEP
07.07.2022
117,29
13,83%
«Сургутнефтегаз» прив.
SNGSP
18.07.2022
4,73
13,15%
«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»
BANE
07.07.2022
117,29
10,41%
«Транснефть»
TRNFP
-
10497
8,04%
«Нефтяная компания Роснефть»
ROSN
07.07.2022
23,63
6,16%
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.
TATNP
06.07.2022
16,14
4,15%
«Татнефть имени В.Д. Шашина»
TATN
06.07.2022
16,14
3,67%
«Газпром нефть»
SIBN
06.07.2022
16
3,58%
«Сургутнефтегаз»
SNGS
18.07.2022
0,8
3,50%
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
JNOSP
13.07.2022
0,01
0,10%
Хим.пром
«Казаньоргсинтез»
KZOS
07.07.2022
3,9741
5,70%
«ФосАгро»
PHOR
07.07.2022
390
5,08%
«Химпром» прив.
HIMCP
07.07.2022
0,374812
4,22%
«Казаньоргсинтез» прив.
KZOSP
07.07.2022
0,25
1,54%
«Нижнекамскнефтехим» прив.
NKNCP
07.07.2022
0,744
1,12%
«Нижнекамскнефтехим»
NKNC
07.07.2022
0,744
0,92%
Машиностроение
«Донской завод радиодеталей прив.»
DZRDP
04.07.2022
141,7
8,14%
Генерация
«ОГК-2»
OGKB
07.07.2022
0,0965536029864
13,99%
«ТГК-1»
TGKA
14.07.2022
0,001125376
11,71%
«Мосэнерго»
MSNG
07.07.2022
0,22308
10,34%
«РусГидро»
HYDR
07.07.2022
0,05305
6,70%
«Курганская генерирующая компания» прив.
KGKCP
-
1,44270
3,84%
«Курганская генерирующая компания»
KGKC
-
0,89205
2,35%
Сбыт
«ТНС энерго Воронеж» прив.
VRSBP
12.07.2022
14,692585
17,29%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
MISBP
11.07.2022
2,528301887
16,31%
«ТНС энерго Марий Эл»
MISB
11.07.2022
2,528301887
15,23%
«Ставропольэнергосбыт» прив.
STSBP
30.06.2022
0,0846086
12,48%
«ТНС энерго Кубань»
KBSB
12.07.2022
18,19
10,48%
«ТНС энерго Воронеж»
VRSB
12.07.2022
14,692585
9,26%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.
RTSBP
-
0,0402011
7,82%
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
RTSB
-
0,0402011
7,44%
Сети
«Россети Урала»
MRKU
24.06.2022
0,0249
12,49%
«Россети Центра и Приволжья»
MRKP
22.06.2022
0,0278233
12,10%
«Россети Центра»
MRKC
23.06.2022
0,0338114
10,91%
«МОЭСК»
MSRS
03.07.2022
0,095
9,60%
«Россети Кубань»
KUBE
22.06.2022
2,7856
4,72%
«Россети Волги»
MRKV
24.06.2022
0,00032305
1,04%
Ритейл
Завод экологической техники и экопитания ДИОД
DIOD
29.06.2022
0,78
9,32%
Транспорт
Новороссийский морской торговый порт
NMTP
08.07.2022
0,54
9,68%
Новороссийский комбинат хлебопродуктов
NKHP
07.07.2022
4,5
1,37%
Доходности потихоньку снижаются с приближением к отсечке, даже малоликвидные ТНС растут.
Топ 5 компаний по дивидендной доходности
Компания
Доходность
«ТНС энерго Воронеж» прив.
17,29%
«Газпром»
16,57%
«ТНС энерго Марий Эл» прив.
16,31%
«Центральный телеграф» прив.
15,48%
«ТНС энерго Марий Эл»
15,23%
Кто еще не объявил?
Все еще ждем «Башинформсвязь». Также нет решения совета директоров «Транснефти», хотя предполагаемый размер дивидендов мы уже знаем.
Не ясна ситуация с дивидендами «Полюса», их в марте объявили в долларах, а после никакой информации не поступало. Недавно компании собрала новый Совет директоров, возможно они займутся рассмотрением вопроса о дивидендах.
Так как новостей о дивидендах в течении недели поступает уже крайне мало, выпускать календарь будем реже или перенесем его в наш телеграмм канал.