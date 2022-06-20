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Дивидендный календарь 20.06.2022

20 Июня 2022
Даниил Курицин

Эта статья - своеобразный проводник в мире российских дивидендов. Тут мы вспомним, кто за последнее время рекомендовал выплаты, а кто только планирует. В статье вы найдете календарь/таблицу, в котором рассчитана дивидендная доходность и дата отсечки. Также приведена таблица с топ 5 акций по див. доходности на текущий момент.

Новости

На этой неделе никто не объявлял о дивидендах, или даже об их невыплате. В основном новости касались только одобрений собранием акционеров рекомендаций совета директоров. Тут никаких неожиданностей, пока все подтверждается.

Это последняя неделя, когда можно купить акции сетевиков с дивидендами, а именно «Россети Урала», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Центра», «Россети Кубань» и «Россети Волги».

Сводная таблица

Компания

Тикер

Купить до

Дивиденд, руб.

Доходность

Строительство

ПАО «ГК «Самолет»

SMLT

07.07.2022

41

1,78%

Горнодобыча

«Лензолото» прив.

LNZLP

11.07.2022

5,29

0,32%

Пищепром

«Абрау – Дюрсо»

ABRD

05.07.2022

3,44

2,03%

«Московская кондитерская фабрика Красный Октябрь» прив.

KROTP

06.07.2022

0,1

0,04%

«Белуга Групп»

BELU

-

-

0,00%

Телеком

«Центральный телеграф» прив.

CNTLP

30.06.2022

1,52

15,48%

«Центральный телеграф»

CNTL

30.06.2022

1,52

13,89%

МТС

MTSS

07.07.2022

33,85

12,22%

«Ростелеком»

RTKM

15.07.2022

4,56

7,59%

«Ростелеком» прив.

RTKMP

15.07.2022

4,56

7,61%

Нефтегаз

«Газпром»

GAZP

18.07.2022

52,53

16,57%

«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»

BANEP

07.07.2022

117,29

13,83%

«Сургутнефтегаз» прив.

SNGSP

18.07.2022

4,73

13,15%

«Акционерная нефтяная Компания Башнефть»

BANE

07.07.2022

117,29

10,41%

«Транснефть»

TRNFP

-

10497

8,04%

«Нефтяная компания Роснефть»

ROSN

07.07.2022

23,63

6,16%

«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив.

TATNP

06.07.2022

16,14

4,15%

«Татнефть имени В.Д. Шашина»

TATN

06.07.2022

16,14

3,67%

«Газпром нефть»

SIBN

06.07.2022

16

3,58%

«Сургутнефтегаз»

SNGS

18.07.2022

0,8

3,50%

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

JNOSP

13.07.2022

0,01

0,10%

Хим.пром

«Казаньоргсинтез»

KZOS

07.07.2022

3,9741

5,70%

«ФосАгро»

PHOR

07.07.2022

390

5,08%

«Химпром» прив.

HIMCP

07.07.2022

0,374812

4,22%

«Казаньоргсинтез» прив.

KZOSP

07.07.2022

0,25

1,54%

«Нижнекамскнефтехим» прив.

NKNCP

07.07.2022

0,744

1,12%

«Нижнекамскнефтехим»

NKNC

07.07.2022

0,744

0,92%

Машиностроение

«Донской завод радиодеталей прив.»

DZRDP

04.07.2022

141,7

8,14%

Генерация

«ОГК-2»

OGKB

07.07.2022

0,0965536029864

13,99%

«ТГК-1»

TGKA

14.07.2022

0,001125376

11,71%

«Мосэнерго»

MSNG

07.07.2022

0,22308

10,34%

«РусГидро»

HYDR

07.07.2022

0,05305

6,70%

«Курганская генерирующая компания» прив.

KGKCP

-

1,44270

3,84%

«Курганская генерирующая компания»

KGKC

-

0,89205

2,35%

Сбыт

«ТНС энерго Воронеж» прив.

VRSBP

12.07.2022

14,692585

17,29%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

MISBP

11.07.2022

2,528301887

16,31%

«ТНС энерго Марий Эл»

MISB

11.07.2022

2,528301887

15,23%

«Ставропольэнергосбыт» прив.

STSBP

30.06.2022

0,0846086

12,48%

«ТНС энерго Кубань»

KBSB

12.07.2022

18,19

10,48%

«ТНС энерго Воронеж»

VRSB

12.07.2022

14,692585

9,26%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» прив.

RTSBP

-

0,0402011

7,82%

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

RTSB

-

0,0402011

7,44%

Сети

«Россети Урала»

MRKU

24.06.2022

0,0249

12,49%

«Россети Центра и Приволжья»

MRKP

22.06.2022

0,0278233

12,10%

«Россети Центра»

MRKC

23.06.2022

0,0338114

10,91%

«МОЭСК»

MSRS

03.07.2022

0,095

9,60%

«Россети Кубань»

KUBE

22.06.2022

2,7856

4,72%

«Россети Волги»

MRKV

24.06.2022

0,00032305

1,04%

Ритейл

Завод экологической техники и экопитания ДИОД

DIOD

29.06.2022

0,78

9,32%

Транспорт

Новороссийский морской торговый порт

NMTP

08.07.2022

0,54

9,68%

Новороссийский комбинат хлебопродуктов

NKHP

07.07.2022

4,5

1,37%

Доходности потихоньку снижаются с приближением к отсечке, даже малоликвидные ТНС растут.

Топ 5 компаний по дивидендной доходности

Компания

Доходность

«ТНС энерго Воронеж» прив.

17,29%

«Газпром»

16,57%

«ТНС энерго Марий Эл» прив.

16,31%

«Центральный телеграф» прив.

15,48%

«ТНС энерго Марий Эл»

15,23%

Кто еще не объявил?

Все еще ждем «Башинформсвязь». Также нет решения совета директоров «Транснефти», хотя предполагаемый размер дивидендов мы уже знаем.

Не ясна ситуация с дивидендами «Полюса», их в марте объявили в долларах, а после никакой информации не поступало. Недавно компании собрала новый Совет директоров, возможно они займутся рассмотрением вопроса о дивидендах.

Так как новостей о дивидендах в течении недели поступает уже крайне мало, выпускать календарь будем реже или перенесем его в наш телеграмм канал.

Теги: дивиденды, новости