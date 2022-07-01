Conomy.Подкаст: «Газпром» решил не выплачивать дивиденды
- 1 Июля 2022
Кровавый четверг запомнится многим, как день, когда фондовый рынок РФ был убит для розничного инвестора. Как бы это громко не прозвучало, но именно МинФин РФ своим решением подорвал любое доверие к нашему фондовому рынку. Не удивлюсь, если теперь ПАО «Газпром» будут называть «ГазМяс-300», потому что миноритариев пустили на фарш.
Казалось бы, рекомендованные дивиденды по «Газпрому» вряд ли будут отменены, но в период с рекомендации 26 мая до собрания акционеров 30 июня, мы увидели требования МинФина. Требования простые, увеличить НДПИ «Газпрома» на 416 млрд рублей ежемесячно с 1 сентября по 30 ноября. Таким образом, та сумма, что полагалась акционерам в равных долях, пойдёт полностью в бюджет. Причина этого — низкий курс рубля, экспортная рентабельность отрицательная по многим сырьевым компаниям, в связи с этим в бюджете образуется дыра. По примерной оценке, снижение на 1 рубль в паре $/руб., создает дефицит в 200 млрд рублей (от желаемого курса в 75 рублей за доллар). Это, а так же желание не отдавать дивиденды акционерам-нерезидентам и привело к тому, что Газпром решил не выплачивать дивиденды.
Что теперь делать с акциями и какой прогноз: обо всём этом более подробно в видео.