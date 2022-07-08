Conomy.Подкаст: Доллар и рубль — что будет дальше

Российская валюта, после экстремального укрепления до 50 рублей за доллар, наконец перешла к снижению. Экспортеры и инвесторы выдыхают, те кто успел купить по 50 — радостно потирают руки. А значит настало время поговорить о дальнейших перспективах этой валютной пары.

Прямо сейчас основным драйвером цен являются интервенции ЦБ в юань. Но в перспективе к нему могут добавиться и другие факторы: цены на нефть, возвращение импорта, решения компаний по валютным накоплениям (привет, «Сургутнефтегаз») и недостаток наличной валюты.

Продолжится ли ослабление рубля и как долго оно будет продолжаться? Станет ли юань альтернативой доллару и особенно евро? На эти и другие вопросы ответим в видео.