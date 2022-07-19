X5 Retail Group: операционные результаты за 2 квартал 2022 года

X5 Retail Group выпустил операционный отчет за 2 кв. 2022 года. Сектор продуктового ритейла ожидаемо стал одним из главных бенефициаров высокой инфляции. Это отразилось и на показателях лидера.

Выручка во 2 кв. выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Наблюдается небольшое замедление темпов, так как пик по инфляции пройден.

Основной вклад в увеличение выручки внес прирост среднего чека. Трафик снизился, так как во втором квартале ушел ажиотажный спрос на продукты, когда население закупалось впрок.

Темпы роста онлайн продаж замедлились с 80% до 40%. Рынок становится более насыщенным и конкурентным. Компания говорит, что при текущем размере клиентской базы поддерживать трехзначные темпы роста невозможно.

Но каким бы хайповым это направление не было, оно составляет всего 2,3% выручки. Замедление темпов роста не так критично, как, например, для «Озона».

Существенный рост показывает дискаунтер «Чижик». Доля в общей выручке уже составляет 1%, а продажи во 2 кв. выросли в 26 раз год к году.

При этом средний чек дискаунтера даже выше «Перекрестка», который считается форматом для среднего класса.

X5 не упустил возможность расширить бизнес и купил 15 магазинов Prisma в Санкт-Петербурге, их переделают в «Перекрестки».

Компания хорошо отчиталась за 2-й квартал, средний чек растет на фоне высокой инфляции и выручка обновляет рекорды. Замедление роста онлайн-продаж со временем может компенсировать актуальный на данный момент дискаунтер «Чижик». Менеджмент говорит, что население стало относится более бережливо к покупкам на фоне проблем в стране. Но продукты питания — это последнее от чего будут отказываться.

Несмотря на хорошие показатели бизнеса, инвестиционная привлекательность компании страдает. Основная проблема X5 в том, что на Московской бирже торгуются расписки компании, а не акции. Из-за этого выплата дивидендов пока невозможна и есть риск заморозки ГДР на неопределенный срок. Стоимость компании хоть и неплохо восстановилась с минимумов, но еще далека от февральских значений.

Для тех, кто не готов рисковать, остается только ждать заявлений от менеджмента по поводу смены регистрации компании.