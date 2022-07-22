Детский мир: операционный отчет за 2 квартал 2022 года

«Детский мир» опубликовал операционный отчет за 2 квартал 2022 года. Если продуктовые ритейлеры чувствуют себя достаточно хорошо в текущих условиях, то непродуктовый ритейл столкнулся со снижением спроса.

Источник: https://sberindex.ru/ru

Сопоставимые продажи «Детского мира» впервые за три квартала вышли в положительную зону и выросли на 3,6%. Основной вклад внес рост размера среднего чека. У компании получилось переложить инфляцию на потребителя. Но трафик пока не восстановился. В конце 2021 года началось снижение на фоне ковидных ограничений, а сейчас население более бережливо относится к деньгам и приобретает только необходимые товары.

Возможно, некоторую часть трафика забирают маркетплейсы, которые сейчас составляют серьезную конкуренцию «Детскому миру». Точно это можно будет понять через пару отчетов. Менеджмент говорит, что видит умеренное восстановление спроса, так что следующие кварталы должны быть лучше в плане трафика.

В 1 полугодии 2022 года «Детский мир» практически не открывал новые магазины. Менеджмент пока приостановил инвестиционную программу.

Компании удалось наладить логистику и повысить долю продаж товаров собственного бренда. Благодаря этому ассортимент постепенно будет расти, нивелируя выбывшие позиции из-за ухода части поставщиков из РФ.

Рост онлайн-продаж замедлился и составил 7,3% во втором квартале. Бизнес в Казахстане и Беларуси хоть и растет достаточно высокими темпами, пока составляет небольшую долю в общих результатах компании как в онлайне, так и в офлайне.

В самом пресс-релизе похоже допустили ошибку, указав снижение онлайн заказов на 10,3%. В Data book на сайте и в прошлых отчетах во 2 кв. 2021 года фигурирует цифра 8 млн. Возможно, компания провела пересчет показателей, но обычно о таком оповещают.

То есть фактический рост составил 16,3% год к году. Конверсия показывает соотношение онлайн-посещений и онлайн-заказов.

В итоге выручка вернулась к двузначному темпу роста. Также менеджмент сообщил, что ожидает рост EBITDA по итогам полугодия.

Укрепление рубля по идее должно оказаться на руку «Детскому миру», так как это может снизить затраты на импорт и обязательства в валюте.

«Детский мир» постепенно восстановил темпы роста, пока в основном за счет высокой инфляции. Руководство отмечает постепенное восстановление спроса, что может привести к росту трафика во втором полугодии. Учитывая рост EBITDA, укрепление рубля, компания может показать прибыль во 2-м квартале как минимум на уровне прошлого года.