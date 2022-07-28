Conomy.Подкаст: итоги заседания ФРС США 27.07.2022

ФРС разучилась удивлять — каждое заседание одни и те же слова. Рецессии нет, таргет инфляции 2%, безработица сильна и всё в таком духе. На вопрос о рецессии Пауэлл отказался отвечать, возможно не хочет, чтобы ему припомнили эти слова потом.

На рынке же начался сезон отчетов. Пока что раскрытые данные не радуют, но и катастрофы не произошло. Google и Microsoft отчитались чуть хуже ожиданий, на выручку повлияло укрепление доллара. В целом рост рынка на словах Пауэлла это уже норма, однако не всё так сладко, как может показаться.

По заявлениям ФРС программа сокращения баланса с ускорением ежемесячно до выхода в 95 млрд $ с сентября, будет работать. А снижение коэффициента P/E S&P 500 до значения 20х не говорит о том что рынок дешевый. Если у компаний упали только капитализации, но ещё не упала прибыль, это значит лишь, что даже если компания будет торговаться по этой цене полгода, а прибыль упадёт на 50%, то коэффициент P/E снова вырастет.

Но на рынке остаются интересные идеи к покупке на долгосрочную перспективу, их мы подробно обсудим в этом видео.