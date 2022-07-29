Отчеты Apple и Amazon: рецессия началась

Ставки в рост, ВВП в минус. Сразу после публикации данных ВВП США в -0,9% при прогнозе в +0,5%, рынок продолжил рост. Инвесторы видимо предположили, что раз экономика в технической рецессии, то ФРС не будет агрессивным. Скорей всего это ошибка, для экономики США нет ничего страшнее инфляции, и если на одной чаше весов обвалить рынок и спасти экономику, а на другой наоборот, то не сомневайтесь, ФРС выберет первый вариант.

Данный рост лишь придаёт уверенности в дальнейшем снижении. Ни один из технологических гигантов что отчитался, не показал впечатляющих результатов.

Amazon — снижение операционной рентабельности, нарастающий убыток, самый медленные темпы роста выручки за всю историю. При этом себестоимость растёт быстрее выручки. +12%! Безумие? Да.

APPLE — рост выручки 1,8%, не объявили программу Buy-Back. А с чего объявлять? Денежных средств на балансе осталось вместо 104 $ млрд всего лишь 27 млрд $. Грустно им, и ведь не разместить новых евробондов для выкупа.

Подробнее о результатах компаний и их влиянии на индексы смотрите в видео.