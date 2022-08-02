«ОКЕЙ»: фантомные дивиденды и отчет за 2 кв. 2022 года

За 12 дней акции «О'кей» выросли на 80%, отыграв сначала новость о дивидендах, а затем и отчет за 2 кв. 2022 года. Попробуем разобраться, оправдан ли такой рост и что такого инвесторы нашли в операционном отчете.

Торговая площадь группы выросла на 6,1% в первом полугодии 2022 года. Компания открыла 4 гипермаркета «О'КЕЙ» на месте объектов, приобретенных у X5 Group. Также активно развивается дискаунтер «ДА!», за полугодие открыли 12 новых магазинов.

С момента своего создания дискаунтер тащит показатели сети из отрицательной зоны. Во втором квартале 2022 года значительно вырос приток покупателей, при этом в гипермаркетах только сильнее снизился.

За все время существования «ДА!» его показатель LFL трафика лишь два раза был в отрицательной зоне из-за ковидных ограничений. Сейчас дискаунтер получил новых импульс на фоне повышенного спроса со стороны населения и открытия новых точек.

Расхождения по среднему чеку не такое большое, все движется вслед за инфляцией. Тем не менее дискаунтер и тут обгоняет гипермаркеты. Совокупный рост среднего чека составил 7,2%.

Показатель LFL продаж сети вырос на 4% при инфляции в России 15,9%. Продажи в гипермаркетах стагнируют, рост среднего чека не перекрывает отток посетителей. Дискаунтер хоть растет высокими темпами, пока не так сильно влияет на общие показатели сети. Но такими темпами его вклад будет становиться все существеннее.

Выручка во втором квартале выросла на 11,5%. Доля дискаунтера «ДА!» составляет уже 28%.

Дивиденды

O`KEY объявил о выплате дивидендов за 1 полугодие 2022 года, после чего и началось ралли в акциях. Компания заплатит 0,03159 евро или 2 руб. по текущему курсу. Выплата далеко не рекордная, но неожиданная. Учитывая капитализацию компании, на момент объявления дивидендная доходность составляла более 10%, сейчас 6,1%.

Основной вопрос в том, дойдут ли дивиденды до держателей ГДР? Именно они и торгуются на Московской бирже. Из-за проблем с НРД и иностранными депозитариями, дивиденды от иностранных компаний застревают и лежат до лучших времен. Поэтому многие компании, чьи расписки торгуются на «Мосбирже» отказались от выплат.

Скорее всего O`KEY решил выплатить дивиденды основным акционерам, которые держат расписки через Лондонскую биржу. Может компания нашла какую-то лазейку и все-таки заплатит миноритариям, например, в рублях. Но на мой взгляд, это маловероятно.

Рост ГДР O`KEY связан с несколькими факторами. Во-первых, пошла общая тенденция на покупку акций и расписок иностранных эмитентов. Инвесторы стали брать на себя риски блокировки в обмен на дешевые активы. Во-вторых, O`KEY был очень дешевым, да и остается таким даже после роста котировок. Вышедший отчет напомнил инвесторам, что у компании есть не только стагнирующие гипермаркеты, но и активно растущий дискаунтер.

Ажиотажа вокруг дивидендов я не понимаю, так как не верю, что они дойдут до инвесторов в ближайшее время.