Conomy.Подкаст: дивиденды «Газпром» и пампы российского рынка

Индекс Московской биржи снижается, а всё потому что наконец-то дружественным нерезидентам дадут право выйти из наших активов. Но их доля всего 2-3%, это не столь много сколько закладывает рынок. Однако на этой новости некоторые акции показали за день резкое снижение на 30% и моментальное восстановление.

Ко всему прочему, неделя отметилась тем, что было очень много нелогичных пампов. Пару пампов я застал в телеграмм канале с аудиторией 50 000 человек. Понятное что ЦБ сейчас нет до этого дела, и наоборот, даже хорошо, что 3-й эшелон акций отрастает, но всё же, это махинации. Сам же администратор без зазрения совести публиковал спустя 15 минут после поста, что зафиксировал позиции, удивляясь, что так быстро отросла акция.

Ну и всеми любимый «Газпром», который полностью приостановил поставку газа по СП-1. Теперь нет никаких сомнений, что дивидендный гэп не будет закрыт. Прибыль за второе полугодие будет тоже гораздо хуже ожиданий, а многие словно и забыли что компания выплатит дополнительно 1,2 трлн рублей НДПИ, которые будут отражены именно в отчетности за этот период.