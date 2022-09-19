Conomy.Подкаст: российский рынок на 19.09.2022, ставки ЦБ и ФРС
- 19 Сентября 2022
Инфляция в США бьёт новые рекорды, несмотря на ожидаемое снижение, она показала прирост +0,1% м/м. США не помогла даже распродажа нефти из своих резервов. В связи с этим, индексы показали историческое дневное снижение. Ожидаем, что скажет глава ФРС Пауэлл в эту среду.
Наш ЦБ тоже оказался очень сдержанным ключевая ставка снижена всего на 0,5%. По заявления Набиулинной, она обеспокоена тем, что население закладывает высокие ожидания по инфляции, в связи с этим ЦБ готов снова повышать ставки.
Если же посмотреть на наш рынок, то за последние полтора месяца он показал хороший отскок и находится по техническим индикаторам в зоне перекупленности. Поэтому ожидаем в краткосрочной перспективе небольшой коррекции.