Conomy.Подкаст: инсайдеры качают «Газпром» перед дивидендами

«Газпром» снова показывает чудеса возможного инсайда. Держать акции «Газпрома» — это играть в политику и русскую рулетку одновременно. То что мы видим сегодня на утренних торгах сигнализирует, что дожидаться одобрения дивидендов собранием акционеров не стоит. Ко всему прочему добавляется заседание Совета Федерации в 15:00. Возможно аварии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» могут отменить решение по дивидендам, НО даже если их примут, стоит понимать что будущие дивиденды будут не такими щедрыми как все себе представляют. Какие дивиденды возможны в перспективе и куда будут двигаться акции, вы можете узнать из видео.