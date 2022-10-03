ПНК Рентал: защитный актив на российском рынке

За две недели индекс Мосбиржи снизился на 20%, в моменте было 25%. Даже индекс государственных облигаций просел на 7%. Раньше инвесторы в такие моменты спасались в валютах: евро и долларе. Но сейчас рубль только продолжает укрепляться, импорт так и не восстановился, и многие опасаются санкций на НКЦ.

У инвесторов в 2021 году появилась возможность инвестировать в коммерческую недвижимость на Мосбирже, а именно в ЗПИФ ПНК «Рентал».

Фонд инвестирует в индустриальную недвижимость, а именно в склады. Объекты есть в нескольких городах России, преимущественно в Москве. ПНК заключает долгосрочные договоры аренды складов с крупными компаниями, такими как «Озон», «Детский мир», «Вкусвилл». Таким образом обеспечивается стабильный денежный поток.

Склады — достаточно устойчивый вид недвижимости, что показала пандемия. Однако, есть и определенные риски. Помещение, как правило, сдается одному крупному арендатору и, если он уйдет, склад будет простаивать. Чтобы минимизировать этот риск, ПНК заключает долгосрочные соглашения.

Паи фонда имеют низкую волатильность. После начала СВО они просели на 4,7%, при этом там был дивидендный гэп в размере 3%. После начала частичной мобилизации паи просели на 3,5%, опять же с учетом дивгэпа в размере 2,9%. Периодически бывают длинные тени то вверх, то вниз, но они быстро закрываются + есть шанс купить дешевле.

В октябре придут дивиденды 52-54 руб., отсечка уже была, годовая доходность — 11,5%. При этом величина выплат растет, доходность, соответственно, тоже. УК ставит целью стабильную доходность в 12-14%. С октября фонд начнет платить ежемесячно, а это большая редкость на российском рынке.

Доходы фонда состоят от арендных платежей и процентов по вкладам. Доходы постепенно растут, так как индексируются на величину инфляции. В марте-мае процентные доходы выросли на фоне высокой ключевой ставки.

Также фонд получает доход от продажи объектов и продает он обычно с прибылью. Склад в Новой Риге продали «Озону». Именно он и загорелся в начале августа.

Если что-то подобное произойдет со складом, которым владеет фонд, то убытки покроет страховка. Но в моменте стоимость паев, конечно, просядет.

Сейчас у ПНК Рентал 3 склада и 5 потенциальных объектов для покупки.

ЗПИФ недвижимости — отличное дополнение к инвестиционному портфелю ценных бумаг. Учитывая, что стоимость пая котируется в районе 1700-1780 руб., можно инвестировать даже небольшие объемы денежных средств. Бумаги фондов можно купить как обычные акции.

Преимущество данного способа инвестирования в недвижимость заключается в том, что оно реально пассивное. То есть вам не нужно искать объект вложения, не нужно следить за ним, за арендаторами и т.д. За вас все сделают управляющие, конечно, взяв за это комиссию.