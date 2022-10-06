Инвестиции в кризис: голубые фишки VS третий эшелон

За последний месяц российский рынок испытал очередное отвесное падение. Именно в такие времена понимаешь, хорошо ли твой портфель диверсифицирован. Спасти капитал могли короткие облигации, золото или фонды недвижимости. Но были и акции, которые вели себя лучше рынка, причем не обязательно акции крупных компаний.

В этом видео сравним поведение акции компаний с малой капитализацией и голубых фишек, их динамику и финансовые результаты.

Начнем с золотодобытчиков и металлургов. В дальнейшем можно разобрать и другие сектора.

Золотодобыча

У всех компаний в 1 полугодии снизились результаты. На это повлияли цена на золото, курс рубля и различные санкции, которые напрямую или косвенно сказались на отрасли. У «Полюса» и «Селигдара» выросла прибыль из-за переоценок. Остальные финансовые результаты «Селигдара» поддержал оловянный сегмент, который показал рекордный рост.

«Лензолото» сейчас зарабатывает только на депозитах, где хранится остаток денег. Из-за роста ставок депозиты принесли больше.

В долгосрочной перспективе крупные компании показывают себя лучше, так как операционные показатели растут быстрее. «Полиметалл» очень сильно просел из-за того, что зарегистрирован в Великобритании, а на «Мосбирже» торгуются расписки.

Если смотреть динамику с начала года, то небольшие компании упали меньше.

Черная металлургия

Крупнейшие металлурги перестали отчитываться, поэтому сравнить результаты за 1 пол. 2022 года не получится.

Если мелкие золотодобытчики опережали крупных только с начала 2022 года, то у металлургов в целом прибыльнее было инвестировать именно в небольшие компании.

Особенно это заметно на промежутке в 5 лет.

С 2022 года большая тройка упала более чем на 60%. ЧМК упал на 37%. «Ижсталь» с ЧКПЗ практически ничего не потеряли, а «Амез» и вовсе вырос на 36%.

Стоит отметить, что если убрать падение в 2022 году, то в лидеры роста за 10 лет вырвется ММК, хороший результат покажут «Ижсталь» и «Северсталь».

В чем же причина такой разной динамики? Во-первых, на крупных металлургов наложили санкции. Во-вторых, небольшие компании как правило работают на внутреннем рынке. Экспорт же был ограничен из-за санкций. В-третьих, у небольших компаний обычно низкая ликвидность, небольшая корреляция с рынком + их любят разгонять во всяких каналах.