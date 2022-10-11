Как повлияет решение ОПЕК+ о сокращении добычи на рынок

Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки относительно утвержденных квот на добычу. Решение было принято на фоне снижения цен на нефть к уровням 80-85 долл. США за баррель.

На ОПЕК+ приходится более половины добываемых объемов нефти в мире – 43 млн б/с из примерно 80. 2 млн б/с составляют примерно 2,5% добычи, что для цен на нефть весьма чувствительно.

Стоит отметить, что речь идет именно о квотах на добычу, а не о самой добыче. Если страна добывает нефти меньше, чем может по квоте, ее снижение может коснуться в меньшей степени или не коснуться вовсе. Так, Россия в августе добывала в среднем на 1 млн б/с меньше установленной квоты, таким образом, так как уровень добычи (квоты) страны составляет 25% от уровня добычи (общей квоты) ОПЕК+, на российскую квоту придется снижение на 500 тыс. б/с, что позволяет не только не снижать добычу, но и нарастить ее на 500 тыс. б/с относительно августа.

На решение ОПЕК+ уже отреагировали США: так, на рынок будет поставлено еще 10 млн баррелей из стратегических резервов США. В марте объемы нефти, выпускаемые на рынок на протяжении следующих 6 месяцев, были заявлены на уровне 180 млн б/с. Изначально программа была рассчитана до октября текущего года. После ее завершения с рынка уйдет еще 1 млн б/с, что вкупе с текущим фактическим (не по квоте) сокращением ОПЕК+ на 1,1 млн б/с даст снижение предложения к концу октября на 2,1 млн б/с.

К слову, график стратегических резервов США выглядит следующим образом.

Резервы уже находятся на минимуме с 1984 года. Начать восполнять утраченные объемы США планировали в 2023 году. Это создает дополнительный отложенный спрос, так как покупка 180-200 млн бар. способна создать длительную поддержку ценам.

Отметить стоит и то, что несмотря на относительно комфортный уровень цен, не спешат увеличивать добычу и сланцевые компании США. Помня о последствиях избытка нефти на рынке последних лет, они предпочитают высокие цены наращиванию добычи. И в этом их интересы совпадают с интересами Саудовской Аравии, которая несмотря на уговоры США сохраняет приверженность политике высоких цен, пусть и в ущерб объемам. Похоже, рынок все-таки пришел к равновесию намерений и относительно высокие цены устраивают большинство производителей, пусть даже за них приходится платить ограничением добычи.

Цена нефти вновь подкралась к заветному рубежу в 100$ за баррель, и в этот раз у рынка меньше возможностей удовлетворить спрос: США едва ли будут дальше в значительных объемах распаковывать резервы, а сланцевые компании если и нарастят добычу, то не сильно. Причины две: первая, как говорилось выше, в том, что высокие цены устраивают их в первую очередь, так как себестоимость добычи существенно выше, чем в случае с традиционной нефтью. Вторая – инвестиции в добычу, которые в последние годы находились на низком уровне. Не видя долгосрочных перспектив вложений делать инвестиции опасно, а над мировой экономикой нависла угроза рецессии, которая может в среднесрочной перспективе обрушить цены естественным образом. В таких условиях лучше получать сверхприбыли сейчас и не ускорять процесс сдувания рынка. Зеленая повестка лишь усугубляет нежелание наращивать инвестиции в добычу, что, в свою очередь, негативно влияет на способность предложения реагировать на высокий спрос.