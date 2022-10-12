Conomy.Подкаст: долговой пузырь и дно рынка США

Великий долговой кризис, именно так будут в учебниках истории называть текущий финансовый коллапс. Если раньше адекватным прогнозом представлялось падение главного американского индекса S&P500 до 3400, то теперь практически нет никаких сомнений, что провал будет гораздо ниже. ЦБ Англии, Credit Suisse, сильный доллар, отчётности, инфляция — это только малая часть того, что может спровоцировать схлопывание пузыря.

Пока сложно сказать через какие отскоки мы дойдём до целей которые обозначены в видео, но цели точно будут достигнуты и смена ДКП на более мягкую может только усугубить и без того сложную ситуацию.