Операционные результаты металлургов за 3-й квартал 2022 года

Вышли операционные результаты черных металлургов за 3-й квартал 2022 года. На первый взгляд все выглядит неплохо, продажи выросли по сравнению с прошлым кварталом. У некоторых есть рост даже год к году. Неужели наметился разворот в отрасли? Давайте разбираться.

ММК

Компания пострадала во втором квартале сильнее всех из-за того, что ориентировалась в основном на внутренний рынок. Казалось, что при такой тенденции 3-й квартал окажется самым плохим по результатам.

В итоге производство стали просело всего на 3,3%, из-за снижения выплавки на турецком активе.

Зато продажи продукции в 3-м квартале выросли на 17,4% по сравнению со вторым. По словам менеджмента деловая активность в РФ начала восстанавливаться, спрос появился. Были распроданы запасы, сформированные во втором квартале.

Конечно, если сравнивать результаты 9 мес. 2022 года и мес. 2021 года, просадка есть и в производстве и в продажах.

ММК удалось нарастить за 9 мес. долю премиальной продукции в общих продажах. При этом ожидаемо просел экспорт на 44%. Продажи на внутреннем рынке остались на уровне прошлого года.

А теперь переходим к проблемному для компании (и отрасли в целом) разделу. Средняя цена продукции в долларах в 3-м квартале снизилась на 16,7% на фоне общемировых тенденций и усиления конкуренции на внутреннем рынке. В рублях ситуация еще хуже, цена снизилась на 25%.

Себестоимость производства также снизилась, нивелировав снижение цен. Цены на железную руду по всему миру снижаются, а коксующийся уголь пока держится на одном уровне. Но российским угольщикам тоже порезали направления сбыта, поэтому на внутреннем рынке цены ниже. Это благоприятно влияет на себестоимость металлургов.

По итогам 9 мес. средняя цена находится примерно на уровне прошлого года, но себестоимость значительно выросла.

НЛМК

НЛМК — самый не пострадавший, на мой взгляд, металлург. Компания осталась без санкций и ее заводы в Европе и США продолжают работать.

У НЛМК было не все гладко на внутреннем рынке, но в 3-м квартале за счет восстановления спроса продажи выросли, превзойдя показатель прошлого года.

У иностранных дивизионов ситуация в 3-м квартале стала хуже. Продажи просели на фоне снижения потребительской активности и спроса. Энергетический кризис в Европе замедляет динамику промышленного производства.

При этом результаты за 9 мес. выглядят лучше.

Совокупные продажи НЛМК выросли на 8% квартал к кварталу и на 5% год к году.

Что касается цен, то по данным НЛМК в России цены на металлопродукцию снизились на 21% в долларах. Но при этом в сентябре начался отскок.

Похоже санкции все-таки затронут НЛМК. Евросоюз в очередной раз ограничил импорт металлопродукции из РФ. С 2024 года под запрет попадут слябы. Для НЛМК это очень важно, так как европейские заводы компании закупают слябы у Липецкой площадки, а затем производят готовую продукцию. Внутри Европы покупать слябы дорого, а если еще учесть высокие цены на электроэнергию, производство станет совсем нерентабельным. Но до 2024 года есть время, можно продумать новые логистические цепочки, например, через Турцию.

«Северсталь»

У «Северстали» квартал закончился лучше всех. Видимо, компании удалось наладить экспортные поставки. С учетом этого и восстановления внутреннего рынка продажи в 3-м квартале стали рекордными за последние годы. При этом производство также выросло квартал к кварталу, в отличие от других металлургов.

Компания не раскрыла средние цены реализации, но по данным ММК и НЛМК понятно, что цены снизились, особенно сильно в рублях. При этом цены на железную руду также снижаются. Для «Северстали» это плохо, так как компания неплохо зарабатывала на продаже руды.

В 3-м квартале «Северсталь» показала себя лучше конкурентов в плане прироста продаж и производства. НЛМК тоже вышел в положительный прирост по продажам, но производство снизилось из-за иностранных активов.

Если посмотреть на результаты за 12 мес., то компании держатся стабильно, на уровне средних значений.

Исходя из комментариев менеджмента металлургов, в 3-м квартале внутренний рынок поддержал строительный сектор. Снижение ставки позволило девелоперам восстановить темп застройки. Также восстановлению спроса способствовала трубная промышленность, которая заработала на фоне переориентации нефтегазовых компаний в Азию. Возможно, сыграл роль оборонный сектор, и часть заказов пришла оттуда.

Сказать, что сектор черной металлургии начал разворот — пока сложно. Во-первых, непонятно, как отреагирует строительный сектор на мобилизацию и отток экономически активного населения из страны. Скорее всего негативно, но вопрос насколько. Во-вторых, продажи хоть и увеличились, но цены снизились. НЛМК уточнил, что в сентябре началось повышение цен на внутреннем рынке, но оно не будет масштабным. Общемировой тренд на сокращение производства и потребления не позволит цене на сталь расти. В этом плане сейчас важно следить за курсом рубля. При его ослаблении нашим металлургам станет намного легче, даже при таких ценах на сталь.