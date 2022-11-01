Новые выпуски российских облигаций: ноябрь 2022 года

После слов президента о скором окончании мобилизации российский рынок пошел в рост. Этому способствовали и дивиденды «Газпрома». Тем не менее, риски остаются и останутся до окончания СВО. В связи с этим привлекательно выглядит рынок облигаций, как более стабильный. Несмотря на снижение ставок сейчас есть интересные размещения с неплохой доходностью.

Облигации «Селигдара» должны появиться на бирже 3 ноября. Спрос на размещении оказался большим и компания несколько раз снижала купон. В итоге он будет в районе 10,8-10,9%. Хотелось бы, конечно, в районе 12%, но тоже хорошая доходность. Срок облигаций — 3 года, выплаты раз в полгода. Эксперт РА присвоил выпуску высокий рейтинг ruA+.

АО АПРИ «Флай Плэнинг» — про эту компанию я рассказывал в статье про мой облигационный портфель. Купон 24%, срок 4 года. Крайне важно, что компания выставит оферту после 1 года обращения. Так облигации получаются короткими и супер доходными. После оферты купон снизят.

Риторика ЦБ на последнем заседании могла многих смутить. Теперь все чаще говорят о возможном повышении ставок. Обезопаситься от этого можно купив облигации с переменным купоном. Например, Минфин в октябре разместил ОФЗ-29021 до 2030 года. Ставка рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период. На мой взгляд, сейчас также актуальны валютные облигации. В последнее время доходность по ним стала выше + вы защищаете себя от девальвации рубля.

«Норникель» БО-001Р-04-USD Изначально размещение планировалось в октябре, но переносится на ноябрь. Ориентировочная ставка купона до 4,5%, срок 3-5 лет. Купон даже в 4% выглядит неплохо, учитывая надежность эмитента.

«Сегежа» готовит выпуск в китайской валюте 8 ноября. Ориентировочная доходность до 4,5%, выплаты раз в квартал. Облигация длинная — на 15 лет, но есть оферта через 3 года. Старт приема заявок 08.11.2022.