Риторика ФРС остается ястребиной и все надежды на смену риторики улетучиваются вместе с ростом рынка. Небольшой отскок, как я и предсказывал в предыдущем видео, состоялся, и надеяться на новые 4100 по SP500, было бы наивно, так как макроданные показывают, что рынку есть куда падать и дно не пройдено. Многие рисовали по тех анализу двойное дно и кричали «смотрите какой я умный, нашли лучшую точку входа» однако, если бы всё было так просто. В целом, наши ожидания сбываются, и дно не пройдено. Где всё таки будет дно и какие меры предпримет ФРС в дальнейшем — обсудим в видео.