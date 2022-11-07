Результаты Юнипро за 9 мес. и переговоры с Uniper по дивидендам

Производственные показатели

За период с января по сентябрь электростанции ПАО «Юнипро произвели 39 722 млн кВт∙ч, что на 21,76% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Выработка электроэнергии на Березовской ГРЭС за 9 мес. увеличилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Также рост производства электроэнергии связан с ростом энергопотребления и снижением продолжительности ремонтов в отчетном периоде.

Отпуск тепловой энергии составил 1 240 тыс. Гкал, что на 13,1% ниже прошлогодних значений за тот же период в связи более высокой температурой наружного воздуха во время отопительного сезона.

Финансовые показатели

Выручка за 9 мес. 2022 года выросла на 21,82% до 77,63 млрд руб. за счет роста энергопотребления, а также роста цен на электроэнергию и мощность. Компания стала получать платежи по ДПМ после ввода в эксплуатацию третьего энергоблока на Березовской ГРЭС.

Показатель EBITDA составил 32,06 млрд руб., прибавив 46,03% относительно показателя аналогичного периода предыдущего года.

В итоге несмотря на рост показателей выручки компания чистая прибыль за 9 мес. 2022 года составила 5,14 млрд руб., что на 59,09% ниже прошлогодних значений (12,57 млрд руб.).

Существенное падение бумажной чистой прибыли вызвано значительным обесценением основных средств и нематериальных активов в размере 20 млрд руб.

Базовая чистая прибыль, скорректированная на размер убытков от обесценения основных средств и прочих разовых расходов увеличилась на 65,28% и составила 21,52 млрд руб.

Переговоры с Uniper по выплате дивидендов

С 2017 года на дивиденды выделялось 14 млрд рублей: 7 млрд. рублей по итогам 9 мес. и еще 7 млрд рублей по итогам года. В 2019 году была принята новая дивидендная политика, по которой на дивиденды будет направляться 20 млрд рублей в год или 0,3172 руб. на одну акцию в период с 2020 по 2022 гг. с намерениями продлить выплаты и на 2023-2024 гг.

Ожидания по щедрым дивидендным выплатам не оправдались. По итогам 2020 года на дивиденды было направлено 15 млрд руб. (7 млрд руб. по итогам 9 мес. 2020 г. и 8 млрд руб. по итогам 2020 г.).

По итогам 9 мес. 2021 года было выплачено 12 млрд руб., а по итогам года было принято решение дивиденды не выплачивать.

«Юнипро» пообещала принять решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в октябре на презентации результатов за 9 мес. 2022 года, но в итоге пока никакой информации о выплате нет.

Проблема в выплате дивидендов заключается в мажоритарном иностранном инвесторе — немецкой компании Uniper, которая владеет 83,73% акций «Юнипро». В связи с различными юридическими ограничениями иностранный акционер не может получить дивиденды. «Юнипро» ведет переговоры с Uniper по возможности выплаты дивидендов, но немецкий концерн еще в конце апреля сообщал, что особо не рассчитывает на получение дивидендов.

Uniper с марта 2022 года пытается продать свою долю в компании. Как только сделка по продаже будет завершена, стоит ожидать скорого возобновления дивидендных выплат. Основными претендентами на покупку «Юнипро» являются структуры «Газпрома» в лице «Газпром энергохолдинга» (Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1) и «Интер РАО».

Прискорбное состояние Uniper в отчете за 9 мес. 2022 г.

Немецкая компания Uniper, которая владеет «Юнипро», испытывает серьезные финансовые трудности в связи с ограничением, а потом и полным прекращением поставок российского газа. В результате Uniper был вынужден искать альтернативных поставщиков и закупать топливо по более высоким ценам, что привлекло к огромным затратам.

В итоге за 9 месяцев 2022 года компания отразила убыток в размере €40,37 млрд, из которых €10 млрд пришлось на текущие затраты, связанные с заменой поставщиков газа и €30 млрд — ожидаемые будущие убытки от влияния оценки стоимости производных финансовых инструментов, а также резервы, связанных с сокращением поставок газа в России по состоянию на сентябрь 2022 года.

В июле уже писали, что энергетическая компания Uniper находится на грани банкротства и просит финансовой помощи от правительства Германии. В сентябре в качестве меры по спасению правительство Германии приняло решение о национализации компании.

Дивиденды, которые Uniper может получить в результате переговоров с «Юнипро» могут составить около €168 млн. Но эти средства не особо поправят удручающее финансовое состоянии немецкой компании.