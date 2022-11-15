ММЦБ: расчет дивидендов за 9 мес. 2022 года
- 15 Ноября 2022
ММЦБ выпустил отчет по РСБУ за 9 мес. 2022 года. Выручка начала восстанавливаться и прибавила 12% квартал к кварталу. По сравнению с прошлым годом снижение небольшое.
Рентабельность выросла прибыли от продаж выросла и результат опередил как 2021 год, так и 2 кв. 2022 года. Компании удалось удержать рост себестоимости и снизить коммерческие расходы.
Но в 3 квартале подкачала чистая прибыль. Она снизилась на 24% по сравнению с прошлым кварталом. Это при том, что ММЦБ снова начал получать проценты от ИСКЧ. Компания выпустила облигации на сумму 200 млн руб. и отдала около 150 млн руб. свой материнской компании в виде займа.
Чистая прибыль снизилась из-за неожиданно больших прочих расходов. Они выросли почти в 3 раза за квартал.
1 кв. 2021 г.
2 кв. 2021 г.
3 кв. 2021 г.
4 кв. 2021 г.
1 кв. 2022 г.
2 кв. 2022 г.
3 кв. 2022 г.
Прибыль от продаж
35277
34985
34580
33704
36464
31792
36511
Проценты к получению
4613
4491
4447
3932
722
428
3184
Проценты к уплате
-879
-878
-879
-879
-935
-933
-934
Прочие доходы
2305
1451
2022
2737
5901
1459
2475
Прочие расходы
-4082
-8621
-6564
-12592
-7829
-8711
-22996
Чистая прибыль
37234
31428
33606
26902
34323
24035
18240
Структура прочих расходов на 2021 год выглядит так:
ММЦБ мог по идее нарастить резервы или что-то списать, но не в таком масштабе. На мой взгляд, рост прочих расходов связан с переоценкой финансовых вложений. ММЦБ купил акции ИСКЧ на 600 млн руб. Теперь при колебаниях акций материнской компании будут возникать переоценки. Как раз в третьем квартале ИСКЧ просел на 15% на фоне объявления мобилизации. Отсюда и рост прочих расходов.
По дивидендной политике ММЦБ платит не менее 80% от чистой прибыли по РСБУ. Но по факту выходит около 100%. За 6 мес. 2022 года выплатили больше, добавили из нераспределенной прибыли.
Из-за больших прочих расходов дивиденд за 3 кв. выйдет небольшим. Если брать в расчет 100% от ПЧ, то получится 12,2 руб. на акцию. Доходность при цене в 800 руб. — 1,5%. Думаю, больше 100% на этот раз ММЦБ не заплатит, нераспределенной прибыли осталось немного.
Учитывая недавний рекордный дивиденд, 12,2 руб. за 3 кв. — не самый плохой расклад. При этом переоценка финансовых вложений может работать и в другую сторону. Сейчас акции ИСКЧ уже находятся выше значений конца 3-го квартала.