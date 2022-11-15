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ММЦБ: расчет дивидендов за 9 мес. 2022 года

15 Ноября 2022
Даниил Курицин

ММЦБ выпустил отчет по РСБУ за 9 мес. 2022 года. Выручка начала восстанавливаться и прибавила 12% квартал к кварталу. По сравнению с прошлым годом снижение небольшое.

Выручка

Рентабельность выросла прибыли от продаж выросла и результат опередил как 2021 год, так и 2 кв. 2022 года. Компании удалось удержать рост себестоимости и снизить коммерческие расходы.

Прибыль от продаж

Но в 3 квартале подкачала чистая прибыль. Она снизилась на 24% по сравнению с прошлым кварталом. Это при том, что ММЦБ снова начал получать проценты от ИСКЧ. Компания выпустила облигации на сумму 200 млн руб. и отдала около 150 млн руб. свой материнской компании в виде займа.

Чистая прибыль снизилась из-за неожиданно больших прочих расходов. Они выросли почти в 3 раза за квартал.

1 кв. 2021 г.

2 кв. 2021 г.

3 кв. 2021 г.

4 кв. 2021 г.

1 кв. 2022 г.

2 кв. 2022 г.

3 кв. 2022 г.

Прибыль от продаж

35277

34985

34580

33704

36464

31792

36511

Проценты к получению

4613

4491

4447

3932

722

428

3184

Проценты к уплате

-879

-878

-879

-879

-935

-933

-934

Прочие доходы

2305

1451

2022

2737

5901

1459

2475

Прочие расходы

-4082

-8621

-6564

-12592

-7829

-8711

-22996

Чистая прибыль

37234

31428

33606

26902

34323

24035

18240

Структура прочих расходов на 2021 год выглядит так:

Прочие расходы 2021

ММЦБ мог по идее нарастить резервы или что-то списать, но не в таком масштабе. На мой взгляд, рост прочих расходов связан с переоценкой финансовых вложений. ММЦБ купил акции ИСКЧ на 600 млн руб. Теперь при колебаниях акций материнской компании будут возникать переоценки. Как раз в третьем квартале ИСКЧ просел на 15% на фоне объявления мобилизации. Отсюда и рост прочих расходов.

По дивидендной политике ММЦБ платит не менее 80% от чистой прибыли по РСБУ. Но по факту выходит около 100%. За 6 мес. 2022 года выплатили больше, добавили из нераспределенной прибыли.

Соотношение ЧП и дивидендов

Из-за больших прочих расходов дивиденд за 3 кв. выйдет небольшим. Если брать в расчет 100% от ПЧ, то получится 12,2 руб. на акцию. Доходность при цене в 800 руб. — 1,5%. Думаю, больше 100% на этот раз ММЦБ не заплатит, нераспределенной прибыли осталось немного.

Дивиденды

Учитывая недавний рекордный дивиденд, 12,2 руб. за 3 кв. — не самый плохой расклад. При этом переоценка финансовых вложений может работать и в другую сторону. Сейчас акции ИСКЧ уже находятся выше значений конца 3-го квартала.

Теги: gema