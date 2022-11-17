Conomy.Подкаст: новогоднего ралли в 2022 году не будет

«Инфляция упала» — именно так многие новостные издания преподнесли новости о замедлении темпов РОСТА инфляции. Но если честно, инфляция уже не главный враг фондового рынка, ведь рецессия наступила. Ещё никогда рынок долга не ошибался, ведь это деньги и деньги не политики, они не врут.

Те кто ожидал Санта-Ралли — получили его на шортсквизе 10 ноября, однако предпосылок к дальнейшему росту практически нет. Ситуация с точки зрения макроэкономики сейчас плачевная и есть много предпосылок, которые говорят о том, что 2023 год, будет очень рискованным годом для инвестиций с позиции «Buy and Hold».