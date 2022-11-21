ПАО «Алроса»: видеоразбор отрасли и акций компании

Сегодня мы с вами поговорим о компании «Алроса». Она не выпускает отчетности с начала СВО, новостей тоже выходит мало. Но сейчас хорошее время для новичков фондового рынка узнать побольше об этой компании и отрасли в целом.

Мы разберем состояние отрасли, основных игроков, операционную и финансовую деятельность «Алросы», а также санкции и последние новости.

«Алроса» — лидер по добыче алмазов в России и мире. Активы компании находятся в Якутии, на Северо-западе России и в странах Африки. Компания продает алмазы как ювелирного, так и технического качества. Технические алмазы используются для обработки камней, металлов и в медицине.Цены на алмазы находятся в медвежьем тренде на протяжении многих лет. Бывают исключения, когда цена резко повышается, как в 2018 г. и в 2021 г.

Добыча у «Алросы» достаточно стабильна, а вот продажи подстраиваются под настроения потребителей. В 2020 году компании пришлось сокращать добычу, так как в какой-то момент вообще никто не покупал алмазы. С 2021 года пошло восстановление.

Сейчас «Алроса» — черный ящик, что реально происходит в компании понять сложно, но продажи идут. Во-первых, это подтверждают слова гендиректора. Во-вторых, алмазная отрасль не испытала шока. А если бы ушел крупнейший производитель, цены на продукцию взлетели бы и образовался дефицит.