Замещающие облигации: валютная доходность с минимальным риском
- 24 Ноября 2022
В последнее время на слуху так называемые замещающие облигации, они позволяют инвесторам получать неплохую валютную доходность и при этом все происходит в российской инфраструктуре с минимальными рисками. Решили собрать последнюю информацию по выпускам и подробнее рассказать об этом новшестве на российском рынке.
Что это и для чего нужно?
Замещающие облигации созданы, чтобы заменить (логично) еврооблигации российских компаний. Из-за СВО еврооблигации оказались заморожены, платежи по ним не поступали из-за иностранных депозитариев. Было придумано решение, которое позволило бы компаниям выплачивать купоны российским инвесторам в обход иностранных депозитариев.
В итоге создали замещающие облигации. Основной смысл — заблокированные еврооблигации обмениваются на эти замещающие облигации. Также их можно просто купить на бирже.
Важный момент: параметры замещающей облигации идентичны параметрам еврооблигации. То есть у них одинаковый купон, дата погашения и т.д.
Особенности получения дохода
Замещающие облигации номинированы в валюте: евро, доллары ил фунты. Но купоны, номинал по таким облигациям инвесторы получают в рублях по курсу ЦБ на момент выплаты.
Таким образом, не возникают риски блокировки из-за иностранных валют, но валютная доходность сохраняется. При девальвации рубля инвесторы получают дополнительную прибыль.
Риск остается только в том, что если рубль будет укрепляться, инвесторы могут получить убыток при погашении облигации.
Сводная таблица с выпусками:
Эмитент
Облигация
ISIN
Погашение
Купон
Доходность
Валюта
«Газпром»
ГазпромКЗО
RU000A1056U0
23.03.2027
4,95%
5,5%
USD
ГазпромКЗД
RU000A105A95
28.04.2034
8,63%
8,06%
USD
ГазпрКЗО24
RU000A105C51
22.11.2024
2,25%
6,89%
EUR
ГазпромКЗ1
RU000A1059A6
06.04.2024
4,25%
5,61%
GBP
ГазпромКЗЕ
RU000A105BL8
17.11.2023
3,13%
7,49%
EUR
ГазпрКЗО28
RU000A105BY1
17.11.2028
1,85%
7,1%
EUR
ГазпрКЗО24-2*
-
24.01.2024
2,95%
-
EUR
«Лукойл»
ЛУКОЙЛ 23
RU000A1059M1
24.04.2023
4,56%
5,15%
USD
ЛУКОЙЛ 26
RU000A1059N9
02.11.2026
4,75%
4,71%
USD
ЛУКОЙЛ 27
RU000A1059P4
26.04.2027
2,80%
5,36%
USD
ЛУКОЙЛ 30
RU000A1059Q2
06.05.2030
3,88%
6,12%
USD
ЛУКОЙЛ 31
RU000A1059R0
26.10.2031
3,60%
4,54%
USD
Евразийский банк развития
ЕАБР П3-03
RU000A1057B8
14.09.2026
3,75%
3,21%
USD
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
МЕТАЛИН028
RU000A105A04
22.10.2028
3,38%
6,57%
USD
ПИК
ПИК К 1P5
RU000A105146
19.11.2026
5,63%
8,33%
USD
«Совкомфлот»
СКФ ЗО2028
RU000A105A87
26.04.2028
3,85%
6,86%
USD
СКФ ЗО2023*
RU000A105EN8
16.06.2023
5,38%
-
USD
«Борец Капитал»
-*
-
17.09.2026
6%
-
USD
*облигации пока не торгуются на бирже
Как купить замещающие облигации?
На данный большинство брокеров дает доступ к замещающим облигациям, даже подсанкционные. Для покупки достаточно в приложении, личном кабинете или терминале найти бумагу по названию или ISIN. Покупка осуществляется в рублях.
Учитывайте, что номинал облигаций — 1000 условных единиц, то есть придется потратить минимум 60 тыс. руб.
Не у всех замещающих облигаций хорошая ликвидность. Купить получится, а вот продать по рыночной цене в нужный момент — не факт. Более-менее с этим обстоят дела у «Газпрома» и у близких выпусков «Лукойла».
Перед тем, как приступить к покупке, определите для себя вашу стратегию. Если вы решите держать облигацию до погашения, то подбирайте удобный для себя выпуск по сроку обращения. Если планируется продавать до погашения, то ищете самые ликвидные выпуски.
Какого эмитента выбрать?
В целом, замещающие облигации выпускают обычно крупные и надежные компании. Ошибиться тут трудно. Главное правило — выбирайте того эмитента, бизнес которого знаете.
Если есть сомнения, представьте, что покупаете обычную облигацию этого эмитента, а не замещающую. Думаю, ни у кого бы не возникло сомнений в обычной облигации, скажем, «Лукойла».
Также не забывайте про параметры облигаций и выбирайте комфортные для себя.
Замещающие облигации — хороший инструмент для защиты от девальвации рубля. Такие валютные доходности не часто появляются на российском рынке. Вспомните, сколько раньше давали валютные вклады — 1% годовых? Не удивительно, что эти облигации становятся все более популярными. Пару месяцев назад доходности были еще больше из-за арбитража: покупают еврооблигации с дисконтом, меняют на замещающие и продают по более высокой цене. Также на цену повлияет приток инвесторов в инструмент.
Список замещающих облигаций пополняется чуть ли не каждую неделю. Появляются новые выпуски, эмитенты. Поэтому будем активно следить за этим сегментом и информировать вас.