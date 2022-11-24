Замещающие облигации: валютная доходность с минимальным риском

В последнее время на слуху так называемые замещающие облигации, они позволяют инвесторам получать неплохую валютную доходность и при этом все происходит в российской инфраструктуре с минимальными рисками. Решили собрать последнюю информацию по выпускам и подробнее рассказать об этом новшестве на российском рынке.

Что это и для чего нужно?

Замещающие облигации созданы, чтобы заменить (логично) еврооблигации российских компаний. Из-за СВО еврооблигации оказались заморожены, платежи по ним не поступали из-за иностранных депозитариев. Было придумано решение, которое позволило бы компаниям выплачивать купоны российским инвесторам в обход иностранных депозитариев.

В итоге создали замещающие облигации. Основной смысл — заблокированные еврооблигации обмениваются на эти замещающие облигации. Также их можно просто купить на бирже.

Важный момент: параметры замещающей облигации идентичны параметрам еврооблигации. То есть у них одинаковый купон, дата погашения и т.д.

Особенности получения дохода

Замещающие облигации номинированы в валюте: евро, доллары ил фунты. Но купоны, номинал по таким облигациям инвесторы получают в рублях по курсу ЦБ на момент выплаты.

Таким образом, не возникают риски блокировки из-за иностранных валют, но валютная доходность сохраняется. При девальвации рубля инвесторы получают дополнительную прибыль.

Риск остается только в том, что если рубль будет укрепляться, инвесторы могут получить убыток при погашении облигации.

Сводная таблица с выпусками:

Эмитент Облигация ISIN Погашение Купон Доходность Валюта «Газпром» ГазпромКЗО RU000A1056U0 23.03.2027 4,95% 5,5% USD ГазпромКЗД RU000A105A95 28.04.2034 8,63% 8,06% USD ГазпрКЗО24 RU000A105C51 22.11.2024 2,25% 6,89% EUR ГазпромКЗ1 RU000A1059A6 06.04.2024 4,25% 5,61% GBP ГазпромКЗЕ RU000A105BL8 17.11.2023 3,13% 7,49% EUR ГазпрКЗО28 RU000A105BY1 17.11.2028 1,85% 7,1% EUR ГазпрКЗО24-2* - 24.01.2024 2,95% - EUR «Лукойл» ЛУКОЙЛ 23 RU000A1059M1 24.04.2023 4,56% 5,15% USD ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 02.11.2026 4,75% 4,71% USD ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4 26.04.2027 2,80% 5,36% USD ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2 06.05.2030 3,88% 6,12% USD ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0 26.10.2031 3,60% 4,54% USD Евразийский банк развития ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 14.09.2026 3,75% 3,21% USD МЕТАЛЛОИНВЕСТ МЕТАЛИН028 RU000A105A04 22.10.2028 3,38% 6,57% USD ПИК ПИК К 1P5 RU000A105146 19.11.2026 5,63% 8,33% USD «Совкомфлот» СКФ ЗО2028 RU000A105A87 26.04.2028 3,85% 6,86% USD СКФ ЗО2023* RU000A105EN8 16.06.2023 5,38% - USD «Борец Капитал» -* - 17.09.2026 6% - USD

*облигации пока не торгуются на бирже

Как купить замещающие облигации?

На данный большинство брокеров дает доступ к замещающим облигациям, даже подсанкционные. Для покупки достаточно в приложении, личном кабинете или терминале найти бумагу по названию или ISIN. Покупка осуществляется в рублях.

Учитывайте, что номинал облигаций — 1000 условных единиц, то есть придется потратить минимум 60 тыс. руб.

Не у всех замещающих облигаций хорошая ликвидность. Купить получится, а вот продать по рыночной цене в нужный момент — не факт. Более-менее с этим обстоят дела у «Газпрома» и у близких выпусков «Лукойла».

Перед тем, как приступить к покупке, определите для себя вашу стратегию. Если вы решите держать облигацию до погашения, то подбирайте удобный для себя выпуск по сроку обращения. Если планируется продавать до погашения, то ищете самые ликвидные выпуски.

Какого эмитента выбрать?

В целом, замещающие облигации выпускают обычно крупные и надежные компании. Ошибиться тут трудно. Главное правило — выбирайте того эмитента, бизнес которого знаете.

Если есть сомнения, представьте, что покупаете обычную облигацию этого эмитента, а не замещающую. Думаю, ни у кого бы не возникло сомнений в обычной облигации, скажем, «Лукойла».

Также не забывайте про параметры облигаций и выбирайте комфортные для себя.

Замещающие облигации — хороший инструмент для защиты от девальвации рубля. Такие валютные доходности не часто появляются на российском рынке. Вспомните, сколько раньше давали валютные вклады — 1% годовых? Не удивительно, что эти облигации становятся все более популярными. Пару месяцев назад доходности были еще больше из-за арбитража: покупают еврооблигации с дисконтом, меняют на замещающие и продают по более высокой цене. Также на цену повлияет приток инвесторов в инструмент.

Список замещающих облигаций пополняется чуть ли не каждую неделю. Появляются новые выпуски, эмитенты. Поэтому будем активно следить за этим сегментом и информировать вас.