Conomy.Подкаст: потолок цен на нефть и мировая рецессия

Потолок цен на российскую нефть 65-70$ за баррель, вводимый Евросоюзом, выглядит, при ближайшем рассмотрении, вовсе и не ограничением. В текущих реалиях мы продаем с дисконтом 20-22$ от марки Brent, что выходит около 64$ за баррель. С другой стороны если ожидается, что рост будет выше 100$ за баррель, то тогда уже будет наблюдаться существенное давление, не говоря уже о 140$ за баррель.

Однако, надо рассматривать ещё фактор рецессии в мировой экономике и Китай, который всё ещё находится в ковид-ограничениях. Поэтому до конца не понятно, на сколько сильно спрос будет ниже предложения, несмотря на недавнее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей.

При всём этом, на американском фондовом рынке нефтегазовых компаний, наблюдается существенная раскорреляция. Попробуем спрогнозировать будущую динамику цен на нефть в обзоре.