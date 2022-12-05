Conomy.Подкаст: как рынки США, РФ и Европы отреагируют на потолок цен на нефть

Американские рынки отыграли существенное падение и подошли к своему ключевому уровню. Следующий существенный драйвер для краткосрочного ралли могут дать данные по инфляции в США, которые выйдут 13 декабря. Однако, ключевой вопрос сейчас заключается в прибыли на S&P500. Замедление в производственном секторе начало проявляться в США и значение индекса PMI опустилось ниже 50, что говорит о стагнации роста.

Ограничения на нефть ввели в районе 60$ за баррель, с возможным пересмотром. Плановый пересмотр цен будет в январе, но стоит учитывать что мы уже продаём с дисконтом ниже, чем предельные цены. Однозначного выхода из ситуации нет, на фоне этого решения мы не увидели резкий рост цен. А значит дефицит бюджета РФ на 2023 год может быть гораздо существеннее 3 трлн рублей, которые изначально заложил Минфин.

Попробуем разобраться что будет с российским рынком и куда могут дорасти индексы США, а так же затронем перспективы еврозоны.