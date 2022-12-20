Электроэнергетика Европы в первой половине 2022 года

В данной статье представлена статистическая информация, которая отражает состояние электроэнергетики в Европе и то, как изменилось производство электроэнергии в первой половине 2022 года.

Изменение производства электроэнергии в 1 полугодии 2022 г., ТВт·ч

Источник: https://ember-climate.org/

В первой половине этого года в Европе значительно сократилась выработка электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях (-90 ТВт·ч).

Выработка на гидроэлектростанциях упала на 25% (-47 ТВтч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за сильнейшей засухи в Европе за последние 500 лет. Скорее всего в следующем году показатели выработки восстановятся, если нормализуются гидрологические условия. Выработка электроэнергии на АЭС упала на 12% (-43 ТВт·ч) из-за перебоев во Франции и закрытия немецких электростанций. Крупнейшая энергогенерирующая компания Франции EDF (Électricité de France) прогнозирует, что выработка на их АЭС вырастет с 280-300 ТВт·ч в 2022 году до 300-330 ТВт·ч в 2023 году и 315-345 ТВт·ч к 2024 году.

Выработка энергии ветром выросла на 14% (+26 ТВт·ч), а солнечной энергией — на 25% (+20 ТВт·ч). Рост выработки э/э на ветровых и солнечных установках (+46 ТВт·ч) смог покрыть лишь половину образовавшегося дефицита электроэнергии. Поэтому пришлось увеличить выработку электроэнергии путем сжигания угля, что привело к росту цен на сырье.

С учетом падения гидроэнергетики и атомной энергетики на фоне роста ветровой и солнечной генерации и небольшого падения спроса (-17 ТВт·ч), оставшийся дефицит предложения составил 27 ТВт·ч. Что было обеспечено увеличением выработки электроэнергии путем сжигания каменного угля на 17% (+15 ТВт·ч) и бурого угля на 12% (+12 ТВт·ч). Выработка газа осталась почти на прежнем уровне - +1% (+2 ТВт·ч).

Изменение производства электроэнергии по месяцам в 2022 г., ТВт·ч

Источник: https://ember-climate.org/

В первой половине 2022 года уголь по-прежнему обеспечивал лишь 16% выработки электроэнергии в ЕС, что значительно ниже показателей 2015 годом, когда выработка на угольных электростанциях составляла около 25%.