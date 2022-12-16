Conomy.Подкаст: ставка ФРС и американские индексы в 2023 году

Данные по инфляции в США устроили мини-ралли на премаркете во вторник, однако уже на открытии продавцы оказались сильнее, образовав паттерн падающей звезды. Да и ФРС в среду не особо отличились, ставку снова подняли на 0,5% в рамках ожиданий, указав что инфляция всё ещё высока.

Многие ожидали санта-ралли, но объективно оно представляется невероятным, потому что сложно представить, как компании в период рецессии будут увеличивать свои финансовые показатели в 2023 году. Однако 35 дней с 10 ноября рынок находился в боковике, что вызывало надежду у инвесторов, верящих в теханализ. Но реальность такова, что цели озвученные ещё в мартовских видео будут достигнуты в 2023 году в 1 полугодии. Актуализируем эти цели и поговорим о возможной политике ФРС на 2023 год в видео.