Conomy.Подкаст: Почему хорошие данные по ВВП США плохи для инвесторов

Американский рынок труда силён, а каждый пересмотр ВВП США за 3 кв. выше прогноза, так почему же рынок падает? Всё дело в том, что действия ФРС, которые направлены на охлаждение экономики, выглядят напрасными, так как экономика не охлаждается. Что в свою очередь значит, что ставки в 5-5,25% (или выше) могут продержаться гораздо дольше, чем ранее закладывал рынок.

Эффект от повышения ставок не мгновенный, как многие себе представляют, факторы, породившие инфляцию тоже появились не в 2020 году, хотя напечатанные деньги и 0 ставки были как раз в 2020. Поэтому постараемся разобрать возможно ли еще Санта-ралли, на которое надеются инвесторы, учитывая что оно всегда начинается в последнюю неделю уходящего года.