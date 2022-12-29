Подводим итоги 2022 года и смотрим на доходности разных инструментов.

Этот год был тяжелым, но несмотря на все коллапсы, возможность заработать все же была.

В целом российский рынок (Индекс Мосбиржи) снизился на 44% за год. Отрасли вели себя по-разному. Особенно выделяется химическая промышленность, которая оказалась в плюсе. Это обусловлено резким ростом в марте на фоне высокого курса и цен на удобрения. Наименьшее снижение показали защитные отрасли телекоммуникации и электроэнергетики. В аутсайдерах отрасль IT, падение составило 58,6%. Большинство IT компаний торгуются на Мосбирже через депозитарные расписки, из-за чего возник большой дисконт.

Облигации чувствовали себя значительно лучше акций. Совокупный индекс прибавил 4,7% за год. Наиболее доходными оказались корпоративные облигации и ВДО (высокодоходные облигации), 7,9% и 7,6% соответственно.

Стоимость московской недвижимости с начала года практически не изменилась, если судить индексу недвижимости от ДомКлик. В Санкт-Петербурге ситуация совсем другая — рост на 18% на первичном рынке. По всей России, если верить Сбериндексу, цены на первичную недвижимость выросли на 17,5% за 2022 год.

Доллар ослаб к рублю на 4%, даже несмотря на недавний рост. Евро ослабло на 10%. Кто бы мог подумать, что в такой кризис валюта окажется убыточной. Юань, кстати, снизился на 5,7%

Золото в рублях просело на 5% за год, в основном из-за просадки доллара.

Одним из самых доходных инструментов в 2022 года, как бы это странно не звучало, стал обычный вклад. Я взял среднюю максимальную ставку 10 крупнейших банков за год. Данные публикует ЦБ. В итоге из-за резкого роста ключевой ставки ЦБ в марте, можно было положить деньги под хороший процент и без риска. Средняя ставка за год составила 9,4%.

Получается, что в 2022 году самыми доходными инструментами стали консервативные недвижимость, вклады и облигации. Но только недвижимость перегнала инфляцию, которая на данный момент составляет 16,65%.

Но доходность того или иного инструмента зависит также от точки входа. Заработать можно было и на акциях, и на валюте с золотом, а значения из таблицы дают удобный ориентир, чтобы оценить свой результат.