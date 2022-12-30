Conomy.Подкаст: Рынок США, итоги 2022 и прогноз на 2023 год

Подводить итоги уходящего года особенно грустно, так как по всем фронтам инвесторы попали под удар, и не важно, были вы консервативным инвестором или агрессивным. Исторически, этот год можно назвать одним из худших для тех кто придерживался стратегии 60/40 акции/облигации. Но что ждёт нас в следующем, 2023 году и какие перспективы мы имеем?

В видео разберем и дадим прогноз на 2023 год по индексам США, государственному долгу и трежерис, экономическим индикаторам, золоту, нефти и многому другому.