Как открывалась Московская биржа после новогодних праздников?

Сложный для фондового рынка России 2022 год подходит к концу. Он не порадовал нас в этом году ни ростом, ни итоговым новогодним ралли, ни обилием новых имен, ни большим количеством идей. Тем интереснее представить, каким будет 2023 год и с чего он начнется. В ожидании старта нового инвестиционного года посмотрим на то, как открывалась после праздников Московская биржа в прежние годы и, возможно, найдем какие-нибудь закономерности.

2012

2012 год открылся ростом, рынок нарисовал приличную растущую свечу. В последующие торговые сессии тенденция продолжилась. Именно так хотят видеть начало года большинство инвесторов.

2013

Первая торговая сессия года выдалась невзрачной, показав микроскопический рост. Зато во второй день рынок пошел вверх, сохранив тенденцию на продолжительное время.

2014

Рынок стартовал сильнейшим падением, сохранив сильнейшую волатильность конца предыдущего года. В последующие дни «качели продолжились», так что можно сказать, что падение было отыграно.

2015

В первую торговую сессию 2015 года мы снова видим рост, который продолжился и дальше, с лихвой отыграв снижение декабря предыдущего года.

2016

В 2016 году первый торговый день показал снижение индекса, однако дальше инвесторов ждало две еще менее приятные сессии. Впрочем, к концу января рынок падение все равно отыграл.

2017

Год открылся красивой свечой роста, как бы завершая ралли декабря предыдущего года. Последующий недолгий откат сменился новым ростом к концу января.

2018

Начало 2018 года выдалось одним из лучших в последнее десятилетие для рынка. Невнятная динамика конца предыдущего года сменилась уверенным ростом практически без откатов.

2019

Слом динамики конца 2018 года подтвердился первой сессией нового года и дальнейшим ростом. Тенденция сохранилась до конца первого месяца года.

2020

Весь конец 2019 года рынок топтался на месте, с чего и начал новый 2020 год. Формально, первый день года стартовал ростом, но после нескольких дней таких же вялых потуг расти, рынок стремительно рухнул. Началась пандемия COVID-19.

2021

2021 год вновь открылся ростом, который сохранялся еще несколько дней. Формально это можно считать завершением ралли конца предыдущего года.

2022

Переломный 2022 год открылся небольшим ростом, который, впрочем, быстро сменился продолжением падения конца предыдущего года. Назревало всеобщее ужесточение монетарной политики, а также «витали» разговоры о войне. В любом случае, неопределенность рынок не любит и реагирует соответствующим образом.

Рост Падение 9 2

Что дальше?

Каким бы плохим не был 2022 год, 2023 пока не обещает быть намного лучше. ЦБ придерживается курса на таргетирование инфляции даже в новой экономической и политической реальности. А значит поддержки роста со стороны регулятора путем снижения ставки ждать не стоит. Не внушает особого оптимизма и политическая обстановка в мире, и экономическая в стране. Несмотря на стабилизацию ситуации в целом, пока санкции будут оказывать существенное негативное воздействие, а значит и рынок будет находиться под давлением. По нашей импровизированной «статистике» рынок, вероятно, откроется ростом, однако намного важнее, чем в итоге закроется год. Будем надеяться, что ростом. В любом случае, волатильность и потрясения на рынке порой дают больше возможностей инвестору, нежели «тихая гавань». Ими просто нужно уметь воспользоваться.