Conomy.Подкаст: прогноз на 2023 год по доллару и акциям РФ

Основная боль инвестора в 2022 году пришлась на российский фондовый рынок. Этот год оказался не простым не только для рынков, но и для нашей экономики. Многие перспективные компании с высоким потенциалом сложились в 3-4-5-6 раз. Каков потенциал нашего рынка сейчас, в условиях отсутствия иностранного капитала, который являлся основным драйвером для роста? Вопрос, на который пока сложно ответить, однако есть понимание, что определённые цены на некоторые компании могут быть интересны, так как мы ожидаем некой отрицательной волатильности. Но есть и истории, которые более понятны и могут принести даже 100% доходности на долговом рынке в 2023 году, подробнее об этом поговорим в видео.