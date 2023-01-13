ЦБ РФ, юань и новое бюджетное правило

Сегодня ЦБ начнет интервенции на валютном рынке. С 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать юани в размере 3,2 млрд руб. ежедневно. Всего будет продано валюты на сумму 54,5 млрд руб. Это соответствует прогнозной величине недополученных нефтегазовых доходов в январе.

Бюджетное правило

Бюджетное правило — это механизм перераспределения доходов от нефтегазовых поступлений. С помощью бюджетного правила Россия снижает зависимость бюджета от цен на нефть.

До 2022 года механизм формировался на основе цены отсечения. Если нефть продается на цене выше определенного уровня, то из излишков формируются государственные накопления. Если цена ниже или бюджет недополучил доходы от экспорта, эти накопления покрывают дефицит.

Средства в рамках бюджетного механизма копятся в ФНБ (фонд национального благосостояния). ФНБ инвестирует в различные инструменты: депозиты, облигации, акции, но самая большая доля — валюта на счетах в ЦБ.

В 2021 году большую долю занимали валюты уже недружественных стран: доллар, евро, фунты. В том же году начались изменения в структуре активов, доллар был исключен, появилось золото и увеличили долю юаня.

С 2023 года действует новая нормативная структура ФНБ. В ней осталось только 2 актива: золото и юань. Важно отметить, что это норматив, к которому Минфин будет стремиться. Сиюминутно структура фонда поменяться не может.

На конец ноября 2022 года размер ФНБ составляет 186,5 млрд $ или 11,4 трлн руб. Стоит учитывать, что примерно 30% средств заморожено, а именно валюты недружественных стран.

Помимо новой структуры ФНБ Минфин утвердил новое бюджетное правило. По смыслу оно похоже на предыдущее, но использует другой параметр. Если раньше ориентировались на «цену отсечения», то сейчас будут смотреть на разницу между фактическими нефтегазовыми доходами и базовыми (плановыми).

Если факт превышает план, то ФНБ покупает на эти средства юани и золото. Если факт меньше, то ФНБ продает активы.

Именно второй вариант сейчас и реализуется. Минфин предполагает, что в январе фактические доходы будут ниже прогнозных на 54,5 млрд руб. На эту сумму будет продан юань.

В январе произойдет снижение нефтегазовых доходов из-за того, что «Газпром» перестал платить повышенный НДПИ в прошлом году, а в этом еще не начал.

С февраля в бюджет начнут поступать дополнительные 50 млрд руб. в виде надбавки к НДПИ «Газпрома».

Продажа валюты может привести к укреплению рубля. Правда ежедневный объем в 3,2 млрд руб. — это 3-4% от дневного оборота. Существенного влияния интервенции не окажут.

Курс рубля при этом укрепился только на новостях. Евро достиг 73 руб., а доллар 67,8 руб., хотя интервенции даже не начались.

Что будет дальше?

Минфин установил достаточно высокий базовый объем нефтегазовых доходов на 2023 год, по сравнению с 2022 годом. Такая разница связана с возобновлением бюджетного механизма. Ведь, если фактические доходы будут сильно превышать прогнозные, ФНБ придется направлять большие средства на закупку валюты, что может оказать сильное влияние на курс валют.

С февраля в бюджет начнут поступать дополнительные 50 млрд руб. от Газпрома, что сократит разрыв. Кроме того, утверждено повышение НДПИ на нефть в 2023-2025 гг. Это добавит еще около 17-18 млрд руб. в месяц.

Проблема в том, что цена российской нефти в декабре снизилась на 20%, что привело к снижению поступлений НДПИ в бюджет.

Сложно сказать, какое будет соотношение плановых и фактических нефтегазовых доходов в следующих месяцах из-за волатильности цен на нефть. Не думаю, что Минфин как-то сильно завысил плановые поступления. Постоянная продажа валюты как минимум эмоционально будет влиять на инвесторов и курс рубля. А крепкий рубль при такой цене на нефть невыгоден России.

Оценка объема дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов и размер интервенций на текущий месяц будет публиковаться на официальном сайте Минфина России до 12:00 третьего рабочего дня текущего месяца.