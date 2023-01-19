Какие брокеры бинарных опционов предлагают торговлю Форекс
- 19 Января 2023
В 2022 году трейдеры столкнулись с расширением торговых возможностей брокеров бинарных опционов. Все больше компаний кроме классического трейдинга БО предоставляет возможность Форекс-торговли.
Мы разобрались в этом вопросе и хотим вам рассказать о брокерах БО с Форекс-платформами. Мы подскажем, где искать торговые терминалы Форекс и как с ними работать.
Pocket Option
На главной странице сайта PocketOption уже можно найти информацию о наличии терминала МТ5. Чтобы начать торговлю, достаточно зарегистрироваться и войти в аккаунт.
Далее, нужно кликнуть по типу счета и балансу, например, 10 000$ Demo. Выпадет список из нескольких пунктов. Нажмите на «МТ5 демо». Зарегистрируйте сначала демо-аккаунт, затем реал. Свои данные запишите на листок и храните в надежном месте. Скачайте терминал для Windows или воспользуйтесь веб-версией МТ5. Доступ к рынку Форекс открыт (как по шагам установить MT5 читайте на https://binary-options-trading.ru).
World Forex
Посмотреть терминалы, в том числе МТ4 и МТ5 можно без регистрации. Войдите на официальный сайт World Forex, перейдите в «Инструменты», кликните «Торговый терминал».
В табличке будут Форекс-терминалы МТ4 и МТ5. Выберите операционную систему вашего устройства, например, Windows и загрузите инсталл терминала на ПК. Запустите платформу на компьютере и дождитесь появления ярлыка.
Deriv
Доступные терминалы представлены внизу официальной страницы брокера бинарных опционов Deriv. Чтобы просмотреть доступные платформы, промотайте сайт брокера в самый низ и найдите столбец «Трейдинг», под ним – «Deriv МТ5».
Этот терминал позволит работать с валютами, криптовалютами, акциями, товарами и индексами в рамках классической биржевой торговли «Купил дешевле – продал дороже».
Binary.com
Еще один брокер, решивший совместить БО и Forex. Сайт доступен на английском языке, но интерфейс интуитивно-понятен даже для новичка.
Здесь есть терминал Deriv MT5. Чтобы скачать и пользоваться им, рекомендуем создать аккаунт, пройдя простую регистрацию. Начать торговлю можно с демо-счета, а затем перейти на реал, когда досконально изучите функции платформы.
Другие компании
Брокер Olymp Trade отказался от терминала МТ4 и МТ5, оставив полный доступ к бинарным опционам на валютные пары.
CorsaCapital. Компания раньше предоставляла выход на бинарные опционы и Форекс. Состоянием на 2023 год, регистрация невозможна, брокер закрылся.
Выводы
В целом, любой трейдер может зарегистрировать два разных аккаунта на сайте БО-брокера и в Форекс-компании. Но приятно, когда трейдинг на двух рынках совмещается в одной фирме.
Компании, представленные выше достаточно надежны, основная масса отзывов положительны и новички, желающие сразу разнообразить торговлю, выбирают трейдинг в их терминалах.