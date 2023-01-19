Какие брокеры бинарных опционов предлагают торговлю Форекс

В 2022 году трейдеры столкнулись с расширением торговых возможностей брокеров бинарных опционов. Все больше компаний кроме классического трейдинга БО предоставляет возможность Форекс-торговли.

Мы разобрались в этом вопросе и хотим вам рассказать о брокерах БО с Форекс-платформами. Мы подскажем, где искать торговые терминалы Форекс и как с ними работать.

Pocket Option

На главной странице сайта PocketOption уже можно найти информацию о наличии терминала МТ5. Чтобы начать торговлю, достаточно зарегистрироваться и войти в аккаунт.

Далее, нужно кликнуть по типу счета и балансу, например, 10 000$ Demo. Выпадет список из нескольких пунктов. Нажмите на «МТ5 демо». Зарегистрируйте сначала демо-аккаунт, затем реал. Свои данные запишите на листок и храните в надежном месте. Скачайте терминал для Windows или воспользуйтесь веб-версией МТ5. Доступ к рынку Форекс открыт (как по шагам установить MT5 читайте на https://binary-options-trading.ru ).

World Forex

Посмотреть терминалы, в том числе МТ4 и МТ5 можно без регистрации. Войдите на официальный сайт World Forex, перейдите в «Инструменты», кликните «Торговый терминал».

В табличке будут Форекс-терминалы МТ4 и МТ5. Выберите операционную систему вашего устройства, например, Windows и загрузите инсталл терминала на ПК. Запустите платформу на компьютере и дождитесь появления ярлыка.

Deriv

Доступные терминалы представлены внизу официальной страницы брокера бинарных опционов Deriv. Чтобы просмотреть доступные платформы, промотайте сайт брокера в самый низ и найдите столбец «Трейдинг», под ним – «Deriv МТ5».

Этот терминал позволит работать с валютами, криптовалютами, акциями, товарами и индексами в рамках классической биржевой торговли «Купил дешевле – продал дороже».

Binary.com

Еще один брокер, решивший совместить БО и Forex. Сайт доступен на английском языке, но интерфейс интуитивно-понятен даже для новичка.

Здесь есть терминал Deriv MT5. Чтобы скачать и пользоваться им, рекомендуем создать аккаунт, пройдя простую регистрацию. Начать торговлю можно с демо-счета, а затем перейти на реал, когда досконально изучите функции платформы.

Другие компании

Брокер Olymp Trade отказался от терминала МТ4 и МТ5, оставив полный доступ к бинарным опционам на валютные пары.

CorsaCapital. Компания раньше предоставляла выход на бинарные опционы и Форекс. Состоянием на 2023 год, регистрация невозможна, брокер закрылся.

Выводы

В целом, любой трейдер может зарегистрировать два разных аккаунта на сайте БО-брокера и в Форекс-компании. Но приятно, когда трейдинг на двух рынках совмещается в одной фирме.

Компании, представленные выше достаточно надежны, основная масса отзывов положительны и новички, желающие сразу разнообразить торговлю, выбирают трейдинг в их терминалах.