Инвестиции для студентов: 7 главных правил и 5 ключевых инструментов

Молодых людей вдохновляют примеры миллионеров и миллиардеров, являющихся их ровесниками. Однако покорить бизнес-Олимп и стать не по годам успешными предпринимателями удаётся немногим. А вот создать источник пассивного дохода и за несколько лет накопить денег, чтобы открыть свой бизнес или приобрести то, о чём мечтал с детства, способен каждый активный студент. Путь к финансовой независимости лежит через инвестиции.

Как инвестировать студенту: 7 основных правил

Начав вкладывать деньги со студенческой скамьи, к 30 годам можно сформировать солидную финансовую подушку. Для старта достаточно 100 рублей. Большинство студентов, думающих о будущем, стараются совмещать работу с учебой и могут относительно безболезненно инвестировать 3-10 тысяч рублей ежемесячно. Даже 5 тысяч рублей в месяц, с учетом полученных доходов от покупки активов, за несколько лет станут солидной суммой. Так, Уоррен Баффет начинал со 120 долларов, приобретя три акции Cities Service Preferred по 38,25 долл. за штуку.

Студенту рекомендуется придерживаться следующих правил инвестирования:

Дисциплина. Ежемесячно вкладывайте в приобретение активов определенную часть дохода. Это может быть либо конкретная сумма, либо доля от полученного дохода в диапазоне от 10% до 50%. Инвестиционный портфель — ваш неприкосновенный запас. Если обстоятельства вынудили обратиться к нему, вы должны относиться к этим деньгам как к банковскому кредиту, который необходимо погасить с процентами. Повышайте инвестиционную грамотность. Она позволит с годами увеличить доходность вложений и научиться находить возможности там, где другие их не замечают. Придерживайтесь стратегии, которая основывается на допустимых рисках и желаемом уровне дохода. Учитывайте категории активов и отрасли экономики. Вкладывайте в то, в чём вы лучше всего разбираетесь. Диверсификация. Сбалансированный портфель, состоящий из надежных активов, а также содержащий небольшую долю перспективных, но более рисковых бумаг, обеспечит и повышенный доход, и сохранность вложенных средств. Пользуйтесь льготами. Российское законодательство предусматривает налоговые льготы при открытии Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) — вы можете рассчитывать на вычет подоходного налога либо на освобождение от налога на доходы от операций с ценными бумагами. Не инвестируйте заёмные средства. Как бы вам того ни хотелось. Брать придется чужие деньги, а отдавать — свои.

Для того, чтобы начать инвестировать, необходимо открыть счёт и завести личный кабинет на сайте одного из брокеров. Студентам рекомендуем компанию « Открытие Инвестиции », которая обладает высшим национальным рейтингом надежности — AAA.IV. Другими преимуществами этого брокера служат минимальный порог в инвестициях (от 10 рублей), поддержка экспертов и большой набор доступных финансовых инструментов.

Куда инвестировать студенту: 5 ключевых инструментов

Студентам и другим категориям начинающих инвесторов рекомендуется вкладывать средства в финансовые инструменты, которыми можно управлять из любой точки мира и конвертировать в наличные. «Открытие Инвестиции» предлагают пять видов активов, доступных каждому. В их числе:

Акции. Популярная категория ценных бумаг. Приобретая акции, вы покупаете часть компании и долю в прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов. Вход от 200 руб.

Облигации . Долговые бумаги компании или органов государственной власти. Их доходность, как правило, ниже, чем у акций, но надёжность при этом выше. Вход от 1000 руб.

Паи инвестиционного фонда. Вы приобретаете долю в нём. Как правило, фонды специализируются на различных отраслях экономики и видах ценных бумаг. Например, фонд, ориентированный на акции Азии, показал доходность, в то время как бумаги большинства американских эмитентов ушли вниз. Вход от 1000 руб.

Золото и серебро. Покупка драгоценных металлов на бирже с помощью брокера — популярный инструмент, призванный защитить инвестиционный портфель от волатильности других активов. Вход от 3300 руб.

Валюта. Значительную прибыль могут принести операции с деньгами иностранных государств — покупка, использование кросс-курсов и своевременная их продажа. Пользуясь услугами брокера, вы приобретаете и покупаете валюту по биржевым ценам. Вход от 1 цента.

«Открытие Инвестиции» предлагают ряд готовых решений для начинающих инвесторов. Выбирая их, вы доверяете средства профессионалам, которые управляют вашими деньгами на ИИС. Можно подобрать стратегию инвестиций в облигации или в более доходные, но и вместе с тем более рисковые акции перспективных российских компаний. Вход в данном случае составит от 10 000 руб.