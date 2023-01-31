Какую нефть экспортирует Россия

Когда говорят об экспорте российской нефти, речь обычно идет о сорте Urals как наиболее распространенном, то есть преобладающем в структуре экспорта. На самом деле экспортных сортов у России несколько, и ценообразование на них может существенным образом отличаться, особенно в моменте, когда спрос на те или иные сорта, обусловленный географией поставок, может изменяться сильнее, чем на другие.

Отдельно нужно отметить в вопросе цен на нефть, что биржевая цена эталона или привязанного к нему сорта не отражает реальную цену поставки, так как не включает транспортные издержки, страхование, скидки и прочее. Фактическая цена может определяться для определенного места (например, порта) и определенного базиса поставки (совокупности условий по транспортировке и страхованию груза, а также моменту перехода прав собственности). Например, базисом поставки может быть FOB (free on board). Согласно ему, переход права собственности осуществляется в момент погрузки товара на борт транспортного судна покупателя.

Но вернемся к сортам.

Экспортные сорта российской нефти

Urals

Самый распространенный сорт российской нефти. До «тектонических» изменений в географической структуре российского нефтяного экспорта на него приходилось более 80% поставок. Поскольку это основной сорт, поставляемый в Европу, на которую, опять же, приходилась большая часть экспорта российской нефти в прошлом, объяснить преобладание сорта не трудно.

Сорт представляет собой смесь нефти из нескольких регионов добычи: Татарстана, Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненетского АО. Пермского края и Самарской области.

Нефть является тяжелой и высокосернистой. Тяжесть и сернистость оценивается относительно эталонного сорта Brent, обладающего меньшей плотностью и более низким содержанием серы. В былые времена нефть марки Urals имела привязку в цене к котировкам Brent, но с небольшим дисконтом. Впрочем, изредка цена российского сорта даже обгоняла бенчмарк. Теперь такая привязка если и существует, то носит условный характер, так как размер дисконта постоянно меняется в зависимости от геополитической ситуации.

Экспортируется нефть по трубопроводу «Дружба», а также танкерами из портов Новороссийск, Приморск, Усть-Луга. На маршруты транспортировки окажет существенное влияние эмбарго на поставки российской нефти в Европу, поскольку именно в Старый Свет отправлялась большая часть нефти из упомянутых портов.

Siberian Light

Как ясно из названия, данный сорт добывает в Сибири, в Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономных округах. По плотности и содержанию серы нефть данного сорта приближена к наиболее известным сортам Brent и WTI. К слову, если нефть транспортируется по трубопроводам, одни сорта могут смешиваться с другими, и тогда плотность и содержание серы могут меняться. Так что если Siberian Light поставляется в Европу по трубопроводам Транснефти, то может продаваться как сорт Urals в составе смеси. За счет смешения можно снижать сернистость и уменьшать плотность.

ESPO

Нефть этой марки добывается в Восточной Сибири и является, как и Siberian Light легким и малосернистым сортом. Цена привязана к сорту Dubai Crude.

Сорт экспортируется преимущественно в Азию и, ранее, экспортировался в США. До порта погрузки на танкеры – порта Козьмино – нефть транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Sokol

Нефть данного сорта со звучным названием добывается на острове. Как и упомянутые выше «сибирские» сорта, Sokol представляет собой легкий сорт с низким содержанием серы.

Цена нефти привязана к котировкам сорта Dubai Crude. Экспортируется нефть из порта Де-Кастри в Хабаровском крае.

ARCO

Этот сорт добывается в Арктике на шельфовых месторождениях («Приразломное»). Нефть является тяжелой и высокосернистой. Этот сорт относительно новый, впервые появившийся в 2014 году в результате разработки первого шельфового месторождения в Арктике.

Экспорт осуществляется танкерами прямо с месторождения, для чего в «неблагоприятное» время года задействуются танкеры ледового класса. Нефть поставляется преимущественно в Европу, так как хорошо подходит для глубокой переработки, для которой требуются высокотехнологичные европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Источник: Газпром нефть

Vityaz

Сорт нефти, добываемый на острове Сахалин (проект «Сахалин-2»). Нефть является легкой, с низким содержанием серы.

Экспортируется нефть этого сорта через порт Пригородное преимущественно в Азию.

Марки нефти представляют собой исторически сложившиеся параметры нефти в определенных регионах или определенных каналах продаж. Порой сорта нефти, торгуемые в определенных регионах, сами по себе определяют особенности инфраструктуры в этих регионах. Так складываются определенные нефтяные рынки, ориентированные на эти сорта. Поэтому Европа традиционно считалась одним из главных рынков для российской нефти: инфраструктура региона, то есть НПЗ, построена и настроена для переработки российской нефти. Аналогично нефть Венесуэлы поставлялась (до санкций) преимущественно в США, а нефть Саудовской Аравии или Ирана – в Китай. Сейчас, в связи с геополитической обстановкой, привычные рынки начинают меняться, а с ними, возможно, изменения ждут и привычные сорта нефти. Так, российскую нефть уже смешивают на НПЗ в Индии и других странах с иными сортами, получая на выходе нечто совсем иное. Кроме того, переориентация экспорта на восток, особенно в перспективе, может повлечь за собой появление новых сортов, или, по крайней мере, изменение структуры российского нефтяного экспорта по сортам. Как будет выглядеть этот процесс покажет время.