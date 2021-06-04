Большинство участников фондового рынка совершает сделки в стандартную торговую сессию, которая в случае Московской биржи длится с 10:00 до 18:40 по московскому времени. Поскольку торги не являются непрерывными, при остановке торгов до следующего торгового дня определяется цена закрытия, а в начале нового торгового дня определяется цена открытия.

Возникает очевидный вопрос, почему цена закрытия предыдущего дня не может быть ценой открытия текущего? В теории может, однако в период между торгами жизнь не останавливается, происходят события, которые так или иначе влияют на компании. Например, некоторые компании могут выпускать отчетность после завершения торгов, дабы избежать повышенной волатильности, связанной с данным событием. Или в промежутке между торговыми сессиями происходит важное политическое событие, влияющее на рынок. Одним словом, рыночная ситуация даже за небольшой промежуток времени может поменяться, и тогда участники рынка, проводящие первые сделки нового торгового дня, могут получить преимущество. Чтобы сгладить возможное влияние описанных выше явлений и придуман аукцион открытия.

Аукцион открытия – мероприятие в начале торговой сессии, позволяющее по специальному алгоритму определить цену открытия и удовлетворить собранные в ходе аукциона первые заявки торгового дня.

Аукцион открытия еще называют «премаркет», также реже употребляется название «дискретный аукцион». Помимо открытия торгов Московская биржа использует дискретный аукцион в случаях сильного (более 20% за 10 минут) роста котировок для стабилизации цены.

Цель аукциона открытия:

Сбор и агрегирование первых заявок торгового дня на покупку и продажу.

Определение цены открытия.

Увеличение общего времени торгов.

Последняя цель в контексте российского рынка выглядит сомнительной, однако, например, в США премаркет длится пять с половиной часов, что при наличие также постмаркета (аналог аукциона открытия, но в конце дня) существенно раздвигает границы торговой сессии и позволяет совершать сделки большую часть суток.

На премаркете участники имеют возможность выставлять только лимитные заявки.

Преимущества аукциона открытия:

Сглаживание неравномерности выхода участников торгов на рынок и устранение необоснованного преимущества одних перед другими за счет этого.

Эффективный механизм определения цены с учетом дисбаланса спроса и предложения.

Минимизация возможности манипулирования ценой первой сделки.

Аукцион открытия проводится в период с 9:50:00 до 9:59:30, в период с 09:59:31 по 09:59:59 аукцион завершается в случайный для каждой отдельной бумаги момент времени. Случайный момент завершения аукциона необходим для того, чтобы не было возможности в последний момент выставить целенаправленно влияющую на результат аукциона заявку.

Стоит отметить, что аукцион открытия проводится вслепую, то есть выставляя заявки участники не видят других заявок и не могут, таким образом, просчитать возможную будущую цену, ориентируясь только на собственное представление о справедливой цене.

Механизм определения цены

1) Собранные лимитные заявки агрегируются для каждого значения цены торгового инструмента.

2) Заявки на покупку суммируются нарастающим итогом для каждой цены в порядке убывания, заявки на продажу – для каждой цены в порядке возрастания.

3) Определяется цена, по которой может быть заключено наибольшее количество сделок.

4) Если для нескольких цен объем возможных сделок одинаков, выбирается та цена, при которой дисбаланс спроса и предложения в лотах минимален.

5) Если указанному выше условию вновь удовлетворяют несколько цен, цена определяется с учетом «рыночного давления»: при преобладании спроса – максимальная из обозначенных цен, при преобладании предложения – минимальная.

6) Если вновь более чем одна цена удовлетворяет всем перечисленным условиям, из данных цен выбирается та, которая ближе к цене закрытия предыдущего дня.

Разберем алгоритм на примере

Заявки на покупку Заявки на продажу Агрегировано на покупку Количество лотов на покупку по цене Цена Количество лотов на продажу по цене Агрегировано на продажу A ↓ 100,5 350 670 B 50 50 100,4 150 320 C 250 200 100,3 100 170 D 350 100 100,2 70 70 E 750 400 100,1 ↑

Для каждого уровня цены A, B, C, D, E собрано количество лотов спроса и предложения в столбце «Количество лотов на покупку/продажу по цене». В порядке убывания цены в столбце «Агрегировано на покупку» и в порядке возрастания цены в столбце «Агрегировано на продажу» собрано общее количество заявок по цене выше данной (для лотов на покупку) и ниже данной (для лотов на продажу). Это означает, что при выборе цены C как цены открытия в результате аукциона, все заявки на покупку по этой цене и более высокой могут быть исполнены, так как, из примера выше, тех, кто поставил заявку на покупку по цене 100,4 определенно устроит и цена 100,3, так как она ниже. Аналогично с точностью до наоборот в случае заявок на продажу.

Как видно из таблицы, наибольший объем сделок может быть заключен по цене C равной 100,3. Объем возможных сделок определяется наименьшей из двух величин – агрегированных заявок на покупку и продажу по данной цене. В нашем случае – 170 лотов. Таким образом, аукцион открытия завершится по цене 103,3, по которой будет закрыта сделок на 170 лотов.

Для подаваемых в рамках аукциона открытия заявок есть два ограничения:

Статический диапазон : определяется национальным клиринговым центром относительно расчетной цены и составляет ≈±(0,5*ставка рыночного риска) от расчетной цены, но не более ±40% от расчетной цены.

Динамический диапазон: не более ±10% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Аукцион открытия интересен прежде всего крупным институциональным инвесторам, а также трейдерам, которые стремятся извлечь небольшую выгоду из торговли на премаркете. Для большинства инвесторов фондового рынка торговля на премаркете связана с дополнительным риском из-за низкой ликвидности. Кроме того, аукцион открытия интересен только в тех случаях, когда между торговыми сессиями произошли какие-то значимые события, способные сильно повлиять на котировку.