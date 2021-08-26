4 причины выбрать некрупный банк в качестве брокера

При выборе брокера трейдеры и инвесторы в основном обращают внимание на следующее:

размер комиссии;

надежное программное обеспечение для торговли;

доступ к качественной аналитике;

индивидуальный подход к клиенту.

Есть мнение, что только крупные банки и инвестиционные компании дают лучшие условия для инвестирования. В этой статье мы развеем этот миф.

Небольшие банки также успешно решают задачи любой сложности, например помогут преумножить накопления с более высокой процентной ставкой при помощи низкорисковых вложений. Или же наоборот, подберут более агрессивную стратегию с большей доходностью.

Рассмотрим 4 преимущества работы с некрупным банком на примере АО АКБ «ЦентроКредит».

Полноценный индивидуальный подход к клиентам легче обеспечить небольшому банку

Внимательное отношение к каждому клиенту может в полной мере обеспечить как раз-таки небольшой банк. В отличие от крупных банков, ему не приходится нести огромные финансовые затраты на содержание сотрудников компании. Небольшой банк концентрирует все ресурсы на оказании качественной поддержки инвесторам, поскольку заинтересован в длительном сотрудничестве с текущими клиентами. Ведь доход брокера прямо пропорционален финансовому благополучию инвестора.

К примеру, каждый клиент банка «ЦентроКредит» может рассчитывать на индивидуальный подход. Он гарантирует предложение наиболее выгодных тарифов в соответствии со стилем торговли и объема совершенных сделок. В этом случае учитывается выбранный клиентом сектор биржи – валютный, фондовый или срочный. Кроме того, каждый клиент может воспользоваться услугами персонального брокера и узнать о главных тенденциях на рынке.

Банк «ЦентроКредит» предлагает перечень наиболее выгодных тарифов:

Онлайн — является оптимальным вариантом для открытия дистанционного счета. При дневном обороте менее 5 млн рублей, комиссия составит 0,02%. Стоит учитывать, что чем больше оборот, тем меньше комиссия.

Спекулятивный — подходит трейдерам, совершающим большое количество сделок. В этом случае комиссия составит от 0,0099%, но не более 0,034%.

Инвестиционный — разработан для клиентов, работающих с заемными средствами. Комиссия выше, чем в других тарифах, но ставка на займ у брокера ниже — 12% годовых.

Солидный — это тариф с наиболее низкой комиссией (0,005%). Подходит клиентам, ежемесячный оборот которых составляет более 500 млн рублей.

Привилегированный — дает возможность, не принимая участия в торговле пользоваться советами брокера, касающихся инвестиций. Комиссия при этом составляет не более 0,18%.

Показатель надежности небольшого банка - способность финансового обеспечения лучших игроков

Небольшой банк является вполне конкурентоспособной организацией на рынке, практически ни в чем не уступающей даже самым крупным игрокам. Например, если банк не входит в первую десятку держателей активов, но при этом имеет высокий экспертный рейтинг надежности и достаточный капитал.

Это касается и банка “ЦентроКредит”, поскольку достаточность его капитала значительно превышает рыночный. Согласно РИА Рейтинг , банки России, входящие в десятку крупнейших, имеют показатель на начало 2020 года - 11,5%-17,8%, тогда как показатели банка «ЦентроКредит» превышают 27%. Также он является одним из лидеров 2019 года по рентабельности активов, его капитал увеличился на 64%.

Банк имеет высокие рейтинги надёжности — ruBB+ от «Эксперт РА» и B/B от Standard & Poor's. С другими отраслевыми рейтингами банка можно ознакомиться на сайте банка .

Преимущества небольшого брокера в решении инвестиционных задач перед крупными брокерами

Концепция работы небольшого банка заключается в фокусировании на конкретных рынках или определенных финансовых продуктах. Также небольшой брокер способен уделить внимание каждому инвестору, и исходя из его потребности сформировать персональную стратегию.

Основным направлением «ЦентроКредита» является брокерское обслуживание. За время работы банка (более 30 лет), сформировался коллектив, состоящий из сильных аналитиков. Вы можете ознакомиться с их аналитическими обзорами на сайте.

Специалистам Банка под силу решить любую задачу инвестора: от спекуляций на валютных площадках, до приобретения акций европейских компаний. Также будут сопровождать инвестиционные сделки не только на бирже, но и других площадках.

Некрупные банки могут брать более низкие комиссии

Небольшой банк может дать очень привлекательные тарифы для торговли ценными бумагами и инвестирования. Это возможно благодаря отсутствию необходимости покрытия таких расходов, как содержание нескольких подразделений и большого штата сотрудников. К тому же, низкие комиссии способствуют привлечению новых инвесторов, которые отказались переплачивать более крупным брокерам.

Банк «Центрокредит» ценит каждого клиента, поэтому для новых инвесторов доступна бесплатная функция открытия счета и предоставления доступа к торговому терминалу. Также абсолютно бесплатной является возможность не только пополнения счета, но и вывода дохода в рублевом эквиваленте вне зависимости от формы (наличные/безналичные).

Самая высокая комиссия за сделку на тарифе Онлайн и составляет 0,01-0,02%. Однако даже этот показатель является достаточно ниже рыночного, который варьируется от 0,03-0,05%.