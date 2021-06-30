ОАО "ДЗРД"
Нет данных
- Кол-во АОИ:343407 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.25%1985 ₽
- За неделю, max:2000 ₽
- За неделю, min:1970 ₽
Нет данных
- АО «РТ - Проектные технологии»33.03%
- Алексей Алексеевич Паньков17.15%
- Василий Николаевич Гусев3.84%
- Прочие45.98%
Общая информация
Донской завод радиодеталей (ДЗРД) был основан в конце 1993 года. Завод расположен в Тульской области (г. Донской) всего в 250 км от столицы РФ. Предприятие занимает площадь в 22 гектара, а производство расположено на 96,9 тыс. кв. м. Удачное географическое положение создает удобные условия для эффективной коммерческой и производственной деятельности.
Основные направления работы
ОАО «Донской завод радиодеталей» специализируется на производстве керамических элементов, которые активно применяются при изготовлении товаров народного потребления и техники разного назначения. В рамках повседневной деятельности ДЗРД осуществляет разработку компонентов, тестирование опытных образцов и непосредственное серийное изготовление. Для своей деятельности акционерное общество использует российские рынки сырья (вакуум-плотной алюмооксидной керамики), а также частично задействует продукцию производителей из Украины и Беларуси.
Кроме изготовления керамических, стекло- и металлокерамических деталей для сборки интегральных схем, ДЗРД занят в следующих областях деятельности:
Производство товаров массового потребления. К ним относятся светильники, светорассеивающие элементы, смесители для раковин, нагревательные детали для холодильников, а также парикмахерские электрощипцы. Вся продукция включает керамические детали собственного производства.
Посредничество в сбытовой и торгово-закупочной работе. Предприятие оказывает услуги складского хранения и предлагает помощь в осуществлении транспортной доставке товаров.
Ремонт, восстановление и пусконаладка профессионального оборудования для промышленных предприятий из близлежащих регионов.
Инвестиционная деятельность. ДЗРД оказывает платные услуги юридическим лицам, материальную помощь предприятиям из разных сфер промышленности.
ОАО «Донской завод радиодеталей» участвует и во внешнеэкономической торговле, поставляя продукцию собственного производства на зарубежные рынки.
На Московской бирже акции компании торгуются под тикерами «DZRD» и «DZRDP».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 244 071 тыс. руб.
- Оборотные активы699 440 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 878 167 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства733 138 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства332 206 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выпуск продукции по приоритетным видам деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ"
- Сокращенное наименованиеОАО "ДЗРД"
- РуководительПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: приборостроение
- Вид деятельностиПроизводство элементов электронной аппаратуры
- ОГРН1027101373738
- ИНН7114001610
- Юридический адрес:301750, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОНСКОЙ, МКР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д.10
- Телефон+74874655747
- E-mailadmin@alund.ru
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