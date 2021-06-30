Донской завод радиодеталей (ДЗРД) был основан в конце 1993 года. Завод расположен в Тульской области (г. Донской) всего в 250 км от столицы РФ. Предприятие занимает площадь в 22 гектара, а производство расположено на 96,9 тыс. кв. м. Удачное географическое положение создает удобные условия для эффективной коммерческой и производственной деятельности.

Основные направления работы

ОАО «Донской завод радиодеталей» специализируется на производстве керамических элементов, которые активно применяются при изготовлении товаров народного потребления и техники разного назначения. В рамках повседневной деятельности ДЗРД осуществляет разработку компонентов, тестирование опытных образцов и непосредственное серийное изготовление. Для своей деятельности акционерное общество использует российские рынки сырья (вакуум-плотной алюмооксидной керамики), а также частично задействует продукцию производителей из Украины и Беларуси.

Кроме изготовления керамических, стекло- и металлокерамических деталей для сборки интегральных схем, ДЗРД занят в следующих областях деятельности:

Производство товаров массового потребления. К ним относятся светильники, светорассеивающие элементы, смесители для раковин, нагревательные детали для холодильников, а также парикмахерские электрощипцы. Вся продукция включает керамические детали собственного производства. Посредничество в сбытовой и торгово-закупочной работе. Предприятие оказывает услуги складского хранения и предлагает помощь в осуществлении транспортной доставке товаров. Ремонт, восстановление и пусконаладка профессионального оборудования для промышленных предприятий из близлежащих регионов. Инвестиционная деятельность. ДЗРД оказывает платные услуги юридическим лицам, материальную помощь предприятиям из разных сфер промышленности.

ОАО «Донской завод радиодеталей» участвует и во внешнеэкономической торговле, поставляя продукцию собственного производства на зарубежные рынки.

На Московской бирже акции компании торгуются под тикерами «DZRD» и «DZRDP».