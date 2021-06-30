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ОАО "ДЗРД"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:343407 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.25%1985 ₽
  • За неделю, max:2000 ₽
  • За неделю, min:1970 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация858 млн. руб.
  • АО «РТ - Проектные технологии»33.03%
  • Алексей Алексеевич Паньков17.15%
  • Василий Николаевич Гусев3.84%
  • Прочие45.98%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

Донской завод радиодеталей (ДЗРД) был основан в конце 1993 года. Завод расположен в Тульской области (г. Донской) всего в 250 км от столицы РФ. Предприятие занимает площадь в 22 гектара, а производство расположено на 96,9 тыс. кв. м. Удачное географическое положение создает удобные условия для эффективной коммерческой и производственной деятельности. 

Основные направления работы

ОАО «Донской завод радиодеталей» специализируется на производстве керамических элементов, которые активно применяются при изготовлении товаров народного потребления и техники разного назначения. В рамках повседневной деятельности ДЗРД осуществляет разработку компонентов, тестирование опытных образцов и непосредственное серийное изготовление. Для своей деятельности акционерное общество использует российские рынки сырья (вакуум-плотной алюмооксидной керамики), а также частично задействует продукцию производителей из Украины и Беларуси.  

Кроме изготовления керамических, стекло- и металлокерамических деталей для сборки интегральных схем, ДЗРД занят в следующих областях деятельности:

  1. Производство товаров массового потребления. К ним относятся светильники, светорассеивающие элементы, смесители для раковин, нагревательные детали для холодильников, а также парикмахерские электрощипцы. Вся продукция включает керамические детали собственного производства. 

  2. Посредничество в сбытовой и торгово-закупочной работе. Предприятие оказывает услуги складского хранения и предлагает помощь в осуществлении транспортной доставке товаров. 

  3. Ремонт, восстановление и пусконаладка профессионального оборудования для промышленных предприятий из близлежащих регионов. 

  4. Инвестиционная деятельность. ДЗРД  оказывает платные услуги юридическим лицам, материальную помощь предприятиям из разных сфер промышленности. 

ОАО «Донской завод радиодеталей» участвует и во внешнеэкономической торговле, поставляя продукцию собственного производства на зарубежные рынки.

На Московской бирже акции компании торгуются под тикерами «DZRD» и «DZRDP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 943 511тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 244 071 тыс. руб.
  • Оборотные активы699 440 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 878 167 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства733 138 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства332 206 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.91Долг/EBITDA
5.59EV/EBITDA
6.78EV/OCF
1.05EV/S
0.34P/BV
5.75P/E
-1.22P/FCF
-2.64P/NCAV
-2.57P/NNWC
0.66P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.24Долг/EBITDA
5.7EV/EBITDA
11.56EV/OCF
0.89EV/S
1.63P/BV
7.17P/E
12.48P/FCF
-0.93P/NCAV
0.78P/NNWC
0.75P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.25Коэффицент абсолютной ликвидности
0.73Коэффициент автономии
20Рентабельность общая, %
-0.13Коэффициент маневренности собственного капитала
0.52Оборачиваемость собственного капитала
-0.52Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.96Оборачиваемость оборотных активов
2.11Коэффицент текущей ликвидности
0.2Коэффициент привлечения заемного капитала
8.43Коэффицент покрытия процентов
4.67Оборачиваемость запасов
-1.24Коэффициент обеспеченности запасами
0.92Коэффициент покрытия инвестиций
5.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.82Индекс постоянного актива
16Маржа прибыли, %
0.18Коэффициент мобильности имущества
1.21Коэффицент срочной ликвидности
4.07Оборачиваемость дебиторской задолженности
10Рентабельность оборотных активов, %
2Рентабельность внеоборотных активов, %
2Рентабельность производственных фондов, %
2Рентабельность задействованного капитала, %
2Рентабельность собственного капитала, %
25Рентабельность продаж, %
0.31Коэффициент краткосрочной задолженности
0.12Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выпуск продукции по приоритетным видам деятельности

2020 г.
2 455.8тыс. штМеталло-керамические корпуса для интегральных схем
170тыс. штИзделия из массы ВК-94
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Положение о службе внутреннего аудита от 07.02.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ"
  • Сокращенное наименованиеОАО "ДЗРД"
  • РуководительПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: приборостроение
  • Вид деятельностиПроизводство элементов электронной аппаратуры
Юридическая информация
  • ОГРН1027101373738
  • ИНН7114001610
  • Юридический адрес:301750, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОНСКОЙ, МКР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д.10
Контактная информация
  • Телефон+74874655747
  • E-mailadmin@alund.ru
  • Сайтссылка