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ПАО "УК "АРСАГЕРА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:123817165 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.42%7.07 ₽
  • За неделю, max:7.25 ₽
  • За неделю, min:6.98 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.2 ₽
  • Отсечка:05.07.2021
  • Доходность:3.24%
дивидендная история
100%
Капитализация875 млн. руб.
  • Василий Евгеньевич Соловьев27.81%
  • Игорь Эдуардович Капранов11.36%
  • Алексей Романович Трусов10.05%
  • Михаил Владимирович Герасимов10%
  • Виктор Алексеевич Сизиков9.4%
  • Павел Валентинович Лебедев5.19%
  • Эдуард Николаевич Капранов6.43%
  • Прочие19.75%
Источник: ежеквартальный отчет за II квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Управляющая компания „АРСАГЕРА”» основано в 2004 году и стало первой российской УК, чьи акции обращаются на бирже. Компания специализируется на управлении инвестиционными активами. В рамках повседневной деятельности УК не просто выбирает интересные объекты для капиталовложений, но и активно участвует в процессе повышения качества корпоративного управления. 

АРСАГЕРА практикует социально-ответственный подход в ведении бизнеса. В рамках заботы о будущем людей компания стремится создать правильные представления о рынке недвижимости, инвестиций, финансов, а также оказывает всестороннюю поддержку своим партнерам. В рамках работы по повышению коммерческой грамотности среди клиентов бесплатно распространяется книга «Заметки в инвестировании», которая издается с 2013 года.   

Основные виды деятельности

ПАО «АРСАГЕРА» специализируется на работе с паевыми инвестиционными фондами и оказании услуг в области индивидуального доверительного управления. В число активов УК входит один закрытый ПИФ, три открытых и два интервальных.  Каждый из них специализируется на отдельном виде продуктов:

  • акции;

  • облигации;

  • жилищное строительство;

  • смешанные инвестиции. 

Управляющая компания АРСАГЕРА позволяет любому желающему вложить деньги в рынок недвижимости и ценные бумаги, что является инструментом для защиты от инфляции, а также позволяет клиентам улучшать их благосостояние. 

В 2007 году компания первая разместила на бирже 3,8 млн собственных акций по стоимости 4,3 рубля, что составило 11% от общего уставного капитала. Число желающих вложить собственные средства в данные ценные бумаги превысило 150 человек. Тикер ценных бумаг на московской бирже — «ARSA».

Кроме основной деятельности, АРСАГЕРА занимается исследованием принципов и актуальных проблем в области российского корпоративного управления, а также защитой прав миноритарных акционеров. Результаты этой деятельности являются публичными и открыты для общего доступа.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
266 357тыс. руб.

Активы

  • Активы всего266 357 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы246 679 тыс. руб.
  • Обязательства всего19 678 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
-8.29Долг/EBITDA
29.73EV/EBITDA
-60.92EV/OCF
20.82EV/S
4.47P/BV
55.24P/E
-76.86P/FCF
4.47P/NCAV
0P/NNWC
26.62P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
-3.58Долг/EBITDA
18.02EV/EBITDA
-33.97EV/OCF
14.75EV/S
2.66P/BV
25.14P/E
-39.88P/FCF
2.69P/NCAV
0P/NNWC
12.59P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
246 679Собственный капитал
0.93Достаточность капитала
246 857Процентные активы
10 038Процентные пассивы
19 970Чистая прибыль
7.5ROA, %
8.1ROE, %
266 357Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРСАГЕРА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "УК "АРСАГЕРА"
  • РуководительСОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФинансовые институты
  • Вид деятельностиДеятельность по управлению ценными бумагами
Юридическая информация
  • ОГРН1047855067633
  • ИНН7840303927
  • Юридический адрес:194021, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШАТЕЛЕНА, Д. 26, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н
Контактная информация
  • Телефон+78123130530
  • E-mailclients@arsagera.ru
  • Сайтссылка