ПАО "УК "АРСАГЕРА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:123817165 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.42%7.07 ₽
- За неделю, max:7.25 ₽
- За неделю, min:6.98 ₽
- Дивиденд:0.2 ₽
- Отсечка:05.07.2021
- Доходность:3.24%
- Василий Евгеньевич Соловьев27.81%
- Игорь Эдуардович Капранов11.36%
- Алексей Романович Трусов10.05%
- Михаил Владимирович Герасимов10%
- Виктор Алексеевич Сизиков9.4%
- Павел Валентинович Лебедев5.19%
- Эдуард Николаевич Капранов6.43%
- Прочие19.75%
Общая информация
ПАО «Управляющая компания „АРСАГЕРА”» основано в 2004 году и стало первой российской УК, чьи акции обращаются на бирже. Компания специализируется на управлении инвестиционными активами. В рамках повседневной деятельности УК не просто выбирает интересные объекты для капиталовложений, но и активно участвует в процессе повышения качества корпоративного управления.
АРСАГЕРА практикует социально-ответственный подход в ведении бизнеса. В рамках заботы о будущем людей компания стремится создать правильные представления о рынке недвижимости, инвестиций, финансов, а также оказывает всестороннюю поддержку своим партнерам. В рамках работы по повышению коммерческой грамотности среди клиентов бесплатно распространяется книга «Заметки в инвестировании», которая издается с 2013 года.
Основные виды деятельности
ПАО «АРСАГЕРА» специализируется на работе с паевыми инвестиционными фондами и оказании услуг в области индивидуального доверительного управления. В число активов УК входит один закрытый ПИФ, три открытых и два интервальных. Каждый из них специализируется на отдельном виде продуктов:
акции;
облигации;
жилищное строительство;
смешанные инвестиции.
Управляющая компания АРСАГЕРА позволяет любому желающему вложить деньги в рынок недвижимости и ценные бумаги, что является инструментом для защиты от инфляции, а также позволяет клиентам улучшать их благосостояние.
В 2007 году компания первая разместила на бирже 3,8 млн собственных акций по стоимости 4,3 рубля, что составило 11% от общего уставного капитала. Число желающих вложить собственные средства в данные ценные бумаги превысило 150 человек. Тикер ценных бумаг на московской бирже — «ARSA».
Кроме основной деятельности, АРСАГЕРА занимается исследованием принципов и актуальных проблем в области российского корпоративного управления, а также защитой прав миноритарных акционеров. Результаты этой деятельности являются публичными и открыты для общего доступа.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Активы всего266 357 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы246 679 тыс. руб.
- Обязательства всего19 678 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРСАГЕРА"
- Сокращенное наименованиеПАО "УК "АРСАГЕРА"
- РуководительСОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльФинансовые институты
- Вид деятельностиДеятельность по управлению ценными бумагами
- ОГРН1047855067633
- ИНН7840303927
- Юридический адрес:194021, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШАТЕЛЕНА, Д. 26, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н
- Телефон+78123130530
- E-mailclients@arsagera.ru
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