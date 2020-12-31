ПАО "УК "АРСАГЕРА"

ПАО «Управляющая компания „АРСАГЕРА”» основано в 2004 году и стало первой российской УК, чьи акции обращаются на бирже. Компания специализируется на управлении инвестиционными активами. В рамках повседневной деятельности УК не просто выбирает интересные объекты для капиталовложений, но и активно участвует в процессе повышения качества корпоративного управления.

АРСАГЕРА практикует социально-ответственный подход в ведении бизнеса. В рамках заботы о будущем людей компания стремится создать правильные представления о рынке недвижимости, инвестиций, финансов, а также оказывает всестороннюю поддержку своим партнерам. В рамках работы по повышению коммерческой грамотности среди клиентов бесплатно распространяется книга «Заметки в инвестировании», которая издается с 2013 года.

Основные виды деятельности

ПАО «АРСАГЕРА» специализируется на работе с паевыми инвестиционными фондами и оказании услуг в области индивидуального доверительного управления. В число активов УК входит один закрытый ПИФ, три открытых и два интервальных. Каждый из них специализируется на отдельном виде продуктов:

акции;

облигации;

жилищное строительство;

смешанные инвестиции.

Управляющая компания АРСАГЕРА позволяет любому желающему вложить деньги в рынок недвижимости и ценные бумаги, что является инструментом для защиты от инфляции, а также позволяет клиентам улучшать их благосостояние.

В 2007 году компания первая разместила на бирже 3,8 млн собственных акций по стоимости 4,3 рубля, что составило 11% от общего уставного капитала. Число желающих вложить собственные средства в данные ценные бумаги превысило 150 человек. Тикер ценных бумаг на московской бирже — «ARSA».

Кроме основной деятельности, АРСАГЕРА занимается исследованием принципов и актуальных проблем в области российского корпоративного управления, а также защитой прав миноритарных акционеров. Результаты этой деятельности являются публичными и открыты для общего доступа.