ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» занимается энергоснабжением потребителей Астраханской области. Благодаря присутствию локальных ЛЭП, присоединяемых к линиям передач Казахстана, компания совершает поставку ресурса на международный энергетический рынок. ПАО «АЭК» имеет статус гарантирующего поставщика электричества в регионе.

Краткий экскурс в историю

Астраханская энергосбытовая компания зарегистрирована в 2005 году. Она была создана в ходе выделения из предприятий Группы «Астраханьэнерго». Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО произошла в 2015 году.

Компания действует на территории в 44,1 тыс. кв. км. с населением в 1,120 млн человек. Главная цель работы предприятия — бесперебойная поставка ресурса и минимизация потерь в сети.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к покупке электроэнергии на оптово-розничном рынке и продаже ее потребителям (юридическим лицам и гражданам). ПАО «АЭК» регулирует деятельность других энергокомпаний. Также предприятие совершает монтаж и обслуживание приборов учета и подключение потребителей к сети.

Акции компании

Уставной капитал энергосбытового предприятия составляет в 5,417 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,007 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют. Крупнейшими акционерами компании являются ООО «СМУ-22» (20%) и ООО «Гидро Финанс» (20%).

Торги акциями совершаются на Московской фондовой бирже под тикером «ASSB» (3 котировальный список).