ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:773900078 шт.
- Номинал:0.007 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-4.35%0.792 ₽
- За неделю, max:0.8445 ₽
- За неделю, min:0.791 ₽
- Дивиденд:0.06 ₽
- Отсечка:13.07.2020
- Доходность:6.96%
- ООО «Гидро Финанс»20.4%
- ООО «Мастерстрой»19.38%
- Анастасия Сергеевна Печерица20.14%
- АО «Независимая Инвестиционная Компания»14.66%
- Прочие25.41%
Общая информация
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» занимается энергоснабжением потребителей Астраханской области. Благодаря присутствию локальных ЛЭП, присоединяемых к линиям передач Казахстана, компания совершает поставку ресурса на международный энергетический рынок. ПАО «АЭК» имеет статус гарантирующего поставщика электричества в регионе.
Краткий экскурс в историю
Астраханская энергосбытовая компания зарегистрирована в 2005 году. Она была создана в ходе выделения из предприятий Группы «Астраханьэнерго». Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО произошла в 2015 году.
Компания действует на территории в 44,1 тыс. кв. км. с населением в 1,120 млн человек. Главная цель работы предприятия — бесперебойная поставка ресурса и минимизация потерь в сети.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к покупке электроэнергии на оптово-розничном рынке и продаже ее потребителям (юридическим лицам и гражданам). ПАО «АЭК» регулирует деятельность других энергокомпаний. Также предприятие совершает монтаж и обслуживание приборов учета и подключение потребителей к сети.
Акции компании
Уставной капитал энергосбытового предприятия составляет в 5,417 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,007 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют. Крупнейшими акционерами компании являются ООО «СМУ-22» (20%) и ООО «Гидро Финанс» (20%).
Торги акциями совершаются на Московской фондовой бирже под тикером «ASSB» (3 котировальный список).
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы65 404 тыс. руб.
- Оборотные активы3 980 998 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы192 404 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 691 182 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 162 816 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- РуководительСИДОРКИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1053000000041
- ИНН3017041554
- Юридический адрес:414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, ПЛ. ДЖОНА РИДА, Д. 3, ЛИТЕР СТРОЕНИЯ А
- Телефон+78512338613
- E-mailsecr@astsbyt.ru
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