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ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:773900078 шт.
  • Номинал:0.007 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.35%0.792 ₽
  • За неделю, max:0.8445 ₽
  • За неделю, min:0.791 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.06 ₽
  • Отсечка:13.07.2020
  • Доходность:6.96%
дивидендная история
100%
Капитализация613 млн. руб.
  • ООО «Гидро Финанс»20.4%
  • ООО «Мастерстрой»19.38%
  • Анастасия Сергеевна Печерица20.14%
  • АО «Независимая Инвестиционная Компания»14.66%
  • Прочие25.41%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» занимается энергоснабжением потребителей Астраханской области. Благодаря присутствию локальных ЛЭП, присоединяемых к линиям передач Казахстана, компания совершает поставку ресурса на международный энергетический рынок. ПАО «АЭК» имеет статус гарантирующего поставщика электричества в регионе.

Краткий экскурс в историю

Астраханская энергосбытовая компания зарегистрирована в 2005 году. Она была создана в ходе выделения из предприятий Группы «Астраханьэнерго». Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО произошла в 2015 году.

Компания действует на территории в 44,1 тыс. кв. км. с населением в 1,120 млн человек. Главная цель работы предприятия — бесперебойная поставка ресурса и минимизация потерь в сети. 

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к покупке электроэнергии на оптово-розничном рынке и продаже ее потребителям (юридическим лицам и гражданам). ПАО «АЭК» регулирует деятельность других энергокомпаний. Также предприятие совершает монтаж и обслуживание приборов учета и подключение потребителей к сети.

Акции компании

Уставной капитал энергосбытового предприятия составляет в 5,417 млн рублей. Он разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,007 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют. Крупнейшими акционерами компании являются ООО «СМУ-22» (20%) и ООО «Гидро Финанс» (20%).

Торги акциями совершаются на Московской фондовой бирже под тикером «ASSB» (3 котировальный список).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
4 046 402тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы65 404 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 980 998 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы192 404 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 691 182 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 162 816 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.53Долг/EBITDA
1.78EV/EBITDA
0.3EV/OCF
0.08EV/S
3.58P/BV
11.65P/E
6.91P/FCF
5.42P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.06P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.05Коэффициент автономии
0.97Рентабельность общая, %
0.66Коэффициент маневренности собственного капитала
74.28Оборачиваемость собственного капитала
0.03Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.86Оборачиваемость оборотных активов
1.84Коэффицент текущей ликвидности
0.9Коэффициент привлечения заемного капитала
65.85Коэффицент покрытия процентов
7 686.04Оборачиваемость запасов
0Коэффициент обеспеченности запасов
0.47Коэффициент покрытия инвестиций
5.49Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.34Индекс постоянного актива
0.48Маржа прибыли, %
0.98Коэффициент мобильности имущества
1.84Коэффицент срочной ликвидности
3.02Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.37Рентабельность оборотных активов, %
79.85Рентабельность внеоборотных активов, %
78.16Рентабельность производственных фондов, %
1.4Рентабельность задействованного капитала, %
35.57Рентабельность собственного капитала, %
4.81Рентабельность продаж, %
0.56Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
2 758.68млн кВт*чПокупка электроэнергии
2 758.68млн кВт*чПродажа электроэнергии
7 489МВтПокупка мощности
2 781.93млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • РуководительСИДОРКИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1053000000041
  • ИНН3017041554
  • Юридический адрес:414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, ПЛ. ДЖОНА РИДА, Д. 3, ЛИТЕР СТРОЕНИЯ А
Контактная информация
  • Телефон+78512338613
  • E-mailsecr@astsbyt.ru
  • Сайтссылка