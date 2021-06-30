ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Нет данных
- Кол-во АОИ:80700000 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.50%1000 ₽
- За неделю, max:1010 ₽
- За неделю, min:995 ₽
- Дивиденд:18.59 ₽
- Отсечка:12.12.2021
- Доходность:1.72%
- ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»99.27%
- Прочие0.73%
Общая информация
АКБ «АВАНГАРД» имеет комплекс лицензий и сертификатов для осуществления деятельности в финансовом секторе. Банк входит в список наиболее крупных кредитных организаций в России по объемам значимых показателей.
Свою историю акционерный банк начал вести с 1994 года. На сегодняшний день АКБ «АВАНГАРД» имеет представительства в 75 российских городах. Они включают более 300 современных офисов обслуживания частных и корпоративных клиентов. Особенно развита сеть отделений в Московском регионе.
Банк «АВАНГАРД» функционирует на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 2879. Кроме этого, предприятие может похвастаться премией «Народный рейтинг 2017» от информационного сервиса Banki.ru. Портал Global Banking & Finance Review (Великобритания) признал акционерное общество лучшим корпоративным и интернет-банком 2019 года. Международные рейтинговые агентства присвоили банку «АВАНГАРД» статус B2/NP (стабильный прогноз).
Основная деятельность
АКБ «АВАНГАРД» предлагает полный спектр услуг, в том числе и ряд уникальных на финансовом рынке. В клиентскую структуру предприятия входят более 1 млн частных лиц и свыше 120 тыс. коммерческих организаций. Акционерный банк объединяет представителей агропромышленного и аграрного сектора, инвестиционные и производственные организации.
Главными направлениями деятельности предприятия являются следующие финансовые услуги.
Выпуск и обслуживание кредитных карт.
Привлечение финансовых средств частных лиц на вклады.
Расчетно-кассовое обслуживание.
Кредитование коммерческих структур.
Руководство АКБ «АВАНГАРД» отмечает высокий уровень доверия со стороны корпоративных клиентов и физических лиц, надежность самой коммерческой структуры. Прямым доказательством этого является стабильное развитие.
Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «AVAN».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего132 914 539 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы25 921 920 тыс. руб.
- Обязательства всего106 992 619 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78003339898
- E-mailinfo@avangard.ru
- Сайтссылка