ПАО АКБ «АВАНГАРД»

АКБ «АВАНГАРД» имеет комплекс лицензий и сертификатов для осуществления деятельности в финансовом секторе. Банк входит в список наиболее крупных кредитных организаций в России по объемам значимых показателей.

Свою историю акционерный банк начал вести с 1994 года. На сегодняшний день АКБ «АВАНГАРД» имеет представительства в 75 российских городах. Они включают более 300 современных офисов обслуживания частных и корпоративных клиентов. Особенно развита сеть отделений в Московском регионе.

Банк «АВАНГАРД» функционирует на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 2879. Кроме этого, предприятие может похвастаться премией «Народный рейтинг 2017» от информационного сервиса Banki.ru. Портал Global Banking & Finance Review (Великобритания) признал акционерное общество лучшим корпоративным и интернет-банком 2019 года. Международные рейтинговые агентства присвоили банку «АВАНГАРД» статус B2/NP (стабильный прогноз).

Основная деятельность

АКБ «АВАНГАРД» предлагает полный спектр услуг, в том числе и ряд уникальных на финансовом рынке. В клиентскую структуру предприятия входят более 1 млн частных лиц и свыше 120 тыс. коммерческих организаций. Акционерный банк объединяет представителей агропромышленного и аграрного сектора, инвестиционные и производственные организации.

Главными направлениями деятельности предприятия являются следующие финансовые услуги.

Выпуск и обслуживание кредитных карт.

Привлечение финансовых средств частных лиц на вклады.

Расчетно-кассовое обслуживание.

Кредитование коммерческих структур.

Руководство АКБ «АВАНГАРД» отмечает высокий уровень доверия со стороны корпоративных клиентов и физических лиц, надежность самой коммерческой структуры. Прямым доказательством этого является стабильное развитие.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «AVAN».