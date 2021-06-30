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ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:80700000 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.50%1000 ₽
  • За неделю, max:1010 ₽
  • За неделю, min:995 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:18.59 ₽
  • Отсечка:12.12.2021
  • Доходность:1.72%
дивидендная история
100%
Капитализация80 700 млн. руб.
  • ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»99.27%
  • Прочие0.73%
Источник: МСФО 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

АКБ «АВАНГАРД» имеет комплекс лицензий и сертификатов для осуществления деятельности в финансовом секторе. Банк входит в список наиболее крупных кредитных организаций в России по объемам значимых показателей. 

Свою историю акционерный банк начал вести с 1994 года. На сегодняшний день АКБ «АВАНГАРД» имеет представительства в 75 российских городах. Они включают более 300 современных офисов обслуживания частных и корпоративных клиентов. Особенно развита сеть отделений в Московском регионе. 

Банк «АВАНГАРД» функционирует на базе Генеральной лицензии ЦБ РФ № 2879. Кроме этого, предприятие может похвастаться премией «Народный рейтинг 2017» от информационного сервиса Banki.ru. Портал Global Banking & Finance Review (Великобритания) признал акционерное общество лучшим корпоративным и интернет-банком 2019 года. Международные рейтинговые агентства присвоили банку «АВАНГАРД» статус B2/NP (стабильный прогноз). 

Основная деятельность

АКБ «АВАНГАРД» предлагает полный спектр услуг, в том числе и ряд уникальных на финансовом рынке. В клиентскую структуру предприятия входят более 1 млн частных лиц и свыше 120 тыс. коммерческих организаций. Акционерный банк объединяет представителей агропромышленного и аграрного сектора, инвестиционные и производственные организации. 

Главными направлениями деятельности предприятия являются следующие финансовые услуги. 

  • Выпуск и обслуживание кредитных карт. 

  • Привлечение финансовых средств частных лиц на вклады. 

  • Расчетно-кассовое обслуживание. 

  • Кредитование коммерческих структур.

Руководство АКБ «АВАНГАРД» отмечает высокий уровень доверия со стороны корпоративных клиентов и физических лиц, надежность самой коммерческой структуры. Прямым доказательством этого является стабильное развитие.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером «AVAN».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
132 914 539тыс. руб.

Активы

  • Активы всего132 914 539 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы25 921 920 тыс. руб.
  • Обязательства всего106 992 619 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.46P/BV
15.86P/E
40.5P/Net operational profit
5.63P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
25 921 920Собственный капитал
0.2Достаточность капитала
-2 737 054Комиссионные расходы
124Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
9 210 387Комиссионные доходы
1Стоимость пассивов, %
89 463 925Процентные активы
-1 507 808Процентные расходы
6 708 418Процентные доходы
102 634 193Процентные пассивы
6 473 333Чистые коммссионные доходы
5 200 610Чистые процентные доходы
4Чистая процентная маржа, %
6Чистый спред, %
5 647 292Чистая прибыль
4ROA, %
22ROE, %
7Доходность активов, %
132 914 539Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
146 751 802тыс.руб.Активы-нетто
43 865 268тыс.руб.Кредитный портфель
4 919 689тыс.руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
36 485 837тыс.руб.Вклады физических лиц
32 948 706тыс.руб.Вложения в ценные бумаги
20 682 875тыс.руб.Собственный капитал

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
74.478%В рублях
25.522%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
94.497%В рублях
5.503%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
0тыс.руб.Государство
60 604 427тыс.руб.Юридические лица
36 624 516тыс.руб.Физические лица
97 228 943тыс.руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
0.07%Добыча золота, драгоценных металлов и алмазов
33.15%Сельское хозяйство
1.31%Страхование и финансы
5.75%Строительство
0.88%Торговля
0.14%Транспорт и связь
7.77%Физические лица
18.66%Финансовая аренда
2.97%Прочие
1.68%Машиностроение
0.21%Металлургическое производство
0.07%Научно-исследовательские работы
7.95%Недвижимость
0%Нефтегазовая отрасль и добыча угля
0.76%Перерабатывающая промышленность
5.25%Пищевая промышленность
13.41%Промышленное производство
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78003339898
  • E-mailinfo@avangard.ru
  • Сайтссылка