ПАО «ГАЗ» входит в структуру холдинга, основанного в 2005 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Нижнем Новгороде. Ключевым юридическим лицом является «Группа ГАЗ», консолидированная вокруг ПАО «ГАЗ». В это объединение включено 13 производств из 8 российских регионов.

Основные направления деятельности

ГАЗ с 2005 года работает и развивается в отрасли машиностроения и занимает в этой сфере особое место. Предприятию принадлежат 50% отечественного рынка коммерческих автомобилей. В секторе продаж грузовиков средней грузоподъемности ГАЗ обладает рекордными 70% от общего объема. В географию поставок включены не только все российские регионы и страны СНГ, но и некоторые государства дальнего зарубежья. Всего открыто больше 200 центров продаж автомобилей этого бренда и почти 2 тыс. магазинов по сбыту деталей машин.

ПАО «ГАЗ» включает в себя несколько дивизионов, каждый из которых занимается выпуском ограниченной линейки продукции.

Легкие коммерческие авто марок «Соболь», «ГАЗель».

Грузовые машины средней грузоподъемности «Валдай».

Автомобили с повышенной проходимостью «Вепрь» и «Садко».

Комфортабельные пассажирские автобусы.

Автозапчасти и компоненты.

В модельном ряду машин ГАЗ есть коммерческие авто до 8,2 тонн и вместимостью до 14 пассажиров. Заводы данного холдинга регулярно поставляют транспорт для организации школьных перевозок, автолавок, мобильных лабораторий. Машины этого бренда используются инкассаторами, силовыми структурами, больницами и госпиталями.

Предприятие активно сотрудничает с таким всемирно известными автомобильными концернами, как Daimler, General Motors, Volkswagen. Конвейеры заводов ГАЗ выпускают некоторые модели легковых иномарок и зарубежного коммерческого транспорта. С 2012 года предприятие собирает и реализует свою продукцию в Турции.