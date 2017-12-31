ПАО "ГАЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:18520260 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.48%420 ₽
- За неделю, max:437 ₽
- За неделю, min:417 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:15.07.2019
- Доходность:0.00%
- ООО «Русские машины»61.05%
- ООО «ИНВЕСТТЕХ»16.25%
- Прочие22.7%
Общая информация
ПАО «ГАЗ» входит в структуру холдинга, основанного в 2005 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Нижнем Новгороде. Ключевым юридическим лицом является «Группа ГАЗ», консолидированная вокруг ПАО «ГАЗ». В это объединение включено 13 производств из 8 российских регионов.
Основные направления деятельности
ГАЗ с 2005 года работает и развивается в отрасли машиностроения и занимает в этой сфере особое место. Предприятию принадлежат 50% отечественного рынка коммерческих автомобилей. В секторе продаж грузовиков средней грузоподъемности ГАЗ обладает рекордными 70% от общего объема. В географию поставок включены не только все российские регионы и страны СНГ, но и некоторые государства дальнего зарубежья. Всего открыто больше 200 центров продаж автомобилей этого бренда и почти 2 тыс. магазинов по сбыту деталей машин.
ПАО «ГАЗ» включает в себя несколько дивизионов, каждый из которых занимается выпуском ограниченной линейки продукции.
Легкие коммерческие авто марок «Соболь», «ГАЗель».
Грузовые машины средней грузоподъемности «Валдай».
Автомобили с повышенной проходимостью «Вепрь» и «Садко».
Комфортабельные пассажирские автобусы.
Автозапчасти и компоненты.
В модельном ряду машин ГАЗ есть коммерческие авто до 8,2 тонн и вместимостью до 14 пассажиров. Заводы данного холдинга регулярно поставляют транспорт для организации школьных перевозок, автолавок, мобильных лабораторий. Машины этого бренда используются инкассаторами, силовыми структурами, больницами и госпиталями.
Предприятие активно сотрудничает с таким всемирно известными автомобильными концернами, как Daimler, General Motors, Volkswagen. Конвейеры заводов ГАЗ выпускают некоторые модели легковых иномарок и зарубежного коммерческого транспорта. С 2012 года предприятие собирает и реализует свою продукцию в Турции.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2017
Активы
- Внеоборотные активы63 822 389 тыс. руб.
- Оборотные активы44 851 268 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 520 341 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства45 035 840 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства63 222 506 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2017
Среднеотраслевой31.12.2017
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2017
Показатели деятельности
Реализация продкукции2015 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиПроизводство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
- ОГРН1025202265571
- ИНН5200000046
- Юридический адрес:603004, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.88
- Телефон+78007000747
- E-mailklient@gaz.ru
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