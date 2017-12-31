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ПАО "ГАЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:18520260 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.48%420 ₽
  • За неделю, max:437 ₽
  • За неделю, min:417 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:15.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация8 259 млн. руб.
  • ООО «Русские машины»61.05%
  • ООО «ИНВЕСТТЕХ»16.25%
  • Прочие22.7%
Источник: ежеквартальный отчет за I квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ГАЗ» входит в структуру холдинга, основанного в 2005 году. Штаб-квартира предприятия расположена в Нижнем Новгороде. Ключевым юридическим лицом является «Группа ГАЗ», консолидированная вокруг ПАО «ГАЗ». В это объединение включено 13 производств из 8 российских регионов. 

Основные направления деятельности

ГАЗ с 2005 года работает и развивается в отрасли машиностроения и занимает в этой сфере особое место. Предприятию принадлежат 50% отечественного рынка коммерческих автомобилей. В секторе продаж грузовиков средней грузоподъемности ГАЗ обладает рекордными 70% от общего объема. В географию поставок включены не только все российские регионы и страны СНГ, но и некоторые государства дальнего зарубежья. Всего открыто больше 200 центров продаж автомобилей этого бренда и почти 2 тыс. магазинов по сбыту деталей машин. 

ПАО «ГАЗ» включает в себя несколько дивизионов, каждый из которых занимается выпуском ограниченной линейки продукции. 

  • Легкие коммерческие авто марок «Соболь», «ГАЗель».

  • Грузовые машины средней грузоподъемности «Валдай». 

  • Автомобили с повышенной проходимостью «Вепрь» и «Садко».

  • Комфортабельные пассажирские автобусы. 

  • Автозапчасти и компоненты. 

В модельном ряду машин ГАЗ есть коммерческие авто до 8,2 тонн и вместимостью до 14 пассажиров. Заводы данного холдинга регулярно поставляют транспорт для организации школьных перевозок, автолавок, мобильных лабораторий. Машины этого бренда используются инкассаторами, силовыми структурами, больницами и госпиталями. 

Предприятие активно сотрудничает с таким всемирно известными автомобильными концернами, как Daimler, General Motors, Volkswagen. Конвейеры заводов ГАЗ выпускают некоторые модели легковых иномарок и зарубежного коммерческого транспорта. С 2012 года предприятие собирает и реализует свою продукцию в Турции.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2017
Стандарт отчетности:
108 673 657тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы63 822 389 тыс. руб.
  • Оборотные активы44 851 268 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 520 341 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства45 035 840 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства63 222 506 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2017
5.16Долг/EBITDA
6.89EV/EBITDA
5.58EV/OCF
0.27EV/S
4.41P/BV
3.37P/E
3.72P/FCF
-0.24P/NCAV
-0.19P/NNWC
0.07P/S

Среднеотраслевой

31.12.2017
1.01Долг/EBITDA
8.96EV/EBITDA
48.37EV/OCF
0.84EV/S
2.49P/BV
0P/E
60.34P/FCF
0.7P/NCAV
1.05P/NNWC
0.74P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2017
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.03Коэффициент автономии
3Рентабельность общая, %
-17.13Коэффициент маневренности собственного капитала
82.21Оборачиваемость собственного капитала
-1.34Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.13Оборачиваемость оборотных активов
0.71Коэффицент текущей ликвидности
0.93Коэффициент привлечения заемного капитала
2.26Коэффицент покрытия процентов
13.68Оборачиваемость запасов
-3.7Коэффициент обеспеченности запасами
0.45Коэффициент покрытия инвестиций
8.14Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.59Индекс постоянного актива
2Маржа прибыли, %
0.41Коэффициент мобильности имущества
0.44Коэффицент срочной ликвидности
12.3Оборачиваемость дебиторской задолженности
10Рентабельность оборотных активов, %
7Рентабельность внеоборотных активов, %
6Рентабельность производственных фондов, %
4Рентабельность задействованного капитала, %
163Рентабельность собственного капитала, %
7Рентабельность продаж, %
0.58Коэффициент краткосрочной задолженности
0.15Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Реализация продкукции

2015 г.
51 192в шт.Лёгкие коммерческие а/м
76 750в шт.Автомобили всего
10 308в шт.Среднетоннажные грузовые а/м п/м до 10 т
61 500в шт.Легкие коммерческие и легковые а/м всего
7 400в шт.Автобусы всего
7 850в шт.Грузовые а/м всего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Устав от 13.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиПроизводство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
Юридическая информация
  • ОГРН1025202265571
  • ИНН5200000046
  • Юридический адрес:603004, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.88
Контактная информация
  • Телефон+78007000747
  • E-mailklient@gaz.ru
  • Сайтссылка