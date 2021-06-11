ПАО «АНК „Башнефть“» является дочерним предприятием «Роснефти», занимающимся добычей нефти и продажей моторного топлива (стандарты Евро 5 и Евро 6). В промышленной эксплуатации компании находится 180 месторождений в Западной Сибири, Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях. Ежегодный объем переработки комплекса превышает 18 млн тонн.

Экскурс в историю

Регистрация компании состоялась в 1995 году (приватизация ПО «Башнефть). В 2015 году произошла смена названия на ПАО «Башнефть». Главный офис нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса находится в Уфе.

Сфера деятельности

В новой редакции Устава АНК «Башнефть» прописаны следующие виды деятельности:

добыча и переработка нефти, торфа;

обогащение марганцевых руд;

производство продукции нефтепереработки и нефтехимии;

продажа нефтепродуктов;

транспортировка опасных грузов;

производство стройматериалов и нестандартного оборудования;

проектные и конструкторские разработки;

производство машин.

Бизнес представлен месторождениями полезных ископаемых, заводами по переработке нефти и АЗС. Компания обладает мощным научным потенциалом, регулярно внедряя новые технологии в проекты по добыче и переработке нефти.

Акции компании

Уставной капитал нефтеперерабатывающей компании составляет 1,954 млн рублей. На долю Роснефти приходится свыше 57% акций. Еще одним крупным инвестором выступает Министерство земельных и имущественных отношений (Республика Башкортостан) — 25%.

Номинальная стоимость акций составляет 1 рубль. На долю обыкновенных простых акций припадает 83% уставного капитала. Остальные акции — привилегированные типа «А», которые не подлежат конвертации в простые. Согласно Уставу АНК может привлекать капитал инвесторов за счет выпуска дополнительных акций и облигаций.

На Московской бирже торги акциями ПАО «Башнефть» осуществляются под тикерами BANE и BANEP.