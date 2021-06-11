ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:147846489 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.79%1371 ₽
- За неделю, max:1557 ₽
- За неделю, min:1368 ₽
- Дивиденд:107.81 ₽
- Отсечка:06.07.2020
- Доходность:5.76%
- ПАО «НК „Роснефть“»57.66%
- Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ25%
- ООО «Башнефть-Инвест»4.41%
- Прочие12.93%
Общая информация
ПАО «АНК „Башнефть“» является дочерним предприятием «Роснефти», занимающимся добычей нефти и продажей моторного топлива (стандарты Евро 5 и Евро 6). В промышленной эксплуатации компании находится 180 месторождений в Западной Сибири, Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях. Ежегодный объем переработки комплекса превышает 18 млн тонн.
Экскурс в историю
Регистрация компании состоялась в 1995 году (приватизация ПО «Башнефть). В 2015 году произошла смена названия на ПАО «Башнефть». Главный офис нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса находится в Уфе.
Сфера деятельности
В новой редакции Устава АНК «Башнефть» прописаны следующие виды деятельности:
добыча и переработка нефти, торфа;
обогащение марганцевых руд;
производство продукции нефтепереработки и нефтехимии;
продажа нефтепродуктов;
транспортировка опасных грузов;
производство стройматериалов и нестандартного оборудования;
проектные и конструкторские разработки;
производство машин.
Бизнес представлен месторождениями полезных ископаемых, заводами по переработке нефти и АЗС. Компания обладает мощным научным потенциалом, регулярно внедряя новые технологии в проекты по добыче и переработке нефти.
Акции компании
Уставной капитал нефтеперерабатывающей компании составляет 1,954 млн рублей. На долю Роснефти приходится свыше 57% акций. Еще одним крупным инвестором выступает Министерство земельных и имущественных отношений (Республика Башкортостан) — 25%.
Номинальная стоимость акций составляет 1 рубль. На долю обыкновенных простых акций припадает 83% уставного капитала. Остальные акции — привилегированные типа «А», которые не подлежат конвертации в простые. Согласно Уставу АНК может привлекать капитал инвесторов за счет выпуска дополнительных акций и облигаций.
На Московской бирже торги акциями ПАО «Башнефть» осуществляются под тикерами BANE и BANEP.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы572 443 000 тыс. руб.
- Оборотные активы301 974 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы528 941 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства221 516 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства123 960 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы2016 г.
Переработка и производство нефтепродуктов2015 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО АНК "БАШНЕФТЬ"
- РуководительТАТРИЕВ ХАСАН КУРЕЙШЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1020202555240
- ИНН0274051582
- Юридический адрес:450077, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.30, К.1
- Телефон+73472616161
- E-mailinfo_bn@bashneft.ru
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