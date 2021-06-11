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ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:147846489 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.79%1371 ₽
  • За неделю, max:1557 ₽
  • За неделю, min:1368 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
11.06.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:107.81 ₽
  • Отсечка:06.07.2020
  • Доходность:5.76%
дивидендная история
100%
Капитализация232 039 млн. руб.
  • ПАО «НК „Роснефть“»57.66%
  • Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РБ25%
  • ООО «Башнефть-Инвест»4.41%
  • Прочие12.93%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «АНК „Башнефть“» является дочерним предприятием «Роснефти», занимающимся добычей нефти и продажей моторного топлива (стандарты Евро 5 и Евро 6). В промышленной эксплуатации компании находится 180 месторождений в Западной Сибири, Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях. Ежегодный объем переработки комплекса превышает 18 млн тонн.

Экскурс в историю

Регистрация компании состоялась в 1995 году (приватизация ПО «Башнефть). В 2015 году произошла смена названия на ПАО «Башнефть». Главный офис нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса находится в Уфе.

Сфера деятельности

В новой редакции Устава АНК «Башнефть» прописаны следующие виды деятельности:

  •  добыча и переработка нефти, торфа;

  •  обогащение марганцевых руд;

  •  производство продукции нефтепереработки и нефтехимии;

  •  продажа нефтепродуктов;

  •  транспортировка опасных грузов;

  •  производство стройматериалов и нестандартного оборудования;

  •  проектные и конструкторские разработки;

  •  производство машин.

Бизнес представлен месторождениями полезных ископаемых, заводами по переработке нефти и АЗС. Компания обладает мощным научным потенциалом, регулярно внедряя новые технологии в проекты по добыче и переработке нефти.

Акции компании

Уставной капитал нефтеперерабатывающей компании составляет 1,954 млн рублей. На долю Роснефти приходится свыше 57% акций. Еще одним крупным инвестором выступает Министерство земельных и имущественных отношений (Республика Башкортостан) — 25%.

Номинальная стоимость акций составляет 1 рубль. На долю обыкновенных простых акций припадает 83% уставного капитала. Остальные акции — привилегированные типа «А», которые не подлежат конвертации в простые. Согласно Уставу АНК может привлекать капитал инвесторов за счет выпуска дополнительных акций и облигаций.

На Московской бирже торги акциями ПАО «Башнефть» осуществляются под тикерами BANE и BANEP.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
874 417 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы572 443 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы301 974 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы528 941 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства221 516 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства123 960 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.12Долг/EBITDA
3.22EV/EBITDA
4.68EV/OCF
0.52EV/S
0.46P/BV
4.71P/E
30.82P/FCF
-5.6P/NCAV
-1.65P/NNWC
0.34P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.6Коэффициент автономии
8.12Рентабельность общая, %
-0.08Коэффициент маневренности собственного капитала
1.44Оборачиваемость собственного капитала
-0.14Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.75Оборачиваемость оборотных активов
1.36Коэффицент текущей ликвидности
0.3Коэффициент привлечения заемного капитала
-6.44Коэффицент покрытия процентов
16.84Оборачиваемость запасов
-0.98Коэффициент обеспеченности запасов
0.86Коэффициент покрытия инвестиций
11.86Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.65Индекс постоянного актива
7.26Маржа прибыли, %
0.35Коэффициент мобильности имущества
1.04Коэффицент срочной ликвидности
3.84Оборачиваемость дебиторской задолженности
19.97Рентабельность оборотных активов, %
9.03Рентабельность внеоборотных активов, %
17.17Рентабельность производственных фондов, %
6.22Рентабельность задействованного капитала, %
10.45Рентабельность собственного капитала, %
10.78Рентабельность продаж, %
0.56Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
12 900тыс. тДобыча в России жидких углеводородов
0тыс. тДобыча на Международных проектах жидких углеводородов

Запасы

2016 г.
182шт.Ввод в эксплуатацию новых скважин

Переработка и производство нефтепродуктов

2015 г.
19 100тыс. тПервичная переработка нефтяного сырья на НПЗ группы
2 630тыс. тПрочее
23 200тыс. тМощности по переработке нефтяного сырья
85.8%Глубина переработки нефти
68%Выход светлых нефтепродуктов
9.1тыс. тИндекс Нельсона
7 430тыс. тДизельное топливо
4 950тыс. тБензины
2 520тыс. тМазут
190тыс. тВакуумный газойль

Реализация

2020 г.
15 500тыс. тПереработка жидких углеводородов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО АНК "БАШНЕФТЬ"
  • РуководительТАТРИЕВ ХАСАН КУРЕЙШЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1020202555240
  • ИНН0274051582
  • Юридический адрес:450077, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.30, К.1
Контактная информация
  • Телефон+73472616161
  • E-mailinfo_bn@bashneft.ru
  • Сайтссылка