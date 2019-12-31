ОАО "БЕЛОН"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1150000000 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.89%11.425 ₽
- За неделю, max:12.625 ₽
- За неделю, min:11.28 ₽
Нет данных
- MMK - Mining Assets Management S.A.95.27%
- Прочие4.73%
Общая информация
Финансово-промышленная группа «Белон» занимается добычей угля и производством концентрата на территории Кузбасса. Кроме того, акционерное общество осуществляет продажу строительных материалов и металлопроката. Совершает экспорт угля и концентрата в десяток стран мира.
Экскурс в историю
Предприятие «Белон» было создано в 1991 году в Новосибирске с целью реконструкции угледобывающих и углеперерабатывающих комплексов Кузнецкого бассейна. Поставка угля и концентрата стала осуществляться в страны ближнего зарубежья, позже в США, ЮАР, Австралию и Южную Корею.
В период с 2000 в Группу вошли железнодорожное предприятие, угольные шахты, металлургические комбинаты, алюмосиликатный завод.
В 2009 году у компании сменился собственник. Им стал Магнитогорский металлургический комбинат. Привлеченные инвестиции направляются на инновации, в частности внедрение новых способов добычи угля.
Сфера деятельности
Сфера деятельности ОАО «Белон» обширна. Предприятие занимается:
добычей и переработкой угля;
вторичным обогащением отходов концентрата;
поставкой угля и концентрата потребителю;
реализацией металлопроката;
производством алюмосиликатной микросферы;
изготовлением стройматериалов, в частности кирпича и щебня.
Компания в своей деятельности руководствуется стратегическим планированием, в рамках которого определены ключевые сферы бизнеса.
Акции компании
ОАО «Белон» первым среди угледобывающих компаний разместило свои акции среди отечественных и зарубежных инвесторов. Привлеченный капитал направляется на обновление производства и усовершенствование принятых к выполнению проектов. Уставной капитал компании составляет 11,5 млн рублей.
Акции на Московской бирже торгуются с тикером «BLNG».
События
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Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 053 150 тыс. руб.
- Оборотные активы1 854 980 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 906 884 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 246 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от реализации2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОН"
- Сокращенное наименованиеОАО "БЕЛОН"
- РуководительХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиТорговля оптовая твердым топливом
- ОГРН1025403902303
- ИНН5410102823
- Юридический адрес:652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2, ПОМ. 1
- Телефон+73845228357
- E-mailoffice@mmk-coal.ru
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