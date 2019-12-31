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ОАО "БЕЛОН"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1150000000 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.89%11.425 ₽
  • За неделю, max:12.625 ₽
  • За неделю, min:11.28 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация13 139 млн. руб.
  • MMK - Mining Assets Management S.A.95.27%
  • Прочие4.73%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

Финансово-промышленная группа «Белон» занимается добычей угля и производством концентрата на территории Кузбасса. Кроме того, акционерное общество осуществляет продажу строительных материалов и металлопроката. Совершает экспорт угля и концентрата в десяток стран мира.

Экскурс в историю

Предприятие «Белон» было создано в 1991 году в Новосибирске с целью реконструкции угледобывающих и углеперерабатывающих комплексов Кузнецкого бассейна. Поставка угля и концентрата стала осуществляться в страны ближнего зарубежья, позже в США, ЮАР, Австралию и Южную Корею.

В период с 2000 в Группу вошли железнодорожное предприятие, угольные шахты, металлургические комбинаты, алюмосиликатный завод.

В 2009 году у компании сменился собственник. Им стал Магнитогорский металлургический комбинат. Привлеченные инвестиции направляются на инновации, в частности внедрение новых способов добычи угля.

Сфера деятельности

Сфера деятельности ОАО «Белон» обширна. Предприятие занимается:

  •  добычей и переработкой угля;

  •  вторичным обогащением отходов концентрата;

  •  поставкой угля и концентрата потребителю;

  •  реализацией металлопроката;

  •  производством алюмосиликатной микросферы;

  •  изготовлением стройматериалов, в частности кирпича и щебня.

Компания в своей деятельности руководствуется стратегическим планированием, в рамках которого определены ключевые сферы бизнеса.

Акции компании

ОАО «Белон» первым среди угледобывающих компаний разместило свои акции среди отечественных и зарубежных инвесторов. Привлеченный капитал направляется на обновление производства и усовершенствование принятых к выполнению проектов. Уставной капитал компании составляет 11,5 млн рублей.

Акции на Московской бирже торгуются с тикером «BLNG».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
5 908 130тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 053 150 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 854 980 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 906 884 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 246 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.03Долг/EBITDA
1 337.85EV/EBITDA
294.08EV/OCF
2 420.04EV/S
2.24P/BV
39.01P/E
-3 150.27P/FCF
7.15P/NCAV
9.54P/NNWC
2 420.06P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.24Коэффицент абсолютной ликвидности
1Коэффициент автономии
7 000.99Рентабельность общая, %
0.69Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
1Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0Оборачиваемость оборотных активов
1 488.75Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
4.27Оборачиваемость запасов
1Коэффициент покрытия инвестиций
4.25Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.69Индекс постоянного актива
6 204.25Маржа прибыли, %
0.46Коэффициент мобильности имущества
1 488.35Коэффицент срочной ликвидности
0Оборачиваемость дебиторской задолженности
18.81Рентабельность оборотных активов, %
9.77Рентабельность внеоборотных активов, %
9.77Рентабельность производственных фондов, %
839.14Рентабельность задействованного капитала, %
5.93Рентабельность собственного капитала, %
87.52Рентабельность продаж, %
0Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от реализации

2018 г.
0тыс. руб.Коксующийся уголь и концентрат
0тыс. руб.Доход от предоставления услуг
5 530тыс. руб.Прочая выручка
5 530тыс. руб.Итого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 13.01.2022
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Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОН"
  • Сокращенное наименованиеОАО "БЕЛОН"
  • РуководительХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиТорговля оптовая твердым топливом
Юридическая информация
  • ОГРН1025403902303
  • ИНН5410102823
  • Юридический адрес:652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2, ПОМ. 1
Контактная информация
  • Телефон+73845228357
  • E-mailoffice@mmk-coal.ru
  • Сайтссылка