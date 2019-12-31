Финансово-промышленная группа «Белон» занимается добычей угля и производством концентрата на территории Кузбасса. Кроме того, акционерное общество осуществляет продажу строительных материалов и металлопроката. Совершает экспорт угля и концентрата в десяток стран мира.

Экскурс в историю

Предприятие «Белон» было создано в 1991 году в Новосибирске с целью реконструкции угледобывающих и углеперерабатывающих комплексов Кузнецкого бассейна. Поставка угля и концентрата стала осуществляться в страны ближнего зарубежья, позже в США, ЮАР, Австралию и Южную Корею.

В период с 2000 в Группу вошли железнодорожное предприятие, угольные шахты, металлургические комбинаты, алюмосиликатный завод.

В 2009 году у компании сменился собственник. Им стал Магнитогорский металлургический комбинат. Привлеченные инвестиции направляются на инновации, в частности внедрение новых способов добычи угля.

Сфера деятельности

Сфера деятельности ОАО «Белон» обширна. Предприятие занимается:

добычей и переработкой угля;

вторичным обогащением отходов концентрата;

поставкой угля и концентрата потребителю;

реализацией металлопроката;

производством алюмосиликатной микросферы;

изготовлением стройматериалов, в частности кирпича и щебня.

Компания в своей деятельности руководствуется стратегическим планированием, в рамках которого определены ключевые сферы бизнеса.

Акции компании

ОАО «Белон» первым среди угледобывающих компаний разместило свои акции среди отечественных и зарубежных инвесторов. Привлеченный капитал направляется на обновление производства и усовершенствование принятых к выполнению проектов. Уставной капитал компании составляет 11,5 млн рублей.

Акции на Московской бирже торгуются с тикером «BLNG».